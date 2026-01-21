1 381 10

520 тис. абонентів наразі без світла на Харківщині, відключення тривають по 10 годин, - Синєгубов

Зникло світло на Харківщині

Станом на ранок середи, 21 січня, у Харківській області досі відсутнє електропостачання у 520 тисяч абонентів.

Про це повідомив на брифінгу начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Масштабне знеструмлення

"На сьогодні у нас 520 тисяч абонентів без електроенергії. Звичайно, застосовуються графіки відключень і доводиться "Укренерго" постійно застосовувати й аварійні відключення для стабілізації енергосистеми по всій країні", - сказав посадовець.

Він додав, що 60 тис. абонентів без електропостачання з 2022 року внаслідок обстрілів і неможливість відновлення у прифронтовій і фронтовій зонах. Знеструмлені через удари саме по енергетичній інфраструктурі 460 тис. абонентів.

За даними Синєгубова, напередодні, 20 січня, в регіоні без електрики були 1,1 млн абонентів: "Це майже 90% Харківської області включно з Харковом".

Керівник обладміністрації додав, що відключення тривалі.

Третій день поспіль у нас ситуація, коли у людей можливі відключення протягом десяти годин. Ми робимо все можливе, щоб стабілізувати ситуацію. Енергетики, всі служби працюють цілодобово", - сказав Синєгубов.

За його словами, лікарні продовжують працювати, їх не відключають за графіками, однак це може відбуватися через аварійні відключення.

В області та Харкові розгорнуто 950 пунктів незламності, понад 350 пунктів обігріву, частина з яких є мобільними. "Плюс готуємо місця для можливих пунктів видачі гарячого харчування. Ми готуємося до найгіршого сценарію", - зауважив начальник ОВА.

Що передувало?

Нагадаємо, що вдень 17 січня ворог обстріляв об’єкт критичної інфраструктури у Харкові. Три людини постраждали.

Харків енергетика відключення світла Харківська область
Топ коментарі
+3
Ой, а Зе ставить Харків у приклад Києву...
показати весь коментар
21.01.2026 10:45 Відповісти
+2
Айайяй...
10 годин без світла...
Черкащині взагалі то сидить без світла по 18 годин, щоб в Харкову вистачило на інсталяції новорічні, гірлянди, освітлення вулиць і т.д.
показати весь коментар
21.01.2026 10:54 Відповісти
+1
За це велика дяка свинрсобачому гівну з тавром "росиянин" на чооі з поешивим ******, а також нашому чавунояйцевому брехуну-блазню-крадію Ze з мінлічами тощо, слугами ***** та дебілів яки в 2019 році обрали його президентом нашой країни.
показати весь коментар
21.01.2026 10:47 Відповісти
Ой, а Зе ставить Харків у приклад Києву...
показати весь коментар
21.01.2026 10:45 Відповісти
Нехай собі шось у дупу вставить, утирок, покі народ йому дрючок від швабри у сраку не вставив.
показати весь коментар
21.01.2026 10:49 Відповісти
За це велика дяка свинрсобачому гівну з тавром "росиянин" на чооі з поешивим ******, а також нашому чавунояйцевому брехуну-блазню-крадію Ze з мінлічами тощо, слугами ***** та дебілів яки в 2019 році обрали його президентом нашой країни.
показати весь коментар
21.01.2026 10:47 Відповісти
Айайяй...
10 годин без світла...
Черкащині взагалі то сидить без світла по 18 годин, щоб в Харкову вистачило на інсталяції новорічні, гірлянди, освітлення вулиць і т.д.
показати весь коментар
21.01.2026 10:54 Відповісти
Дніпропетровщина вже по 20 годин без світла, деяким групам!
показати весь коментар
21.01.2026 12:47 Відповісти
Для того, щоб вистачало на інсталяції та освітлення, Терехов два роки будував децентралізовану систему електропостачання. До дня міста і до 1 жовтня 2024р. в Харкові взагалі було відсутне вуличне освітлення....... Інколи світла у 2022р. не було на протязі п'яти діб. Так що заздріть мовчки, та давайте копняків місцевій владі.......
показати весь коментар
21.01.2026 13:28 Відповісти
Це що ж таке вам зробили харків'яни, що ви так радієте, коли їм погано?
показати весь коментар
21.01.2026 13:52 Відповісти
це пройоб чи ще ні?
показати весь коментар
21.01.2026 11:04 Відповісти
Треба таких як Синегубов та всю ригозелену мразоту одягти у шерстяні светири,а Українцям видати ібанітові палочки,тоді електроенергії вистачить і на експорт,все по класиці 95 кварталу.
показати весь коментар
21.01.2026 11:10 Відповісти
Тут недалекі кричали, що і жінки таку роботу можуть робити, а чоловіків на фронт ))) Але потім ці ж нафронтники сидять без електрики і критикують владу чи когось ще. Сильно не вистачає людей, не просто не вистачає, а дуже не вистачає.

За мій досвід АЖ одна жінка пробувала (технікум якийсь закінчила), прийшла на день, побачили скільки і в яких умовах треба працювати і сказала: я краще в магазин піду продавати розетки і лампочки, там і тепло і посидіти можна.

Зараз виїзд електрика чи сантехніка від 1000 грн це мінімум, якого не забусярять по дорозі.

В інтернеті вже є історії, коли у самих людоловів вдома рве труби і т.д., і вони не задоволені )))) Людям роти не зашиєш і все колись стане явним, ну або більшість.
показати весь коментар
21.01.2026 12:33 Відповісти
 
 