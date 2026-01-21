У Києві відновили електропостачання всім об’єктам критичної інфраструктури, - ДТЕК
У Києві відновили електропостачання усім об'єктам критичної інфраструктури.
Про це повідомила пресслужба ДТЕК, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
Так, зазначили у компанії, наразі відновлено електропостачання усім об'єктам критичної інфраструктури столиці.
"На жаль, ситуація з електрозабезпеченням міста залишається складною. Тривають екстрені відключення. Графіки та розподіл на групи - не діє.
Через руйнування ворогом об'єктів столичної генерації найбільш складною залишається ситуація в частинах Дніпровського та Деснянського районів. Ще близько 44 тисячі осель лишається без світла", - йдеться в повідомленні.
Ремонтні роботи тривають безперервно.
Що передувало?
- Як зазначалося, вночі 20 січня 2026 року війська РФ атакували ударними дронами територію Києва. Також Повітряні сили повідомляли про пуски балістичних ракет, зокрема і в бік столиці.
- Окрім того, ворог підняв у небо Ту-95МС. Моніторингові канали пишуть про ймовірні пуски ракет.
- За даними КМДА, поїзди метро курсуватимуть зі змінами через складну енергоситуацію.
- 5635 багатоповерхівок залишились без тепла, лівий берег без води.
- Через обстріл пошкоджено школу, будинки та нежитлові приміщення у Дніпровському районі.
- Окрім того, росіяни атакували Київщину: загинув чоловік у Бучанському районі, пошкоджено приміщення АЗС.
Загинув т.в.о. голови правління НЕК "Укренерго" Олексій Брехт. Причина смерті - удар струмом на підстанції Укренерго. З червня 2022 року він обіймав посаду члена правління компанії "Укренерго", а 5/9/25р був призначений т.в.о. голови правління компанії після відставки Зайченка.