У Києві відновили теплопостачання у понад 1 600 будинків після нічної атаки, - Кличко

У понад 1 600 житлових будинків Києва, де після нічної атаки РФ було відсутнє теплопостачання, комунальні служби вже подали теплоносій.

Про це повідомив міський голова Віталій Кличко, передає Цензор.НЕТ.

Водночас, за його словами, без тепла наразі залишаються ще близько 4 тисяч багатоповерхових будинків.

Кличко зазначив, що ситуація ускладнюється тим, що більшість цих будинків підключають до теплопостачання вже вдруге - після пошкоджень критичної інфраструктури внаслідок атаки 9 січня.

Комунальні служби та енергетики продовжують аварійно-відновлювальні роботи, щоб повернути мешканцям столиці тепло, водо- та електропостачання.

