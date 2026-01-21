Враг массированно атаковал дронами Одесщину: ранен человек, повреждены дома и проминфраструктура

Ночью, 21 января 2026 года, враг снова массированно атаковал беспилотниками юг Одесской области. Повреждена жилая и промышленная инфраструктура.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Одесской ОГА Олег Кипер, информирует Цензор.НЕТ.

"К сожалению, один человек пострадал", - уточнили в ОГА.

Последствия

В Одесском районе есть повреждения и разрушения жилых частных домов. Разрушено складское здание с мебельными изделиями.

По предварительной информации, ранение ноги получил 50-летний мужчина. Он госпитализирован. Врачи оказывают всю необходимую медицинскую помощь.

Пожары уже ликвидированы

Возникшие пожары оперативно ликвидированы спасателями. Все профильные службы работают над устранением последствий вражеских обстрелов. Правоохранители фиксируют очередные военные преступления РФ против мирного населения Одесской области.

Обновленная информация

По данным ГСЧС, вследствие попаданий вспыхнули пожары в частных домохозяйствах: горели 2 жилых дома, еще несколько повреждены. Также разрушено складское здание, произошло возгорание.




























