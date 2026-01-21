Майже 60% Києва без електрики, 4 тис. будинків досі без тепла, - Зеленський
Сьогодні, 21 січня 2026 року, президент Володимир Зеленський провів спеціальний енергетичний селектор.
Про це він повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.
Де найскладніше?
"Київ та область, Харків та область, Сумщина, Чернігів та область, Дніпровщина - регіони, де ситуація зараз найскладніша. Ремонтні бригади та ДСНС України, працівники енергетичних компаній, комунальних служб задіяні по максимуму. Станом на сьогоднішній ранок близько 4000 будинків у Києві досі без тепла, майже 60 % столиці - без електрики. За звітами міської влади, залучених сил достатньо, але потрібен час. Не погоджуюсь із цією оцінкою - потрібні додаткові заходи, додаткове залучення ресурсів", - наголосив він.
За його словами, МВС доповіло по розгортанню й використанню пунктів підтримки та обігріву, з підготовки гарячого харчування для людей.
"Важливо, що підтримується робота базових станцій та мобільного зв’язку. Окремо говорили з урядовцями та Укренерго по тому, що необхідне для прискорення ремонтів мереж та підстанцій. Був звіт із Запоріжжя по термінах і деталях залучення та підготовки додаткових сил для збиття "шахедів". Прем’єр-міністр і міністр оборони перевірять усю інформацію щодо бронювання працівників енергетичних компаній і комунальних підприємств, які задіяні в ліквідації наслідків російських ударів та надзвичайної ситуації, - для таких компаній уже є рішення щодо бронювання 100 % персоналу. Дефіцит ефективного реагування на місцях не повинен списуватися на нестачу кадрів – міста мають ресурс для залучення людей на роботу", - додає глава держави.
Сьогодні він також очікує окрему доповідь урядовців по програмах підтримки українців та підприємств в умовах надзвичайної ситуації.
"Потрібні кроки, які реально допоможуть людям і дозволять стабілізувати ситуацію. Будуть також зустрічі та перемовини з партнерами, які можуть надати додаткову підтримку. Пріоритети для всіх очевидні: ракети для ППО, обладнання для енергетики, максимально оперативне виконання всіх робіт, які потрібні", - резюмує Зеленський.
Що передувало?
- Як зазначалося, вночі 20 січня 2026 року війська РФ атакували ударними дронами територію Києва. Також Повітряні сили повідомляли про пуски балістичних ракет, зокрема і в бік столиці.
- Окрім того, ворог підняв у небо Ту-95МС. Моніторингові канали пишуть про ймовірні пуски ракет.
- За даними КМДА, поїзди метро курсуватимуть зі змінами через складну енергоситуацію.
- 5635 багатоповерхівок залишились без тепла, лівий берег без води.
- Через обстріл пошкоджено школу, будинки та нежитлові приміщення у Дніпровському районі.
- Окрім того, росіяни атакували Київщину: загинув чоловік у Бучанському районі, пошкоджено приміщення АЗС.
******, ним задоволений!!
це не враховуючи що він нам коштував з 22 року...
https://www.youtube.com/watch?v=zvBrAceaHns
невже буданов?
чи, дерьмачина, живєє всєх живих?
ЗЄ боровся 6 років з корупцією - отримали Міндічгейт, мільярди збитків і всіх друзів ЗЄ по вуха у корупції.
ЗЄ 3 роки готував країну до війни - отримали гори трупів і кацапські танки під Києвом.
ЗЄ зайнявся ракетною програмою - грошей нема і ракет нема.
ЗЄ 3 роки готував країну до зимових обстрілів - отримали тисячі будинків без води, опалення та електрики.
Дуже ефективний довбойоб цей ЗЄ. ***** йому якийсь орден повинно дати. Чи премію Миру від Басманного суда хоча б. 😁
Ти дивись, чмоня яка ділова. Не погджується вона. Додаткові ресурси потрібні.
То залучай Юзіка, з Міндічєм, ******. Хай один зжере весь сніг а другий закидає москву двушечками до повного знищення.
то зборище дебілів з жулькою та ідіотом турчиновим з ротом гузкою
Йому відмовляли, треба було перерахувати бабло, вкрадене в енергетиці, в оборонці, вирішувати як переправляти його на москву і вивозити в "дипломатичному багажі" Дєрьмака.
Ї
А оце неголене тільки відоси хрипаті гордовито знімає.
Забув вже, що вiн йому доручив снiг прибирати...
Мерзніть скоти. Такий прямий посил
У нас нема води, але є відро
У нас немає газу, але пердимо
Щоб трішки зігріти наше житло
Сторони підписали Меморандум, за яким установки повинні надійти до української столиці вже наступного тижня, розповів мер Віталій Кличко.
💬«Дякую німецьким партнерам за допомогу в такий складний для Києва час. Коли наше місто живе й функціонує в кризовій ситуації. У Києві були встановлені 5 когенераційних установок, 2 з яких вже працюють, забезпечуючи обʼєкти критичної інфраструктури. На трьох закінчують пуско-налагоджувальні роботи».
Ще раз наголошую - кращого мера в Києві не було.
О це так підар підготувався до війни якої не повинно було бути, але коли такий дебіл при владі - шансу більше не було б.
ти - каталізатор та подєльник (по дурості чи свідомо - суд вже покаже, може ж таки бУде ) усього цього ************ лайна...
дякуй пригодованим ідіотськими "тисячами" зі злиденного бюджету зебілам, які ДОСІ не переводяться в Україні завдяки тупорилим кварталам та телелайнофонам для жлобів..