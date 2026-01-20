Новости Ракетная атака на Киев
Водоснабжение в Киеве восстановлено полностью, восстановление тепла продолжается, - Кулеба

Опалення

В Киеве продолжаются аварийно-восстановительные работы по теплоснабжению после массированной российской атаки в ночь на 20 января.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины – министр развития громад и территорий Украины Алексей Кулеба.

Восстановление тепла

В Киеве продолжается восстановление тепла после массированной российской атаки. Сейчас без тепла остаются жители более 4 тысяч жилых домов. После обстрела теплоснабжение было остановлено почти в половине многоэтажек, подключенных к централизованной системе.

Чтобы ускорить восстановление, в столице работают дополнительные 68 аварийных бригад:

  • 43 от "Укрзализныци"
  • 25 из других регионов Украины

Для опорных больниц, роддомов и пунктов несокрушимости привлекаем мобильные котельные.

Восстановление водоснабжения

Водоснабжение в Киеве восстановлено полностью. Но в отдельных районах еще сохраняется пониженное давление, поэтому на верхние этажи вода может не доходить. Специалисты работают над стабилизацией системы, ожидаем выравнивания ситуации до конца суток.

В Киеве работают 1 335 пунктов несокрушимости, еще 90 дополнительно развернуты подразделениями ГСЧС.

Кулеба поблагодарил всех специалистов, которые работают без остановки.

Что предшествовало?

  • Как отмечалось, ночью 20 января 2026 года войска РФ атаковали ударными дронами территорию Киева. Также Воздушные силы сообщали о пусках баллистических ракет, в том числе и в сторону столицы.
  • Кроме того, враг поднял в небо Ту-95МС. Мониторинговые каналы пишут о вероятных пусках ракет.
  • По данным КГГА, поезда метро будут курсировать с изменениями из-за сложной энергоситуации.

"цвинтар, який обʼєднує країну" - zельона гнида олексій кулеба , брат zельоної гниди дмитра кулеби воїна з лопатою.
20.01.2026 22:09 Ответить
Рашисти творят холодомор ,відповіді по рашистану немає ,хоч раніше були ,це трагедія народу коли 20 градусні морози сотні тисяч киян без тепла і світла серед них і діти , сьогодні часто цитують Зеленського який говорить ні про що ,жодного слова про геноцид рашиських варварів проти українського народу ,для нього куда важливіші міндіч ,баканов ,шефір та інша мерзота що йому український народ.
20.01.2026 22:33 Ответить
Який класний український народ. Таких хороших людей обрав собі в керівництво!
20.01.2026 22:40 Ответить
Кличко восстанавливает,а кулеба рапортует.
21.01.2026 09:10 Ответить
**** Zелена, доки членограй з Zетників не призначив чергову "комісію" якось світло ще було. Відключяають, мерзоти,обом на Клічка все повісити.
21.01.2026 09:12 Ответить
 
 