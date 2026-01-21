Враг нанес удар по энергетическому объекту ДТЭК в Одесской области: разрушения значительные

Утром 21 января во время обстрела враг значительно повредил энергетический объект ДТЭК в Одесской области. Временно без света остались несколько тысяч клиентов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ДТЭК.

Масштабы разрушений

Как отмечается, разрушения значительные и ремонтные работы потребуют длительного времени, чтобы вернуть оборудование в рабочее состояние.

"Наши бригады начали аварийно-восстановительные работы после разрешения от спасателей и военных. Специалисты проводят осмотр оборудования, разбирают завалы, затем приступают к ремонтам.

Энергетики продолжают работать без перерывов, чтобы как можно быстрее вернуть свет в каждый дом", - говорится в сообщении.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что враг массированно атаковал дронами Одесскую область: ранен человек, повреждены дома и инфраструктура.

