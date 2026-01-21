520 тис. абонентів наразі без світла на Харківщині, відключення тривають по 10 годин, - Синєгубов
Станом на ранок середи, 21 січня, у Харківській області досі відсутнє електропостачання у 520 тисяч абонентів.
Про це повідомив на брифінгу начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Масштабне знеструмлення
"На сьогодні у нас 520 тисяч абонентів без електроенергії. Звичайно, застосовуються графіки відключень і доводиться "Укренерго" постійно застосовувати й аварійні відключення для стабілізації енергосистеми по всій країні", - сказав посадовець.
Він додав, що 60 тис. абонентів без електропостачання з 2022 року внаслідок обстрілів і неможливість відновлення у прифронтовій і фронтовій зонах. Знеструмлені через удари саме по енергетичній інфраструктурі 460 тис. абонентів.
За даними Синєгубова, напередодні, 20 січня, в регіоні без електрики були 1,1 млн абонентів: "Це майже 90% Харківської області включно з Харковом".
Керівник обладміністрації додав, що відключення тривалі.
Третій день поспіль у нас ситуація, коли у людей можливі відключення протягом десяти годин. Ми робимо все можливе, щоб стабілізувати ситуацію. Енергетики, всі служби працюють цілодобово", - сказав Синєгубов.
За його словами, лікарні продовжують працювати, їх не відключають за графіками, однак це може відбуватися через аварійні відключення.
В області та Харкові розгорнуто 950 пунктів незламності, понад 350 пунктів обігріву, частина з яких є мобільними. "Плюс готуємо місця для можливих пунктів видачі гарячого харчування. Ми готуємося до найгіршого сценарію", - зауважив начальник ОВА.
Що передувало?
Нагадаємо, що вдень 17 січня ворог обстріляв об’єкт критичної інфраструктури у Харкові. Три людини постраждали.
10 годин без світла...
Черкащині взагалі то сидить без світла по 18 годин, щоб в Харкову вистачило на інсталяції новорічні, гірлянди, освітлення вулиць і т.д.
За мій досвід АЖ одна жінка пробувала (технікум якийсь закінчила), прийшла на день, побачили скільки і в яких умовах треба працювати і сказала: я краще в магазин піду продавати розетки і лампочки, там і тепло і посидіти можна.
Зараз виїзд електрика чи сантехніка від 1000 грн це мінімум, якого не забусярять по дорозі.
В інтернеті вже є історії, коли у самих людоловів вдома рве труби і т.д., і вони не задоволені )))) Людям роти не зашиєш і все колись стане явним, ну або більшість.