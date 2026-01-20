В Киеве восстановили теплоснабжение в более чем 1 600 домах после ночной атаки, - Кличко
В более чем 1 600 жилых домов Киева, где после ночной атаки РФ отсутствовало теплоснабжение, коммунальные службы уже подали теплоноситель.
Об этом сообщил городской голова Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ.
В то же время, по его словам, без тепла пока остаются еще около 4 тысяч многоэтажных домов.
Кличко отметил, что ситуация осложняется тем, что большинство этих домов подключают к теплоснабжению уже во второй раз - после повреждений критической инфраструктуры в результате атаки 9 января.
Коммунальные службы и энергетики продолжают аварийно-восстановительные работы, чтобы вернуть жителям столицы тепло, водо- и электроснабжение.
Что предшествовало?
- Как отмечалось, ночью 20 января 2026 года войска РФ атаковали ударными дронами территорию Киева. Также Воздушные силы сообщали о пусках баллистических ракет, в том числе и в сторону столицы.
- Кроме того, враг поднял в небо Ту-95МС. Мониторинговые каналы пишут о вероятных пусках ракет.
- По данным КГГА, поезда метро будут курсировать с изменениями из-за сложной энергоситуации.
- 5635 многоэтажек остались без тепла, левый берег без воды.
- В результате обстрела повреждены школа, дома и нежилые помещения в Днепровском районе.
- Кроме того, россияне атаковали Киевскую область: погиб мужчина в Бучанском районе, повреждено помещение АЗС.
- В результате ночной вражеской атаки есть попадание в объект критической инфраструктуры в Винницкой области.
- Атакован объект критической инфраструктуры в Ривненской области.
- В Полтавской области под ударом промышленный объект.
- В Херсонской области ранены 4 человека в результате атак РФ.
Типу, заспокійливе?
Типу. Десь щось підключили, а я без світла, тепла та води, але такий обнадійливий?
Підключіть, і я це на собі відчують!!!!
А без піару ніяк не можна.
Бо як пересічні узнають, хто їх супермен рятівник? Отож....