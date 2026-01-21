В январе из Киева выехали около 600 тысяч человек, - Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в течение января столицу покинули около 600 тысяч человек, тогда как общее количество жителей города превышает 3 миллиона.

Об этом он сообщилв комментарии британской газетеTheTimes, передает Цензор.НЕТ.

В пресс-службе Киевского городского головы уточнили "Украинской правде", что речь идет не об официальной миграции, а о данных биллинга мобильных операторов - сейчас в городе на 600 тысяч меньше телефонов остаются на ночь.

По словам представителей пресс-службы, такая методика подсчета уже применялась в начале полномасштабного вторжения, когда в Киеве оставалось около 800 тысяч человек.

Причины выезда

Причинами уменьшения количества людей в городе называют выезд части киевлян по рекомендациям властей, продленные каникулы, а также дистанционное обучение в вузах, из-за чего многие студенты, не являющиеся киевлянами, временно покинули столицу.

Напомним, власти Киева призвали жителей временно выезжать за город, если есть такая возможность.

