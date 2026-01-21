Через ворожі атаки є нові знеструмлення у 4 областях. Складна ситуація у столичному регіоні, - Міненерго

Ситуація в енергосистемі України залишається складною. Триває ліквідація наслідків постійних атак Росії на об’єкти енергетичної інфраструктури. Ремонтні бригади енергетиків та теплокомуненерго працюють безперервно.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Міненерго.

Є нові знеструмлення

Як зазначається, внаслідок нічних атак ворога на ранок знеструмлені споживачі на Одещині, Дніпропетровщині, Харківщині та у Запорізькій області. Аварійно-відновлювальні роботи розпочаті в усіх регіонах.

Де найскладніше?

За даними Міненерго, у Києві та Київській області ситуація залишається складною через додаткове навантаження, спричинене морозами. До відновлення світла та тепла залучені аварійні бригади з інших областей та Укрзалізниці. Оператори систем розподілу продовжують застосовувати мережеві обмеження, графіки погодинних відключень тимчасово не діють.

"У столиці відновлено водопостачання. Триває перегляд роботи об’єктів критичної інфраструктури з метою вивільнення додаткових обсягів електроенергії для побутових споживачів. Київ отримав 55 додаткових генераторів із резервного хабу Міненерго, очікується надходження допомоги від партнерів", - йдеться у повідомленні.

