Ворог знову атакував Одещину: пошкоджено винзавод
Ворог не припиняє атаки на цивільну інфраструктуру Одещини.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Одеської ОВА Олег Кіпер, інформує Цензор.НЕТ.
Пошкоджено завод
Як зазначається, у Білгород-Дністровському районі зафіксовано ураження ударним БпЛА: на території винзаводу пошкоджено дах виробничої будівлі з подальшим загорянням. Інформація про постраждалих наразі не надходила.
Відповідні служби працюють на місці та ліквідовують наслідки ворожого удару. Правоохоронці документують черговий воєнний злочин рф проти мирного населення Одещини.
Що передувало?
- Раніше повідомлялося, що 11 січня ворог також атакував об’єкти критичної інфраструктури Житомирщини: постраждали двоє працівників.
- За даними Повітряних сил, вночі 12 січня РФ випустила 156 БпЛА по Україні, зокрема 110 "шахедів": ППО знешкодила 135 цілей.
- Нагадаємо, надвечір неділі, 11 січня, війська РФ атакували безпілотниками територію України.
- Також зазначалося, що російські війська вночі вдарили по Одесі: у місті перебої зі світлом.
- Окрім того, ворог атакував дронами Київ: спалахнула пожежа в Солом’янському районі.
Ігор Петрович
12.01.2026 12:39
