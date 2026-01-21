УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
14485 відвідувачів онлайн
Новини Відключення електроенергії Удари по енергетиці
5 815 63

Майже 60% Києва без електрики, 4 тис. будинків досі без тепла, - Зеленський

енергетичний селектор 21 січня

Сьогодні, 21 січня 2026 року, президент Володимир Зеленський провів спеціальний енергетичний селектор.

Про це він повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Де найскладніше?

"Київ та область, Харків та область, Сумщина, Чернігів та область, Дніпровщина - регіони, де ситуація зараз найскладніша. Ремонтні бригади та ДСНС України, працівники енергетичних компаній, комунальних служб задіяні по максимуму. Станом на сьогоднішній ранок близько 4000 будинків у Києві досі без тепла, майже 60 % столиці - без електрики. За звітами міської влади, залучених сил достатньо, але потрібен час. Не погоджуюсь із цією оцінкою - потрібні додаткові заходи, додаткове залучення ресурсів", - наголосив він.

За його словами, МВС доповіло по розгортанню й використанню пунктів підтримки та обігріву, з підготовки гарячого харчування для людей.

"Важливо, що підтримується робота базових станцій та мобільного зв’язку. Окремо говорили з урядовцями та Укренерго по тому, що необхідне для прискорення ремонтів мереж та підстанцій. Був звіт із Запоріжжя по термінах і деталях залучення та підготовки додаткових сил для збиття "шахедів". Прем’єр-міністр і міністр оборони перевірять усю інформацію щодо бронювання працівників енергетичних компаній і комунальних підприємств, які задіяні в ліквідації наслідків російських ударів та надзвичайної ситуації, - для таких компаній уже є рішення щодо бронювання 100 % персоналу. Дефіцит ефективного реагування на місцях не повинен списуватися на нестачу кадрів – міста мають ресурс для залучення людей на роботу", - додає глава держави.

Сьогодні він також очікує окрему доповідь урядовців по програмах підтримки українців та підприємств в умовах надзвичайної ситуації.

"Потрібні кроки, які реально допоможуть людям і дозволять стабілізувати ситуацію. Будуть також зустрічі та перемовини з партнерами, які можуть надати додаткову підтримку. Пріоритети для всіх очевидні: ракети для ППО, обладнання для енергетики, максимально оперативне виконання всіх робіт, які потрібні", - резюмує Зеленський.

Що передувало?

  • Як зазначалося, вночі 20 січня 2026 року війська РФ атакували ударними дронами територію Києва. Також Повітряні сили повідомляли про пуски балістичних ракет, зокрема і в бік столиці.
  • Окрім того, ворог підняв у небо Ту-95МС. Моніторингові канали пишуть про ймовірні пуски ракет.
  • За даними КМДА, поїзди метро курсуватимуть зі змінами через складну енергоситуацію.
  • 5635 багатоповерхівок залишились без тепла, лівий берег без води.
  • Через обстріл пошкоджено школу, будинки та нежитлові приміщення у Дніпровському районі.
  • Окрім того, росіяни атакували Київщину: загинув чоловік у Бучанському районі, пошкоджено приміщення АЗС.

Автор: 

Зеленський Володимир (27586) Київ (20621) опалення (1062) енергетика (3731) відключення світла (1669)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+45
Подякуй своїм слугам галущенкам, міндічам, цукербергам, гандоне! і себе не забудь, у тому числі.
21.01.2026 13:48
+38
Констатує факти кастрат ****. Як там двушечка пошла вже на Кремль ?
21.01.2026 13:46
+20
земленський самий коштовний диктор (не диктатор) у світі
це не враховуючи що він нам коштував з 22 року...
21.01.2026 13:48
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Зеленський з бакановим і наумовим та КабМіндічами констатує конкретні результати, своєї БЕЗДІЯЛЬНОСТІ в Україні з 2019 року, зокрема у Києві!!! Тому і мочать слідчі з ДБР, та тікають з України, особи з Генпрокуратури!!!….?
******, ним задоволений!!
показати весь коментар
22.01.2026 08:19 Відповісти
Хуже ж нє будєт? Чи може бути...
показати весь коментар
21.01.2026 14:26 Відповісти
дарма ти ігноруєш те, шо блазень коштував нам з травня 19-го, ой дарма
показати весь коментар
21.01.2026 14:46 Відповісти
То хто ж краще готувався: Кличко чи Зеленський?
https://www.youtube.com/watch?v=zvBrAceaHns
показати весь коментар
21.01.2026 13:48 Відповісти
Подякуй своїм слугам галущенкам, міндічам, цукербергам, гандоне! і себе не забудь, у тому числі.
показати весь коментар
21.01.2026 13:48 Відповісти
Плюс Р.ШУРМА
показати весь коментар
21.01.2026 15:41 Відповісти
та остальним 73% які думали невідомо чим
показати весь коментар
21.01.2026 22:53 Відповісти
Чи не пора мерзотника на палю?
показати весь коментар
21.01.2026 13:49 Відповісти
Просто нема слів
показати весь коментар
21.01.2026 13:50 Відповісти
Пора бомбити москву. Чи дядя патрушев не дозволяє?
показати весь коментар
21.01.2026 13:53 Відповісти
Чим? Можемо тільки спікера ВР скинути туди, більше немає чим. Чи ти віриш в фламіндіча?
показати весь коментар
21.01.2026 18:14 Відповісти
хтось же радить зе!гниді підгавкувати на віталю?
невже буданов?
чи, дерьмачина, живєє всєх живих?
показати весь коментар
21.01.2026 13:53 Відповісти
Ну так ми ж знаємо, що за це треба ЗЄ дякувати.

