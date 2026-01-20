У Києві відновили теплопостачання у понад 1 600 будинків після нічної атаки, - Кличко

батарея,опалення

У понад 1 600 житлових будинків Києва, де після нічної атаки РФ було відсутнє теплопостачання, комунальні служби вже подали теплоносій.

Про це повідомив міський голова Віталій Кличко, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Водночас, за його словами, без тепла наразі залишаються ще близько 4 тисяч багатоповерхових будинків.

Кличко зазначив, що ситуація ускладнюється тим, що більшість цих будинків підключають до теплопостачання вже вдруге - після пошкоджень критичної інфраструктури внаслідок атаки 9 січня.

Комунальні служби та енергетики продовжують аварійно-відновлювальні роботи, щоб повернути мешканцям столиці тепло, водо- та електропостачання.

Що передувало?

Ну от нахєра ця інфа?
Типу, заспокійливе?
Типу. Десь щось підключили, а я без світла, тепла та води, але такий обнадійливий?
Підключіть, і я це на собі відчують!!!!
20.01.2026 17:07 Відповісти
и когда же до ********* дойдет, что они дают команду на очередной обстрел?
20.01.2026 17:23 Відповісти
Та їм до дупи ті обстріли. На Козин не падає, і світло є.
А без піару ніяк не можна.
Бо як пересічні узнають, хто їх супермен рятівник? Отож....
20.01.2026 17:55 Відповісти
 
 