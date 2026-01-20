Водопостачання в Києві відновлено повністю, відновлення тепла триває, - Кулеба

У Києві тривають аварійно-відновлювальні роботи з теплопостачання після масованої російської атаки у ніч проти 20 січня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення України – Міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.

Відновлення тепла

У Києві триває відновлення тепла після масованої російської атаки. Наразі без тепла залишаються мешканці понад 4 тисяч житлових будинків. Після обстрілу теплопостачання було зупинене майже в половині багатоповерхівок, підключених до централізованої системи.



Щоб пришвидшити відновлення, у столиці працюють додаткових 68 аварійних бригад:

43 від "Укрзалізниці"

25 з інших регіонів України

Для опорних лікарень, пологових будинків і Пунктів Незламності залучаємо мобільні котельні.

Відновлення водопостачання

Водопостачання в Києві відновлено повністю. Але в окремих районах ще зберігається знижений тиск, тому на верхні поверхи вода може не доходити. Фахівці працюють над стабілізацією системи, очікуємо вирівнювання ситуації до кінця доби.



У Києві працюють 1 335 Пунктів Незламності, ще 90 додатково розгорнуті підрозділами ДСНС.

Кулеба подякував усім фахівцям, які працюють без зупинок.