ЗЄ боровся 6 років з корупцією - отримали Міндічгейт, мільярди збитків і всіх друзів ЗЄ по вуха у корупції.

ЗЄ 3 роки готував країну до війни - отримали гори трупів і кацапські танки під Києвом.

ЗЄ зайнявся ракетною програмою - грошей нема і ракет нема.

ЗЄ 3 роки готував країну до зимових обстрілів - отримали тисячі будинків без води, опалення та електрики.

Дуже ефективний довбойоб цей ЗЄ. ***** йому якийсь орден повинно дати. Чи премію Миру від Басманного суда хоча б. 😁
показати весь коментар
21.01.2026 13:56 Відповісти
В 30 - ті морили голодом, тепер холодом. І Москва і підмосковники міндічі.
показати весь коментар
21.01.2026 14:00 Відповісти
Знову наїзди на Кличка! П@дло неголене.
показати весь коментар
21.01.2026 14:00 Відповісти
"Не погоджуюсь із цією оцінкою - потрібні додаткові заходи, додаткове залучення ресурсів"

Ти дивись, чмоня яка ділова. Не погджується вона. Додаткові ресурси потрібні.
То залучай Юзіка, з Міндічєм, ******. Хай один зжере весь сніг а другий закидає москву двушечками до повного знищення.
показати весь коментар
21.01.2026 14:03 Відповісти
Вихваляєшся досягненнями?
показати весь коментар
21.01.2026 14:06 Відповісти
Він рапортує перед ****** скільки ще залишилося
показати весь коментар
21.01.2026 14:35 Відповісти
Мені не зовсім зрозуміло, а до кого він звертається в свої відосиках?
показати весь коментар
21.01.2026 14:06 Відповісти
Для тих дурнів і дуреп, які навіть зараз кажуть "Він врятував Україну! Якби на його місці був хтось інший, то вже б продав, здав Україну!".
показати весь коментар
21.01.2026 14:18 Відповісти
Мені смішно коли зеботи пишуть, що Порох здав Крим
показати весь коментар
21.01.2026 14:28 Відповісти
А мені не смішно, а прикро жити з кінченими дебілами навкруги, які своїм куцим і згвалтованим розумішком вирішують твою долю на виборах.
показати весь коментар
21.01.2026 14:36 Відповісти
так реально здали
то зборище дебілів з жулькою та ідіотом турчиновим з ротом гузкою
показати весь коментар
21.01.2026 19:17 Відповісти
"А кто ето сделал ?"- Людвіг Арістарховіч
показати весь коментар
21.01.2026 14:08 Відповісти
А хто это натворил?
показати весь коментар
21.01.2026 14:23 Відповісти
Падаль.
показати весь коментар
21.01.2026 14:12 Відповісти
Мер столиці України Кличко неодноразово просив про зустріч з так званим президентом, не тільки зараз, а і раніше.
Йому відмовляли, треба було перерахувати бабло, вкрадене в енергетиці, в оборонці, вирішувати як переправляти його на москву і вивозити в "дипломатичному багажі" Дєрьмака.
Ї
показати весь коментар
21.01.2026 14:16 Відповісти
А зараз сам навез генераторів, охріненних розмірів, щоб люди у хріноетажках не замерзли.

А оце неголене тільки відоси хрипаті гордовито знімає.
показати весь коментар
21.01.2026 14:26 Відповісти
Чмо
показати весь коментар
21.01.2026 14:16 Відповісти
І винен в тому тільки кличко особисто?Ні голова військової адмічтрації,ні мін енергетики,ні кабмін,ні міньдіч,ні презідент а особисто Кличко?Ну і трошки Порошенко
показати весь коментар
21.01.2026 14:23 Відповісти
Та зараз Порошенко на фронт щось відправить - і це захлинеться слюнями, який Порох поганий.
показати весь коментар
21.01.2026 14:27 Відповісти
Президент-імпотент-підрахуй-зрадник.
показати весь коментар
21.01.2026 14:24 Відповісти
а двушечку двушечку на мацкву вже відправив....погань зелена
показати весь коментар
21.01.2026 14:26 Відповісти
Це незламний потужняк знову на Кличка гонить 😡
Забув вже, що вiн йому доручив снiг прибирати...
показати весь коментар
21.01.2026 14:27 Відповісти
Тіна Кароль чудово підтримала зеленського смєшлівою пісенькою.
Мерзніть скоти. Такий прямий посил
показати весь коментар
21.01.2026 14:38 Відповісти
У нас немає світла, але є бухло
У нас нема води, але є відро
У нас немає газу, але пердимо
Щоб трішки зігріти наше житло
показати весь коментар
21.01.2026 14:41 Відповісти
завдяки тобі і твоєму шоблу
показати весь коментар
21.01.2026 14:40 Відповісти
Левітан недодєланий.
показати весь коментар
21.01.2026 14:42 Відповісти
Київ домовився про передачу двох міні-ТЕЦ з німецьким товариством міжнародного співробітництва GIZ

Сторони підписали Меморандум, за яким установки повинні надійти до української столиці вже наступного тижня, розповів мер Віталій Кличко.

