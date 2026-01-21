Близько 200 жителів Хмельницького вийшли на протест проти відключень світла: є затриманий

У середу, 21 січня, жителі Хмельницького вийшли на акцію протесту через тривалі відключення електроенергії, перекривши рух на вулиці Кам’янецькій.

Станом на 18:20 до акції долучилися майже 200 людей. Вони перебували на різних локаціях міста — поруч із майданом Незалежності та на двох перехрестях по вулиці Кам'янецькій, повідомили журналісти Суспільного, інформує Цензор.НЕТ.

Протест проти відключення світла: є затриманий

Зранку в АТ "Хмельницькобленерго" оприлюднили оновлений графік погодинних відключень електроенергії 21 січня на Хмельниччині. За їхніми даними, причиною запровадження обмежень є масовані атаки РФ по енергетичній інфраструктурі.

Одного учасника акції щодо тривалого відключення електроенергії, яка відбулась сьогодні, 21 січня, у Хмельницькому, доставили до поліції.

Про це Суспільному розповіла інспекторка з комунікації Хмельницького районного управління поліції Віра Мазур.

За її словами, наразі з ним працюють правоохоронці.

"Вони встановлюють усі обставини для надання відповідної правової кваліфікації й прийняття надалі відповідного процесуального рішення", — пояснила Віра Мазур.

Кореспонденти Суспільне Хмельницький, які перебували на акції, повідомили, чоловік, якого доставили до поліції, під час заходу викрикував нецензурну лексику, погрожував, що кине гранату.

Ситуація в енергосистемі України залишається складною

Наразі в Україні триває ліквідація наслідків постійних атак Росії на об’єкти енергетичної інфраструктури. Ремонтні бригади енергетиків та теплокомуненерго працюють безперервно. Про це повідомляє пресцентр Міненерго.

У Києві та Київській області ситуація залишається складною через додаткове навантаження, спричинене морозами. До відновлення світла та тепла залучені аварійні бригади з інших областей та Укрзалізниці.

Оператори систем розподілу продовжують застосовувати мережеві обмеження, графіки погодинних відключень тимчасово не діють.

