РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
17672 посетителя онлайн
Новости Удары по энергетике
1 249 4

Враг нанес удар по энергетическому объекту ДТЭК в Одесской области: разрушения значительные

Утром 21 января во время обстрела враг значительно повредил энергетический объект ДТЭК в Одесской области. Временно без света остались несколько тысяч клиентов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ДТЭК.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Масштабы разрушений

Как отмечается, разрушения значительные и ремонтные работы потребуют длительного времени, чтобы вернуть оборудование в рабочее состояние.

"Наши бригады начали аварийно-восстановительные работы после разрешения от спасателей и военных. Специалисты проводят осмотр оборудования, разбирают завалы, затем приступают к ремонтам.

Энергетики продолжают работать без перерывов, чтобы как можно быстрее вернуть свет в каждый дом", - говорится в сообщении.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что враг массированно атаковал дронами Одесскую область: ранен человек, повреждены дома и инфраструктура.

Автор: 

Одесская область (4270) энергетика (3424) ДТЭК (611)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Добре що керовніки ДЕТЕК, мабуть завчасно та фахово використали ПРИБУТКИ для проведення дій щодо необхідних варіантів фукціонування системи в Особливий періодів Україні!?!?!
показать весь комментарий
21.01.2026 12:27 Ответить
ви серйозно?
безвідносно ставлення до ахметова, але захист енергооб'єктів (в особливий період), це в першу чергу обов'язок та відповідальність держави.
показать весь комментарий
21.01.2026 13:04 Ответить
Кучма, з зятьком і піскуном та отими з опу завгоспами, глибоко зтурбовані надходженням грошей від Українців за тарифи з енергетики, а тут, ще оті приблуди95 з КабМіндічами і зеленським, гроші крадуть в Українців!!!!
показать весь комментарий
21.01.2026 16:41 Ответить
У держиморд і феодалів все пучком. Під їхніми маєтками надійні бункери із запасом харчів та пального до генераторів на роки. Вони будуть "воювати" до кордонів 91 року як максимум. Або до справедливого миру як мінімум. Жодних поступок агресору! Ні перемир'ю!
показать весь комментарий
21.01.2026 12:40 Ответить
 
 