💬«Дякую німецьким партнерам за допомогу в такий складний для Києва час. Коли наше місто живе й функціонує в кризовій ситуації. У Києві були встановлені 5 когенераційних установок, 2 з яких вже працюють, забезпечуючи обʼєкти критичної інфраструктури. На трьох закінчують пуско-налагоджувальні роботи».
показати весь коментар
21.01.2026 14:42 Відповісти
А шо зробив препіздент й інші мери? Кличко Київ зараз забезпече й почне допомогати іншим містам. Як було з пожежними машинами й швидкими.

Ще раз наголошую - кращого мера в Києві не було.
показати весь коментар
21.01.2026 20:51 Відповісти
Як то кажуть- що зеленський тільки не здав... не здав сечу на аналіз. Все.
показати весь коментар
21.01.2026 21:09 Відповісти
Це той що говорив що мир близько ,всі ці мирні угоди, безпекові угоди це імітація роботи ,адже дуже страшно відповідати за те що накоїв ,будучи проросійським клоуном і став президентом України ,яку ти висьміював на догоду ворогу.
показати весь коментар
21.01.2026 14:48 Відповісти
ІБД - це все зелене..без нього ніяк.
показати весь коментар
21.01.2026 20:52 Відповісти
І все цезавдяки діям одного неголеного піськограя у співпраці з *************** недопалком.
показати весь коментар
21.01.2026 14:59 Відповісти
ножкой топнул, чепуха? тупорылое бездарное чмо зеленое
показати весь коментар
21.01.2026 15:44 Відповісти
Як добре управляється.Звик тільки жалітеся,і ні за що не відповідати.Усе скинув на уряд, раду, місцеве самоврядування, військових, партнерів, союзників,і навіть на людей. Цікаво, а сам він несе, хоч за що то якусь відповідальність, окрім, як тільки за друзів мародерів?
показати весь коментар
21.01.2026 15:45 Відповісти
А як же шашлики?
О це так підар підготувався до війни якої не повинно було бути, але коли такий дебіл при владі - шансу більше не було б.
показати весь коментар
21.01.2026 15:48 Відповісти
тупорила, брехлива, закомплесована та вередлива Зєля, застрелься..
ти - каталізатор та подєльник (по дурості чи свідомо - суд вже покаже, може ж таки бУде ) усього цього ************ лайна...
дякуй пригодованим ідіотськими "тисячами" зі злиденного бюджету зебілам, які ДОСІ не переводяться в Україні завдяки тупорилим кварталам та телелайнофонам для жлобів..
показати весь коментар
21.01.2026 16:16 Відповісти
Думаю, що ця ЗЕ-мерзота спецом домовилися, з кацапами щоб побили Київ, а потім звинуватити і скинути Кличка перед виборами. Клоуни добре знають, що кияни за Кличка і повісили б клоуна, як би той вийшов десь на вулицю.
показати весь коментар
21.01.2026 18:44 Відповісти
Розікрав грошенята разом із своїми міндічами, а тепер наради проводить гнида...
показати весь коментар
21.01.2026 19:15 Відповісти
здохни гнійний підар у страшних корчах!
показати весь коментар
21.01.2026 19:19 Відповісти
Ви пропустили - наркоман)))
показати весь коментар
21.01.2026 20:54 Відповісти
вживання то особиста справа
показати весь коментар
22.01.2026 07:10 Відповісти
Гуляють інтернетом чутки , що все "це" пов'язанно з великою війною, яка почнеться на Близькому Сході, і велику кількість мешканців Ізраїля потрібно буде перевезти в Україну. Ось чому вичавлюють населення з декількох українських міст. → (но це так, чутки)
показати весь коментар
21.01.2026 20:14 Відповісти
Та вже ніби бангладешців привозять в закарпаття так точно. Нічого зеля ще пару років повоює очистить землю від населення і можна буде і їх завозити.
показати весь коментар
22.01.2026 04:10 Відповісти
Навіщо Києву водопостачання, коли навкруги купа снігу.
показати весь коментар
21.01.2026 20:28 Відповісти
А КТО ЭТО СДЕЛАЛ...!?
показати весь коментар
22.01.2026 07:04 Відповісти
Баканов з наумовим, єрмаком, КабМіндічами і свириденко, хвилюються, що впали надходження на мацкву, від украдених в Українців грошей!! Це тривожить їх дуже….
показати весь коментар
22.01.2026 08:26 Відповісти
 
 