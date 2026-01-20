Водоснабжение в Киеве восстановлено полностью, восстановление тепла продолжается, - Кулеба
В Киеве продолжаются аварийно-восстановительные работы по теплоснабжению после массированной российской атаки в ночь на 20 января.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины – министр развития громад и территорий Украины Алексей Кулеба.
Восстановление тепла
В Киеве продолжается восстановление тепла после массированной российской атаки. Сейчас без тепла остаются жители более 4 тысяч жилых домов. После обстрела теплоснабжение было остановлено почти в половине многоэтажек, подключенных к централизованной системе.
Чтобы ускорить восстановление, в столице работают дополнительные 68 аварийных бригад:
- 43 от "Укрзализныци"
- 25 из других регионов Украины
Для опорных больниц, роддомов и пунктов несокрушимости привлекаем мобильные котельные.
Восстановление водоснабжения
Водоснабжение в Киеве восстановлено полностью. Но в отдельных районах еще сохраняется пониженное давление, поэтому на верхние этажи вода может не доходить. Специалисты работают над стабилизацией системы, ожидаем выравнивания ситуации до конца суток.
В Киеве работают 1 335 пунктов несокрушимости, еще 90 дополнительно развернуты подразделениями ГСЧС.
Кулеба поблагодарил всех специалистов, которые работают без остановки.
Что предшествовало?
- Как отмечалось, ночью 20 января 2026 года войска РФ атаковали ударными дронами территорию Киева. Также Воздушные силы сообщали о пусках баллистических ракет, в том числе и в сторону столицы.
- Кроме того, враг поднял в небо Ту-95МС. Мониторинговые каналы пишут о вероятных пусках ракет.
- По данным КГГА, поезда метро будут курсировать с изменениями из-за сложной энергоситуации.
