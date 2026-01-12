Ворог знову атакував Одещину: пошкоджено винзавод

Ворог не припиняє атаки на цивільну інфраструктуру Одещини.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Одеської ОВА Олег Кіпер, інформує Цензор.НЕТ.

Пошкоджено завод

Як зазначається, у Білгород-Дністровському районі зафіксовано ураження ударним БпЛА: на території винзаводу пошкоджено дах виробничої будівлі з подальшим загорянням. Інформація про постраждалих наразі не надходила.

Відповідні служби працюють на місці та ліквідовують наслідки ворожого удару. Правоохоронці документують черговий воєнний злочин рф проти мирного населення Одещини.

Що передувало?

Раніше повідомлялося, що 11 січня ворог також атакував об’єкти критичної інфраструктури Житомирщини: постраждали двоє працівників.

За даними Повітряних сил, вночі 12 січня РФ випустила 156 БпЛА по Україні, зокрема 110 "шахедів": ППО знешкодила 135 цілей.

Нагадаємо, надвечір неділі, 11 січня, війська РФ атакували безпілотниками територію України.

Також зазначалося, що російські війська вночі вдарили по Одесі: у місті перебої зі світлом.

Окрім того, ворог атакував дронами Київ: спалахнула пожежа в Солом’янському районі.

