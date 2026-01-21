Аварійні відключення запроваджено у кількох областях, - "Укренерго"

Через зумовлену наслідками російських обстрілів складну ситуацію в енергосистемі - в кількох регіонах України запроваджені аварійні відключення електроенергії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр "Укренерго".

Що кажуть в "Укренерго"?

Як зазначається, попередньо оприлюднені графіки знеструмлення у регіонах, де застосовані аварійні відключення, наразі не діють. Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше відновити стабільне електропостачання

"Аварійні відключення будуть скасовані після стабілізації ситуації в енергосистемі. Ситуація в енергосистемі може змінитись. Стежте за повідомленнями на сторінках оператора системи розподілу (обленерго) вашого регіону", - додали в компанії. 

Внаслідок нічної атаки є знеструмлення у Києві та 6 областях, найскладніша ситуація у столичному регіоні, - Міненерго

У яких саме регіонах запровадження аварійні відключення, "Укренерго" не зазначає.

Що передувало?

виглядає так, нібито обленерго проводять соціалістичне змагання у кого жорсткіши графіки. Нагорода: премія Зелі - Шмигі
21.01.2026 08:36 Відповісти
У нас немає аварійних відключень. У нас все по графіку!
21.01.2026 08:49 Відповісти
Вінниця, без прильотів, 15-17 годин без електроенергії...
21.01.2026 09:05 Відповісти
Що цікаво, місячне споживання е/е в мене залишається незмінним в порівнянні з періодом до аварійних відключень (з 20 листопада по 20 січня).
21.01.2026 09:07 Відповісти
Ризикну припустити: це тому, що загальний об'єм речей для прання не змінився. Так само не змінилась загальна площа квартири, яку зазвичай прибирають пилососом.
21.01.2026 09:47 Відповісти
Можливо. Але який ж сенс відключень тоді ? Якщо холодильник через чотири години простою після включення відбирає з мережі збільшену потужність? Так само тепла підлога чи бойлер...
21.01.2026 12:57 Відповісти
Потужність холодильника не збільшиться (хіба що регулятором вимагати нижчу температуру чи продуктів більше покласти). А от пральна машина працюватиме довше, або з більшою потужністю (якщо покласти туди більше речей, хоча тоді більше шансів її зламати).

Холодильник точно менше енергії бере через відключення, але це ризик для продуктів (якщо довго немає світла, то треба виносити на балкон), а от пральна машина та пилосос своє відберуть - якщо не прасти речі у Дніпрі в ополонці та прибирати віником.
21.01.2026 13:32 Відповісти
Вінниця черга 6.1 18 годин
21.01.2026 10:24 Відповісти
Краще написати, де і чого ще не покращив для мудрого наріту Голобородько? Отримав країну як золотий годинник, а перетворив на купу сміття, металобрухту, холоду, темноти, беззаконня і процвітання єдиного клану - слугориг.
21.01.2026 11:04 Відповісти
Треба бути справедливим - на час свого приходу Зе отримав країну вже без Криму та частини Донбасу, з тліючою війною та дуже поляризованим суспільством. Звісно, був час та можливості краще підготуватись до великої війни, і тут не один Зе помилявся. Я до ранку 24.01.22 сподівався, що вторгнення або вдасться уникнути, або воно обмежиться Донбасом.
21.01.2026 13:38 Відповісти
 
 