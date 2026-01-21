Ворог ударив по енергетичному об’єкту ДТЕК на Одещині: руйнування значні

Зранку 21 січня під час обстрілу ворог значно пошкодив енергетичний обʼєкт ДТЕК на Одещині. Тимчасово без світла залишилися декілька тисяч клієнтів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДТЕК.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Масштаби руйнувань

Як зазначається, руйнування значні і ремонтні роботи потребують тривалого часу, щоб повернути обладнання до працездатного стану.

"Наші бригади розпочали аварійно-відновлювальні роботи після дозволу від рятувальників та військових. Фахівці виконують огляд обладнання, розбирають завали, потім беруться до ремонтів.

Енергетики продовжують працювати без перерв, щоб якнайшвидше повернути світло в кожну оселю", - йдеться у повідомленні.

Що передувало?

Раніше повідомлялося, що ворог масовано атакував дронами Одещину: поранено людину, пошкоджено будинки та промінфраструктуру.

