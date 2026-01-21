Враг нанес удар по энергетическому объекту ДТЭК в Одесской области: разрушения значительные
Утром 21 января во время обстрела враг значительно повредил энергетический объект ДТЭК в Одесской области. Временно без света остались несколько тысяч клиентов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ДТЭК.
Масштабы разрушений
Как отмечается, разрушения значительные и ремонтные работы потребуют длительного времени, чтобы вернуть оборудование в рабочее состояние.
"Наши бригады начали аварийно-восстановительные работы после разрешения от спасателей и военных. Специалисты проводят осмотр оборудования, разбирают завалы, затем приступают к ремонтам.
Энергетики продолжают работать без перерывов, чтобы как можно быстрее вернуть свет в каждый дом", - говорится в сообщении.
Что предшествовало?
Ранее сообщалось, что враг массированно атаковал дронами Одесскую область: ранен человек, повреждены дома и инфраструктура.
безвідносно ставлення до ахметова, але захист енергооб'єктів (в особливий період), це в першу чергу обов'язок та відповідальність держави.