У Києві відновили електропостачання всім об'єктам критичної інфраструктури, - ДТЕК

Ситуація зі світлом у Києві: заживили всю критичну інфраструктуру

У Києві відновили електропостачання усім об'єктам критичної інфраструктури.

Про це повідомила пресслужба ДТЕК, передає Цензор.НЕТ.

Подробиці

Так, зазначили у компанії, наразі відновлено електропостачання усім об'єктам критичної інфраструктури столиці.

"На жаль, ситуація з електрозабезпеченням міста залишається складною. Тривають екстрені відключення. Графіки та розподіл на групи - не діє.

Через руйнування ворогом об'єктів столичної генерації найбільш складною залишається ситуація в частинах Дніпровського та Деснянського районів. Ще близько 44 тисячі осель лишається без світла", - йдеться в повідомленні.

Ремонтні роботи тривають безперервно.

Читайте: Ворог ударив по енергетичному об’єкту ДТЕК на Одещині: руйнування значні

Що передувало?

  • Як зазначалося, вночі 20 січня 2026 року війська РФ атакували ударними дронами територію Києва. Також Повітряні сили повідомляли про пуски балістичних ракет, зокрема і в бік столиці.
  • Окрім того, ворог підняв у небо Ту-95МС. Моніторингові канали пишуть про ймовірні пуски ракет.
  • За даними КМДА, поїзди метро курсуватимуть зі змінами через складну енергоситуацію.
  • 5635 багатоповерхівок залишились без тепла, лівий берег без води.
  • Через обстріл пошкоджено школу, будинки та нежитлові приміщення у Дніпровському районі.
  • Окрім того, росіяни атакували Київщину: загинув чоловік у Бучанському районі, пошкоджено приміщення АЗС.

Читайте: Майже 60% Києва без електрики, 4 тис. будинків досі без тепла, - Зеленський

я же говорив дроти пошкодили ,підстанції цілі
21.01.2026 15:27 Відповісти
значить скоро і тепло буде
21.01.2026 15:28 Відповісти
Загинув т.в.о. голови правління НЕК «Укренерго» Олексій Брехт: причина смерті - удар струмом на підстанції Укренерго.
21.01.2026 15:32 Відповісти
ГОНЧАРЕНКО:

Загинув т.в.о. голови правління НЕК "Укренерго" Олексій Брехт. Причина смерті - удар струмом на підстанції Укренерго. З червня 2022 року він обіймав посаду члена правління компанії "Укренерго", а 5/9/25р був призначений т.в.о. голови правління компанії після відставки Зайченка.
21.01.2026 15:37 Відповісти
а ТБ нащо . треба дотримуватися
21.01.2026 15:41 Відповісти
треба розслідувати ,тут може бути вбивство або холатність
21.01.2026 15:43 Відповісти
 
 