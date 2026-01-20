В Киеве восстановили теплоснабжение в более чем 1 600 домах после ночной атаки, - Кличко

В более чем 1 600 жилых домов Киева, где после ночной атаки РФ отсутствовало теплоснабжение, коммунальные службы уже подали теплоноситель.

Об этом сообщил городской голова Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ.

В то же время, по его словам, без тепла пока остаются еще около 4 тысяч многоэтажных домов.

Кличко отметил, что ситуация осложняется тем, что большинство этих домов подключают к теплоснабжению уже во второй раз - после повреждений критической инфраструктуры в результате атаки 9 января.

Коммунальные службы и энергетики продолжают аварийно-восстановительные работы, чтобы вернуть жителям столицы тепло, водо- и электроснабжение.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Ситуация с теплом и водоснабжением на левом берегу и Печерске сложная, - Кличко

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Атака РФ на Киев: 5635 многоэтажек остались без тепла, левый берег без воды

Ну от нахєра ця інфа?
Типу, заспокійливе?
Типу. Десь щось підключили, а я без світла, тепла та води, але такий обнадійливий?
Підключіть, і я це на собі відчують!!!!
20.01.2026 17:07 Ответить
и когда же до ********* дойдет, что они дают команду на очередной обстрел?
20.01.2026 17:23 Ответить
Та їм до дупи ті обстріли. На Козин не падає, і світло є.
А без піару ніяк не можна.
Бо як пересічні узнають, хто їх супермен рятівник? Отож....
20.01.2026 17:55 Ответить
 
 