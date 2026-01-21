РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
14708 посетителей онлайн
Новости Удары по энергетике
981 7

В Киеве восстановили электроснабжение всех объектов критической инфраструктуры, - ДТЭК

Ситуация со светом в Киеве: зажили всю критическую инфраструктуру

В Киеве восстановили электроснабжение всех объектов критической инфраструктуры.

Об этом сообщила пресс-служба ДТЭК, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

Так, отметили в компании, на данный момент восстановлено электроснабжение всех объектов критической инфраструктуры столицы.

"К сожалению, ситуация с электроснабжением города остается сложной. Продолжаются экстренные отключения. Графики и распределение по группам - не действуют.

Из-за разрушения врагом объектов столичной генерации наиболее сложной остается ситуация в частях Днепровского и Деснянского районов. Еще около 44 тысяч домов остаются без света", - говорится в сообщении.

Ремонтные работы продолжаются непрерывно.

Что предшествовало?

  • Как отмечалось, ночью 20 января 2026 года войска РФ атаковали ударными дронами территорию Киева. Также Воздушные силы сообщали о пусках баллистических ракет, в том числе и в сторону столицы.
  • Кроме того, враг поднял в небо Ту-95МС. Мониторинговые каналы пишут о вероятных пусках ракет.
  • По данным КГГА, поезда метро будут курсировать с изменениями из-за сложной энергоситуации.
  • 5635 многоэтажек остались без тепла, левый берег без воды.
  • В результате обстрела повреждены школа, дома и нежилые помещения в Днепровском районе.
  • Кроме того, россияне атаковали Киевскую область: погиб мужчина в Бучанском районе, повреждено помещение АЗС.

Автор: 

Киев (26241) энергетика (3424) ДТЭК (611)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
я же говорив дроти пошкодили ,підстанції цілі
показать весь комментарий
21.01.2026 15:27 Ответить
значить скоро і тепло буде
показать весь комментарий
21.01.2026 15:28 Ответить
Загинув т.в.о. голови правління НЕК «Укренерго» Олексій Брехт: причина смерті - удар струмом на підстанції Укренерго.
показать весь комментарий
21.01.2026 15:32 Ответить
ГОНЧАРЕНКО:

Загинув т.в.о. голови правління НЕК "Укренерго" Олексій Брехт. Причина смерті - удар струмом на підстанції Укренерго. З червня 2022 року він обіймав посаду члена правління компанії "Укренерго", а 5/9/25р був призначений т.в.о. голови правління компанії після відставки Зайченка.
показать весь комментарий
21.01.2026 15:37 Ответить
а ТБ нащо . треба дотримуватися
показать весь комментарий
21.01.2026 15:41 Ответить
треба розслідувати ,тут може бути вбивство або холатність
показать весь комментарий
21.01.2026 15:43 Ответить
 
 