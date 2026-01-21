Почти 60% Киева без электричества, 4 тыс. домов до сих пор без тепла, - Зеленский

Сегодня, 21 января 2026 года, президент Владимир Зеленский провел специальный энергетический селектор.

Об этом он сообщил в телеграм-канале.

Где сложнее всего?

"Киев и область, Харьков и область, Сумщина, Чернигов и область, Днепровщина - регионы, где ситуация сейчас самая сложная. Ремонтные бригады и ГСЧС Украины, работники энергетических компаний, коммунальных служб задействованы по максимуму. По состоянию на сегодняшнее утро около 4000 домов в Киеве до сих пор без тепла, почти 60% столицы - без электричества. По отчетам городских властей, привлеченных сил достаточно, но нужно время. Не согласен с этой оценкой - нужны дополнительные меры, дополнительное привлечение ресурсов", - подчеркнул он.

По его словам, МВД доложило о развертывании и использовании пунктов поддержки и обогрева, о подготовке горячего питания для людей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Водоснабжение в Киеве восстановлено полностью, восстановление тепла продолжается, - Кулеба

"Важно, что поддерживается работа базовых станций и мобильной связи. Отдельно говорили с правительственными чиновниками и Укрэнерго о том, что необходимо для ускорения ремонта сетей и подстанций. Был отчет из Запорожья по срокам и деталям привлечения и подготовки дополнительных сил для сбивания "шахидов". Премьер-министр и министр обороны проверят всю информацию о бронировании работников энергетических компаний и коммунальных предприятий, которые задействованы в ликвидации последствий российских ударов и чрезвычайной ситуации, - для таких компаний уже есть решение о бронировании 100% персонала. Дефицит эффективного реагирования на местах не должен списываться на нехватку кадров – города имеют ресурс для привлечения людей на работу", - добавляет глава государства.

Сегодня он также ожидает отдельный доклад правительства по программам поддержки украинцев и предприятий в условиях чрезвычайной ситуации.

"Нужны шаги, которые реально помогут людям и позволят стабилизировать ситуацию. Будут также встречи и переговоры с партнерами, которые могут оказать дополнительную поддержку. Приоритеты для всех очевидны: ракеты для ПВО, оборудование для энергетики, максимально оперативное выполнение всех необходимых работ", - резюмирует Зеленский.

Читайте также: Из-за атаки РФ обесточена водопроводная инфраструктура Киева: где нет воды?

Что предшествовало?

Как отмечалось, ночью 20 января 2026 года войска РФ атаковали ударными дронами территорию Киева. Также Воздушные силы сообщали о пусках баллистических ракет, в том числе и в сторону столицы.

Кроме того, враг поднял в небо Ту-95МС. Мониторинговые каналы пишут о вероятных пусках ракет.

По данным КГГА, поезда метро будут курсировать с изменениями из-за сложной энергоситуации.

5635 многоэтажек остались без тепла, левый берег без воды.

В результате обстрела повреждены школа, дома и нежилые помещения в Днепровском районе.

Кроме того, россияне атаковали Киевскую область: погиб мужчина в Бучанском районе, повреждено помещение АЗС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Киеве пока невозможно отменить экстренные отключения света, - Шмыгаль