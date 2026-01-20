Водопостачання в Києві відновлено повністю, відновлення тепла триває, - Кулеба
У Києві тривають аварійно-відновлювальні роботи з теплопостачання після масованої російської атаки у ніч проти 20 січня.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення України – Міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.
Відновлення тепла
У Києві триває відновлення тепла після масованої російської атаки. Наразі без тепла залишаються мешканці понад 4 тисяч житлових будинків. Після обстрілу теплопостачання було зупинене майже в половині багатоповерхівок, підключених до централізованої системи.
Щоб пришвидшити відновлення, у столиці працюють додаткових 68 аварійних бригад:
- 43 від "Укрзалізниці"
- 25 з інших регіонів України
Для опорних лікарень, пологових будинків і Пунктів Незламності залучаємо мобільні котельні.
Відновлення водопостачання
Водопостачання в Києві відновлено повністю. Але в окремих районах ще зберігається знижений тиск, тому на верхні поверхи вода може не доходити. Фахівці працюють над стабілізацією системи, очікуємо вирівнювання ситуації до кінця доби.
У Києві працюють 1 335 Пунктів Незламності, ще 90 додатково розгорнуті підрозділами ДСНС.
Кулеба подякував усім фахівцям, які працюють без зупинок.
Що передувало?
- Як зазначалося, вночі 20 січня 2026 року війська РФ атакували ударними дронами територію Києва. Також Повітряні сили повідомляли про пуски балістичних ракет, зокрема і в бік столиці.
- Окрім того, ворог підняв у небо Ту-95МС. Моніторингові канали пишуть про ймовірні пуски ракет.
- За даними КМДА, поїзди метро курсуватимуть зі змінами через складну енергоситуацію.
