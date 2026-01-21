520 тис. абонентів наразі без світла на Харківщині, відключення тривають по 10 годин, - Синєгубов

Станом на ранок середи, 21 січня, у Харківській області досі відсутнє електропостачання у 520 тисяч абонентів.

Про це повідомив на брифінгу начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Масштабне знеструмлення

"На сьогодні у нас 520 тисяч абонентів без електроенергії. Звичайно, застосовуються графіки відключень і доводиться "Укренерго" постійно застосовувати й аварійні відключення для стабілізації енергосистеми по всій країні", - сказав посадовець.

Він додав, що 60 тис. абонентів без електропостачання з 2022 року внаслідок обстрілів і неможливість відновлення у прифронтовій і фронтовій зонах. Знеструмлені через удари саме по енергетичній інфраструктурі 460 тис. абонентів.

За даними Синєгубова, напередодні, 20 січня, в регіоні без електрики були 1,1 млн абонентів: "Це майже 90% Харківської області включно з Харковом".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Аварійні відключення запроваджено у кількох областях, - "Укренерго"

Керівник обладміністрації додав, що відключення тривалі.

Третій день поспіль у нас ситуація, коли у людей можливі відключення протягом десяти годин. Ми робимо все можливе, щоб стабілізувати ситуацію. Енергетики, всі служби працюють цілодобово", - сказав Синєгубов.

За його словами, лікарні продовжують працювати, їх не відключають за графіками, однак це може відбуватися через аварійні відключення.

В області та Харкові розгорнуто 950 пунктів незламності, понад 350 пунктів обігріву, частина з яких є мобільними. "Плюс готуємо місця для можливих пунктів видачі гарячого харчування. Ми готуємося до найгіршого сценарію", - зауважив начальник ОВА.

Що передувало?

Нагадаємо, що вдень 17 січня ворог обстріляв об’єкт критичної інфраструктури у Харкові. Три людини постраждали.

Також читайте: Львів обмежить вуличне освітлення для економії електроенергії