Почти 60% Киева без электричества, 4 тыс. домов до сих пор без тепла, - Зеленский

энергетический селектор 21 января

Сегодня, 21 января 2026 года, президент Владимир Зеленский провел специальный энергетический селектор.

Где сложнее всего?

"Киев и область, Харьков и область, Сумщина, Чернигов и область, Днепровщина - регионы, где ситуация сейчас самая сложная. Ремонтные бригады и ГСЧС Украины, работники энергетических компаний, коммунальных служб задействованы по максимуму. По состоянию на сегодняшнее утро около 4000 домов в Киеве до сих пор без тепла, почти 60% столицы - без электричества. По отчетам городских властей, привлеченных сил достаточно, но нужно время. Не согласен с этой оценкой - нужны дополнительные меры, дополнительное привлечение ресурсов", - подчеркнул он.

По его словам, МВД доложило о развертывании и использовании пунктов поддержки и обогрева, о подготовке горячего питания для людей.

"Важно, что поддерживается работа базовых станций и мобильной связи. Отдельно говорили с правительственными чиновниками и Укрэнерго о том, что необходимо для ускорения ремонта сетей и подстанций. Был отчет из Запорожья по срокам и деталям привлечения и подготовки дополнительных сил для сбивания "шахидов". Премьер-министр и министр обороны проверят всю информацию о бронировании работников энергетических компаний и коммунальных предприятий, которые задействованы в ликвидации последствий российских ударов и чрезвычайной ситуации, - для таких компаний уже есть решение о бронировании 100% персонала. Дефицит эффективного реагирования на местах не должен списываться на нехватку кадров – города имеют ресурс для привлечения людей на работу", - добавляет глава государства.

Сегодня он также ожидает отдельный доклад правительства по программам поддержки украинцев и предприятий в условиях чрезвычайной ситуации.

"Нужны шаги, которые реально помогут людям и позволят стабилизировать ситуацию. Будут также встречи и переговоры с партнерами, которые могут оказать дополнительную поддержку. Приоритеты для всех очевидны: ракеты для ПВО, оборудование для энергетики, максимально оперативное выполнение всех необходимых работ", - резюмирует Зеленский.

Что предшествовало?

  • Как отмечалось, ночью 20 января 2026 года войска РФ атаковали ударными дронами территорию Киева. Также Воздушные силы сообщали о пусках баллистических ракет, в том числе и в сторону столицы.
  • Кроме того, враг поднял в небо Ту-95МС. Мониторинговые каналы пишут о вероятных пусках ракет.
  • По данным КГГА, поезда метро будут курсировать с изменениями из-за сложной энергоситуации.
  • 5635 многоэтажек остались без тепла, левый берег без воды.
  • В результате обстрела повреждены школа, дома и нежилые помещения в Днепровском районе.
  • Кроме того, россияне атаковали Киевскую область: погиб мужчина в Бучанском районе, повреждено помещение АЗС.

Подякуй своїм слугам галущенкам, міндічам, цукербергам, гандоне! і себе не забудь, у тому числі.
Констатує факти кастрат ****. Як там двушечка пошла вже на Кремль ?
земленський самий коштовний диктор (не диктатор) у світі
це не враховуючи що він нам коштував з 22 року...
Зеленський з бакановим і наумовим та КабМіндічами констатує конкретні результати, своєї БЕЗДІЯЛЬНОСТІ в Україні з 2019 року, зокрема у Києві!!!
Київ домовився про передачу двох міні-ТЕЦ з німецьким товариством міжнародного співробітництва GIZ

Сторони підписали Меморандум, за яким установки повинні надійти до української столиці вже наступного тижня, розповів мер Віталій Кличко.

💬«Дякую німецьким партнерам за допомогу в такий складний для Києва час. Коли наше місто живе й функціонує в кризовій ситуації. У Києві були встановлені 5 когенераційних установок, 2 з яких вже працюють, забезпечуючи обʼєкти критичної інфраструктури. На трьох закінчують пуско-налагоджувальні роботи».
