В Киеве восстановили электроснабжение всех объектов критической инфраструктуры, - ДТЭК

В Киеве восстановили электроснабжение всех объектов критической инфраструктуры.

Об этом сообщила пресс-служба ДТЭК, передает Цензор.НЕТ.

Так, отметили в компании, на данный момент восстановлено электроснабжение всех объектов критической инфраструктуры столицы.

"К сожалению, ситуация с электроснабжением города остается сложной. Продолжаются экстренные отключения. Графики и распределение по группам - не действуют.



Из-за разрушения врагом объектов столичной генерации наиболее сложной остается ситуация в частях Днепровского и Деснянского районов. Еще около 44 тысяч домов остаются без света", - говорится в сообщении.

Ремонтные работы продолжаются непрерывно.

Читайте: Враг нанес удар по энергетическому объекту ДТЭК в Одесской области: разрушения значительные

Что предшествовало?

Как отмечалось, ночью 20 января 2026 года войска РФ атаковали ударными дронами территорию Киева. Также Воздушные силы сообщали о пусках баллистических ракет, в том числе и в сторону столицы.

Кроме того, враг поднял в небо Ту-95МС. Мониторинговые каналы пишут о вероятных пусках ракет.

По данным КГГА, поезда метро будут курсировать с изменениями из-за сложной энергоситуации.

5635 многоэтажек остались без тепла, левый берег без воды.

В результате обстрела повреждены школа, дома и нежилые помещения в Днепровском районе.

Кроме того, россияне атаковали Киевскую область: погиб мужчина в Бучанском районе, повреждено помещение АЗС.

Читайте: Почти 60% Киева без электричества, 4 тыс. домов до сих пор без тепла, - Зеленский