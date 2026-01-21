Почти 60% Киева без электричества, 4 тыс. домов до сих пор без тепла, - Зеленский
Сегодня, 21 января 2026 года, президент Владимир Зеленский провел специальный энергетический селектор.
Об этом он сообщил в телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.
Где сложнее всего?
"Киев и область, Харьков и область, Сумщина, Чернигов и область, Днепровщина - регионы, где ситуация сейчас самая сложная. Ремонтные бригады и ГСЧС Украины, работники энергетических компаний, коммунальных служб задействованы по максимуму. По состоянию на сегодняшнее утро около 4000 домов в Киеве до сих пор без тепла, почти 60% столицы - без электричества. По отчетам городских властей, привлеченных сил достаточно, но нужно время. Не согласен с этой оценкой - нужны дополнительные меры, дополнительное привлечение ресурсов", - подчеркнул он.
По его словам, МВД доложило о развертывании и использовании пунктов поддержки и обогрева, о подготовке горячего питания для людей.
"Важно, что поддерживается работа базовых станций и мобильной связи. Отдельно говорили с правительственными чиновниками и Укрэнерго о том, что необходимо для ускорения ремонта сетей и подстанций. Был отчет из Запорожья по срокам и деталям привлечения и подготовки дополнительных сил для сбивания "шахидов". Премьер-министр и министр обороны проверят всю информацию о бронировании работников энергетических компаний и коммунальных предприятий, которые задействованы в ликвидации последствий российских ударов и чрезвычайной ситуации, - для таких компаний уже есть решение о бронировании 100% персонала. Дефицит эффективного реагирования на местах не должен списываться на нехватку кадров – города имеют ресурс для привлечения людей на работу", - добавляет глава государства.
Сегодня он также ожидает отдельный доклад правительства по программам поддержки украинцев и предприятий в условиях чрезвычайной ситуации.
"Нужны шаги, которые реально помогут людям и позволят стабилизировать ситуацию. Будут также встречи и переговоры с партнерами, которые могут оказать дополнительную поддержку. Приоритеты для всех очевидны: ракеты для ПВО, оборудование для энергетики, максимально оперативное выполнение всех необходимых работ", - резюмирует Зеленский.
Что предшествовало?
- Как отмечалось, ночью 20 января 2026 года войска РФ атаковали ударными дронами территорию Киева. Также Воздушные силы сообщали о пусках баллистических ракет, в том числе и в сторону столицы.
- Кроме того, враг поднял в небо Ту-95МС. Мониторинговые каналы пишут о вероятных пусках ракет.
- По данным КГГА, поезда метро будут курсировать с изменениями из-за сложной энергоситуации.
- 5635 многоэтажек остались без тепла, левый берег без воды.
- В результате обстрела повреждены школа, дома и нежилые помещения в Днепровском районе.
- Кроме того, россияне атаковали Киевскую область: погиб мужчина в Бучанском районе, повреждено помещение АЗС.
******, ним задоволений!!
це не враховуючи що він нам коштував з 22 року...
https://www.youtube.com/watch?v=zvBrAceaHns
невже буданов?
чи, дерьмачина, живєє всєх живих?
ЗЄ боровся 6 років з корупцією - отримали Міндічгейт, мільярди збитків і всіх друзів ЗЄ по вуха у корупції.
ЗЄ 3 роки готував країну до війни - отримали гори трупів і кацапські танки під Києвом.
ЗЄ зайнявся ракетною програмою - грошей нема і ракет нема.
ЗЄ 3 роки готував країну до зимових обстрілів - отримали тисячі будинків без води, опалення та електрики.
Дуже ефективний довбойоб цей ЗЄ. ***** йому якийсь орден повинно дати. Чи премію Миру від Басманного суда хоча б. 😁
Ти дивись, чмоня яка ділова. Не погджується вона. Додаткові ресурси потрібні.
То залучай Юзіка, з Міндічєм, ******. Хай один зжере весь сніг а другий закидає москву двушечками до повного знищення.
то зборище дебілів з жулькою та ідіотом турчиновим з ротом гузкою
Йому відмовляли, треба було перерахувати бабло, вкрадене в енергетиці, в оборонці, вирішувати як переправляти його на москву і вивозити в "дипломатичному багажі" Дєрьмака.
А оце неголене тільки відоси хрипаті гордовито знімає.
Забув вже, що вiн йому доручив снiг прибирати...
Мерзніть скоти. Такий прямий посил
У нас нема води, але є відро
У нас немає газу, але пердимо
Щоб трішки зігріти наше житло
Сторони підписали Меморандум, за яким установки повинні надійти до української столиці вже наступного тижня, розповів мер Віталій Кличко.
💬«Дякую німецьким партнерам за допомогу в такий складний для Києва час. Коли наше місто живе й функціонує в кризовій ситуації. У Києві були встановлені 5 когенераційних установок, 2 з яких вже працюють, забезпечуючи обʼєкти критичної інфраструктури. На трьох закінчують пуско-налагоджувальні роботи».
Ще раз наголошую - кращого мера в Києві не було.
О це так підар підготувався до війни якої не повинно було бути, але коли такий дебіл при владі - шансу більше не було б.
ти - каталізатор та подєльник (по дурості чи свідомо - суд вже покаже, може ж таки бУде ) усього цього ************ лайна...
дякуй пригодованим ідіотськими "тисячами" зі злиденного бюджету зебілам, які ДОСІ не переводяться в Україні завдяки тупорилим кварталам та телелайнофонам для жлобів..