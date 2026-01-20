Новини Ракетна атака на Київ
Водопостачання в Києві відновлено повністю, відновлення тепла триває, - Кулеба

Опалення

У Києві тривають аварійно-відновлювальні роботи з теплопостачання після масованої російської атаки у ніч проти 20 січня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення України – Міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.

Відновлення тепла

У Києві триває відновлення тепла після масованої російської атаки. Наразі без тепла залишаються мешканці понад 4 тисяч житлових будинків. Після обстрілу теплопостачання було зупинене майже в половині багатоповерхівок, підключених до централізованої системи.

Щоб пришвидшити відновлення, у столиці працюють додаткових 68 аварійних бригад:

  • 43 від "Укрзалізниці"
  • 25 з інших регіонів України

Для опорних лікарень, пологових будинків і Пунктів Незламності залучаємо мобільні котельні.

Відновлення водопостачання

Водопостачання в Києві відновлено повністю. Але в окремих районах ще зберігається знижений тиск, тому на верхні поверхи вода може не доходити. Фахівці працюють над стабілізацією системи, очікуємо вирівнювання ситуації до кінця доби.

У Києві працюють 1 335 Пунктів Незламності, ще 90 додатково розгорнуті підрозділами ДСНС.

Кулеба подякував усім фахівцям, які працюють без зупинок.

Що передувало?

  • Як зазначалося, вночі 20 січня 2026 року війська РФ атакували ударними дронами територію Києва. Також Повітряні сили повідомляли про пуски балістичних ракет, зокрема і в бік столиці.
  • Окрім того, ворог підняв у небо Ту-95МС. Моніторингові канали пишуть про ймовірні пуски ракет.
  • За даними КМДА, поїзди метро курсуватимуть зі змінами через складну енергоситуацію.

"цвинтар, який обʼєднує країну" - zельона гнида олексій кулеба , брат zельоної гниди дмитра кулеби воїна з лопатою.
20.01.2026 22:09 Відповісти
Рашисти творят холодомор ,відповіді по рашистану немає ,хоч раніше були ,це трагедія народу коли 20 градусні морози сотні тисяч киян без тепла і світла серед них і діти , сьогодні часто цитують Зеленського який говорить ні про що ,жодного слова про геноцид рашиських варварів проти українського народу ,для нього куда важливіші міндіч ,баканов ,шефір та інша мерзота що йому український народ.
20.01.2026 22:33 Відповісти
Який класний український народ. Таких хороших людей обрав собі в керівництво!
20.01.2026 22:40 Відповісти
Кличко восстанавливает,а кулеба рапортует.
21.01.2026 09:10 Відповісти
**** Zелена, доки членограй з Zетників не призначив чергову "комісію" якось світло ще було. Відключяають, мерзоти,обом на Клічка все повісити.
21.01.2026 09:12 Відповісти
 
 