Ворог ударив по енергетичному об’єкту ДТЕК на Одещині: руйнування значні

Зранку 21 січня під час обстрілу ворог значно пошкодив енергетичний обʼєкт ДТЕК на Одещині. Тимчасово без світла залишилися декілька тисяч клієнтів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДТЕК.

Масштаби руйнувань

Як зазначається, руйнування значні і ремонтні роботи потребують тривалого часу, щоб повернути обладнання до працездатного стану.

"Наші бригади розпочали аварійно-відновлювальні роботи після дозволу від рятувальників та військових. Фахівці виконують огляд обладнання, розбирають завали, потім беруться до ремонтів.

Енергетики продовжують працювати без перерв, щоб якнайшвидше повернути світло в кожну оселю", - йдеться у повідомленні.

Що передувало?

Раніше повідомлялося, що ворог масовано атакував дронами Одещину: поранено людину, пошкоджено будинки та промінфраструктуру.

Добре що керовніки ДЕТЕК, мабуть завчасно та фахово використали ПРИБУТКИ для проведення дій щодо необхідних варіантів фукціонування системи в Особливий періодів Україні!?!?!
21.01.2026 12:27 Відповісти
ви серйозно?
безвідносно ставлення до ахметова, але захист енергооб'єктів (в особливий період), це в першу чергу обов'язок та відповідальність держави.
21.01.2026 13:04 Відповісти
Кучма, з зятьком і піскуном та отими з опу завгоспами, глибоко зтурбовані надходженням грошей від Українців за тарифи з енергетики, а тут, ще оті приблуди95 з КабМіндічами і зеленським, гроші крадуть в Українців!!!!
21.01.2026 16:41 Відповісти
У держиморд і феодалів все пучком. Під їхніми маєтками надійні бункери із запасом харчів та пального до генераторів на роки. Вони будуть "воювати" до кордонів 91 року як максимум. Або до справедливого миру як мінімум. Жодних поступок агресору! Ні перемир'ю!
21.01.2026 12:40 Відповісти
 
 