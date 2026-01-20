У Києві відновили теплопостачання у понад 1 600 будинків після нічної атаки, - Кличко
У понад 1 600 житлових будинків Києва, де після нічної атаки РФ було відсутнє теплопостачання, комунальні служби вже подали теплоносій.
Про це повідомив міський голова Віталій Кличко, передає Цензор.НЕТ.
Водночас, за його словами, без тепла наразі залишаються ще близько 4 тисяч багатоповерхових будинків.
Кличко зазначив, що ситуація ускладнюється тим, що більшість цих будинків підключають до теплопостачання вже вдруге - після пошкоджень критичної інфраструктури внаслідок атаки 9 січня.
Комунальні служби та енергетики продовжують аварійно-відновлювальні роботи, щоб повернути мешканцям столиці тепло, водо- та електропостачання.
Що передувало?
- Як зазначалося, вночі 20 січня 2026 року війська РФ атакували ударними дронами територію Києва. Також Повітряні сили повідомляли про пуски балістичних ракет, зокрема і в бік столиці.
- Окрім того, ворог підняв у небо Ту-95МС. Моніторингові канали пишуть про ймовірні пуски ракет.
- За даними КМДА, поїзди метро курсуватимуть зі змінами через складну енергоситуацію.
- 5635 багатоповерхівок залишились без тепла, лівий берег без води.
- Через обстріл пошкоджено школу, будинки та нежитлові приміщення у Дніпровському районі.
- Окрім того, росіяни атакували Київщину: загинув чоловік у Бучанському районі, пошкоджено приміщення АЗС.
- Внаслідок нічної ворожої атаки є влучання в обʼєкт критичної інфраструктури у Вінницькій області.
- Атаковано об'єкт критичної інфраструктури на Рівненщині.
- У Полтавській області під ударом промисловий об'єкт.
- На Херсонщині поранено 4 особи внаслідок атак РФ.
Типу, заспокійливе?
Типу. Десь щось підключили, а я без світла, тепла та води, але такий обнадійливий?
Підключіть, і я це на собі відчують!!!!
А без піару ніяк не можна.
Бо як пересічні узнають, хто їх супермен рятівник? Отож....