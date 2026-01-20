Водоснабжение в Киеве восстановлено полностью, восстановление тепла продолжается, - Кулеба

В Киеве продолжаются аварийно-восстановительные работы по теплоснабжению после массированной российской атаки в ночь на 20 января.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины – министр развития громад и территорий Украины Алексей Кулеба.

Восстановление тепла

В Киеве продолжается восстановление тепла после массированной российской атаки. Сейчас без тепла остаются жители более 4 тысяч жилых домов. После обстрела теплоснабжение было остановлено почти в половине многоэтажек, подключенных к централизованной системе.



Чтобы ускорить восстановление, в столице работают дополнительные 68 аварийных бригад:

43 от "Укрзализныци"

25 из других регионов Украины

Для опорных больниц, роддомов и пунктов несокрушимости привлекаем мобильные котельные.

Восстановление водоснабжения

Водоснабжение в Киеве восстановлено полностью. Но в отдельных районах еще сохраняется пониженное давление, поэтому на верхние этажи вода может не доходить. Специалисты работают над стабилизацией системы, ожидаем выравнивания ситуации до конца суток.



В Киеве работают 1 335 пунктов несокрушимости, еще 90 дополнительно развернуты подразделениями ГСЧС.

Кулеба поблагодарил всех специалистов, которые работают без остановки.

