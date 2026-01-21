В Киеве восстановили электроснабжение всех объектов критической инфраструктуры, - ДТЭК
Об этом сообщила пресс-служба ДТЭК, передает Цензор.НЕТ.
Так, отметили в компании, на данный момент восстановлено электроснабжение всех объектов критической инфраструктуры столицы.
"К сожалению, ситуация с электроснабжением города остается сложной. Продолжаются экстренные отключения. Графики и распределение по группам - не действуют.
Из-за разрушения врагом объектов столичной генерации наиболее сложной остается ситуация в частях Днепровского и Деснянского районов. Еще около 44 тысяч домов остаются без света", - говорится в сообщении.
Ремонтные работы продолжаются непрерывно.
Что предшествовало?
- Как отмечалось, ночью 20 января 2026 года войска РФ атаковали ударными дронами территорию Киева. Также Воздушные силы сообщали о пусках баллистических ракет, в том числе и в сторону столицы.
- Кроме того, враг поднял в небо Ту-95МС. Мониторинговые каналы пишут о вероятных пусках ракет.
- По данным КГГА, поезда метро будут курсировать с изменениями из-за сложной энергоситуации.
- 5635 многоэтажек остались без тепла, левый берег без воды.
- В результате обстрела повреждены школа, дома и нежилые помещения в Днепровском районе.
- Кроме того, россияне атаковали Киевскую область: погиб мужчина в Бучанском районе, повреждено помещение АЗС.
Загинув т.в.о. голови правління НЕК "Укренерго" Олексій Брехт. Причина смерті - удар струмом на підстанції Укренерго. З червня 2022 року він обіймав посаду члена правління компанії "Укренерго", а 5/9/25р був призначений т.в.о. голови правління компанії після відставки Зайченка.