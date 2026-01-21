Аварійні відключення запроваджено у кількох областях, - "Укренерго"

Через зумовлену наслідками російських обстрілів складну ситуацію в енергосистемі - в кількох регіонах України запроваджені аварійні відключення електроенергії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр "Укренерго".

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Що кажуть в "Укренерго"?

Як зазначається, попередньо оприлюднені графіки знеструмлення у регіонах, де застосовані аварійні відключення, наразі не діють. Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше відновити стабільне електропостачання

"Аварійні відключення будуть скасовані після стабілізації ситуації в енергосистемі. Ситуація в енергосистемі може змінитись. Стежте за повідомленнями на сторінках оператора системи розподілу (обленерго) вашого регіону", - додали в компанії.

У яких саме регіонах запровадження аварійні відключення, "Укренерго" не зазначає.

Що передувало?