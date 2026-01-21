Ворог масовано атакував дронами Одещину: поранено людину, пошкоджено будинки та промінфраструктуру

Вночі, 21 січня 2026 року, ворог знову масовано атакував безпілотниками південь Одещини. Пошкоджено житлову та промислову інфраструктуру.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Одеської ОВА Олег Кіпер, інформує Цензор.НЕТ.

"На жаль, одна людина постраждала", - уточнили в ОВА.

Наслідки

В Одеському районі є пошкодження та руйнування житлових приватних будинків. Зруйновано складську будівлю з меблевими виробами.

За попередньою інформацією, поранення ноги зазнав 50-річний чоловік. Його госпіталізовано. Лікарі надають всю необхідну медичну допомогу.

Пожежі вже ліквідували

Пожежі, що виникли, оперативно ліквідовано рятувальниками. Усі профільні служби працюють над усуненням наслідків ворожих обстрілів. Правоохоронці фіксують чергові воєнні злочини рф проти мирного населення Одещини.

Оновлена інформація

За даними ДСНС, внаслідок влучань спалахнули пожежі в приватних домогосподарствах: горіли 2 житлових будинки, ще кілька пошкоджені. Також зруйнована складська будівля, сталося займання.




























