Майже 60% Києва без електрики, 4 тис. будинків досі без тепла, - Зеленський

Сьогодні, 21 січня 2026 року, президент Володимир Зеленський провів спеціальний енергетичний селектор.

Про це він повідомив у телеграм-каналі.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Де найскладніше?

"Київ та область, Харків та область, Сумщина, Чернігів та область, Дніпровщина - регіони, де ситуація зараз найскладніша. Ремонтні бригади та ДСНС України, працівники енергетичних компаній, комунальних служб задіяні по максимуму. Станом на сьогоднішній ранок близько 4000 будинків у Києві досі без тепла, майже 60 % столиці - без електрики. За звітами міської влади, залучених сил достатньо, але потрібен час. Не погоджуюсь із цією оцінкою - потрібні додаткові заходи, додаткове залучення ресурсів", - наголосив він.

За його словами, МВС доповіло по розгортанню й використанню пунктів підтримки та обігріву, з підготовки гарячого харчування для людей.

"Важливо, що підтримується робота базових станцій та мобільного зв’язку. Окремо говорили з урядовцями та Укренерго по тому, що необхідне для прискорення ремонтів мереж та підстанцій. Був звіт із Запоріжжя по термінах і деталях залучення та підготовки додаткових сил для збиття "шахедів". Прем’єр-міністр і міністр оборони перевірять усю інформацію щодо бронювання працівників енергетичних компаній і комунальних підприємств, які задіяні в ліквідації наслідків російських ударів та надзвичайної ситуації, - для таких компаній уже є рішення щодо бронювання 100 % персоналу. Дефіцит ефективного реагування на місцях не повинен списуватися на нестачу кадрів – міста мають ресурс для залучення людей на роботу", - додає глава держави.

Сьогодні він також очікує окрему доповідь урядовців по програмах підтримки українців та підприємств в умовах надзвичайної ситуації.

"Потрібні кроки, які реально допоможуть людям і дозволять стабілізувати ситуацію. Будуть також зустрічі та перемовини з партнерами, які можуть надати додаткову підтримку. Пріоритети для всіх очевидні: ракети для ППО, обладнання для енергетики, максимально оперативне виконання всіх робіт, які потрібні", - резюмує Зеленський.

Що передувало?

Як зазначалося, вночі 20 січня 2026 року війська РФ атакували ударними дронами територію Києва. Також Повітряні сили повідомляли про пуски балістичних ракет, зокрема і в бік столиці.

Окрім того, ворог підняв у небо Ту-95МС. Моніторингові канали пишуть про ймовірні пуски ракет.

За даними КМДА, поїзди метро курсуватимуть зі змінами через складну енергоситуацію.

5635 багатоповерхівок залишились без тепла, лівий берег без води.

Через обстріл пошкоджено школу, будинки та нежитлові приміщення у Дніпровському районі.

Окрім того, росіяни атакували Київщину: загинув чоловік у Бучанському районі, пошкоджено приміщення АЗС.

