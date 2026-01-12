Враг снова атаковал Одесскую область: поврежден винзавод
Враг не прекращает атаки на гражданскую инфраструктуру Одесской области.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Одесской ОГА Олег Кипер, информирует Цензор.НЕТ.
Поврежден завод
Как отмечается, в Белгород-Днестровском районе зафиксировано поражение ударным БПЛА: на территории винзавода повреждена крыша производственного здания с последующим возгоранием. Информация о пострадавших пока не поступала.
Соответствующие службы работают на месте и ликвидируют последствия вражеского удара. Правоохранители документируют очередное военное преступление РФ против мирного населения Одесской области.
Что предшествовало?
- Ранее сообщалось, что 11 января враг также атаковал объекты критической инфраструктуры Житомирщины: пострадали два работника.
- По данным Воздушных сил, ночью 12 января РФ выпустила 156 БПЛА по Украине, в том числе 110 "шахидов": ПВО обезвредила 135 целей.
- Напомним, вечером воскресенья, 11 января, войска РФ атаковали беспилотниками территорию Украины.
- Также отмечалось, что российские войска ночью нанесли удар по Одессе: в городе перебои с электричеством.
- Кроме того, враг атаковал дронами Киев: вспыхнул пожар в Соломенском районе.
