УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
16420 відвідувачів онлайн
Новини Відключення електроенергії Удари по енергетиці
2 876 2

Через ворожі атаки є нові знеструмлення у 4 областях. Складна ситуація у столичному регіоні, - Міненерго

Енергетика

Ситуація в енергосистемі України залишається складною. Триває ліквідація наслідків постійних атак Росії на об’єкти енергетичної інфраструктури. Ремонтні бригади енергетиків та теплокомуненерго працюють безперервно.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Міненерго.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Є нові знеструмлення

Як зазначається, внаслідок нічних атак ворога на ранок знеструмлені споживачі на Одещині, Дніпропетровщині, Харківщині та у Запорізькій області. Аварійно-відновлювальні роботи розпочаті в усіх регіонах.

Де найскладніше?

За даними Міненерго, у Києві та Київській області ситуація залишається складною через додаткове навантаження, спричинене морозами. До відновлення світла та тепла залучені аварійні бригади з інших областей та Укрзалізниці. Оператори систем розподілу продовжують застосовувати мережеві обмеження, графіки погодинних відключень тимчасово не діють.

"У столиці відновлено водопостачання. Триває перегляд роботи об’єктів критичної інфраструктури з метою вивільнення додаткових обсягів електроенергії для побутових споживачів. Київ отримав 55 додаткових генераторів із резервного хабу Міненерго, очікується надходження допомоги від партнерів", - йдеться у повідомленні.

Ситуація в енергосистемі

  • Як і в попередні тижні, мережеві обмеження зберігаються на Одещині. В інших областях діють графіки погодинних відключень та обмеження потужності для промисловості. У низці регіонів вимушено застосовуються аварійні відключення через перевантаження обладнання під час морозів.
  • У зв’язку з масованими атаками російської федерації в енергосистемі України діє режим надзвичайної ситуації.

Автор: 

енергетика (3731) Міненерго (1672) відключення світла (1669)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Як зазначається, внаслідок нічних атак ворога та розкрадання діючою владою коштів виделених на укриття на ранок знеструмлені споживачі на Одещині, Дніпропетровщині, Харківщині та у Запорізькій області. Джерело: https://censor.net/ua/n3596498
показати весь коментар
21.01.2026 11:39 Відповісти
показати весь коментар
21.01.2026 12:32 Відповісти
 
 