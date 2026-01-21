В январе из Киева выехали около 600 тысяч человек, - Кличко
Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в течение января столицу покинули около 600 тысяч человек, тогда как общее количество жителей города превышает 3 миллиона.
Об этом он сообщилв комментарии британской газетеTheTimes, передает Цензор.НЕТ.
В пресс-службе Киевского городского головы уточнили "Украинской правде", что речь идет не об официальной миграции, а о данных биллинга мобильных операторов - сейчас в городе на 600 тысяч меньше телефонов остаются на ночь.
По словам представителей пресс-службы, такая методика подсчета уже применялась в начале полномасштабного вторжения, когда в Киеве оставалось около 800 тысяч человек.
Причины выезда
Причинами уменьшения количества людей в городе называют выезд части киевлян по рекомендациям властей, продленные каникулы, а также дистанционное обучение в вузах, из-за чего многие студенты, не являющиеся киевлянами, временно покинули столицу.
Напомним, власти Киева призвали жителей временно выезжать за город, если есть такая возможность.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
а що ти зробиш щоб труби не порвались між поверхами?
а гроші точно треба платити за такі послуги? якщо все самому треба робити?
але, як віталя порахував?
дпсу, з їхнею системою концтабору, досі плутається в цифрах.
до речі, в'їхати в київ, як і виїхати можна 1000 і одним способом.
це, я про профанацію з блокпостами на основних трасах.
чи, оператори слідкують за киянами?
нагадаю, у нас в україні популярна предоплачена послуга, а не контрактна.
тому знати хто киянин, а хто ні, достатньо проблематично!
а, от, хфьодоров все знає про всіх, у кого дія!!!!
