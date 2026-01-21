В январе из Киева выехали около 600 тысяч человек, - Кличко

Атака на Киев 27 декабря

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в течение января столицу покинули около 600 тысяч человек, тогда как общее количество жителей города превышает 3 миллиона.

Об этом он сообщилв комментарии британской газетеTheTimes, передает Цензор.НЕТ.

В пресс-службе Киевского городского головы уточнили "Украинской правде", что речь идет не об официальной миграции, а о данных биллинга мобильных операторов - сейчас в городе на 600 тысяч меньше телефонов остаются на ночь.

По словам представителей пресс-службы, такая методика подсчета уже применялась в начале полномасштабного вторжения, когда в Киеве оставалось около 800 тысяч человек.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Водоснабжение в Киеве восстановлено полностью, восстановление тепла продолжается, - Кулеба

Причины выезда

Причинами уменьшения количества людей в городе называют выезд части киевлян по рекомендациям властей, продленные каникулы, а также дистанционное обучение в вузах, из-за чего многие студенты, не являющиеся киевлянами, временно покинули столицу.

Напомним, власти Киева призвали жителей временно выезжать за город, если есть такая возможность.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Киеве восстановили теплоснабжение в более чем 1 600 домах после ночной атаки, - Кличко

Так це Віталік винен. Про це буде сказано у вечірньому відосіку найвеличнішої квартальної шльондри.
21.01.2026 10:51 Ответить
Володя Голобородько вперто продовжує створювати свою країну зеленої мрії, яка в нього виникла в голові після прийняття важких ......в. Таке буває у хворих людей. Але щоб 73% це підтримали, то це вже клініка. До цього з України виїхало більше 10 мільйонів, 6 мільйонів залишилося на окупованих територіях, ніхто не береться писати скільки вбито. Але можна написати, що мільйони покалічені, більшість знаходиться за межою бідності. Почали виїзджати ті, хто хотів залишитися в Україні. Корумпована і зрадницька машина їх поступово виганяє зі своєї землі. І саме страшне, що це ще не кінець. Довалює Голобородько все, що йому передали на чесних і демократичних виборах у 2019 році.
21.01.2026 10:53 Ответить
Буде смажити шашлики на міжсходових майданчиках, рубаючи київські каштани. Все, як заповідав Великий Зе.
21.01.2026 11:26 Ответить
Це дуже сумно, але як порвуться труби, унітази, не можна буде апелювати до "влади" щодо цього. бо самі це лишили, і т.д.
21.01.2026 10:51 Ответить
ти альтернатівщік?
а що ти зробиш щоб труби не порвались між поверхами?
21.01.2026 10:56 Ответить
Буде смажити шашлики на міжсходових майданчиках, рубаючи київські каштани. Все, як заповідав Великий Зе.
21.01.2026 11:26 Ответить
Аргументація рівня дитячий садочок чи квартал 95...
21.01.2026 11:32 Ответить
Так це Віталік винен. Про це буде сказано у вечірньому відосіку найвеличнішої квартальної шльондри.
21.01.2026 10:51 Ответить
Обидва "стараються" =( На четвертий рік війни як не було генераторів в котельнях так і не має, і т.д.
21.01.2026 12:41 Ответить
У Києва забрали 8 млрд гривень з бюджету і передали Укрзалізниці, які там невідомо куди зникли за місяць. А лохам по 3000 км пообіцяли. Так за якій хєр купувати Києву генератори?
21.01.2026 13:59 Ответить
Бідний Кличко, не зміг за 4 роки ні на один генератор накопити. Доречі забирати бюджет почали досить недавно, до цього не забирали - і який еффект???
21.01.2026 17:43 Ответить
Так Київ і придбав найбільше генеруючих приладів по всій Україні, але в Києві є і найбільший відсоток критично важливих обєктів по Україні. Загалом Києву потрібно десь 1600- 1700 Мвт енергії в день. Це величезна цифра. ЇЇ не покриєш генераторами
22.01.2026 15:56 Ответить
Де Ви взяли таку "волшебну" статистику? І мова хоча би про котельні, не треба прямо весь Київ на генератори ставити. А те що в всіх крутих домах свої генератори за рахунок держави стоять в мене взагалі ніяких сумнівів!...
23.01.2026 02:35 Ответить
у тих у кого ОСББ, думають що вони все повинні рішати за них. а Х там. все рішають самі жільці. а ті чоловіки яки будуть на зборах ОСББ - "сделайтє нам харашо" - нехай піздують в армію. бо інакше "харашо" не буде.
21.01.2026 10:53 Ответить
ну точно ти альтернатівщік.
показать весь комментарий
21.01.2026 10:58 Ответить
Шпаківні то неприродньо. Правильно мати хату. І хоч невеличкий але город.
21.01.2026 11:00 Ответить
живіть, як хочете.
21.01.2026 11:02 Ответить
Я собі уявляю, на якій площі треба розмістити той Київ, щоб кожній сім'ї по хаті .
21.01.2026 11:43 Ответить
Саме дивне, що в будинках де київські комунальники з ЖЕКів злили воду , то труби залишились цілі, а ось 2 ОСББ поряд з моїм домом зараз з порваними трубами. Бо ОСББ виявилось не спеціалістами, і воду не злили. Ще й чердак в одному замерз, бо хтось там не утеплив труби. Отака херня
21.01.2026 14:05 Ответить
Володя Голобородько вперто продовжує створювати свою країну зеленої мрії, яка в нього виникла в голові після прийняття важких ......в. Таке буває у хворих людей. Але щоб 73% це підтримали, то це вже клініка. До цього з України виїхало більше 10 мільйонів, 6 мільйонів залишилося на окупованих територіях, ніхто не береться писати скільки вбито. Але можна написати, що мільйони покалічені, більшість знаходиться за межою бідності. Почали виїзджати ті, хто хотів залишитися в Україні. Корумпована і зрадницька машина їх поступово виганяє зі своєї землі. І саме страшне, що це ще не кінець. Довалює Голобородько все, що йому передали на чесних і демократичних виборах у 2019 році.
21.01.2026 10:53 Ответить
вони поїхали на шашлики
21.01.2026 10:58 Ответить
а куди виїхало 600000 людей? в буковель?
21.01.2026 10:59 Ответить
І туди теж.
21.01.2026 11:05 Ответить
У приватни будинки по всій Україні.
21.01.2026 12:25 Ответить
в Лютеж, в маєток отбитого с минорой
21.01.2026 12:46 Ответить
А де ж блекаут в моцкві? Якби 14 мільйонів рашистів втікли з моцкви от тоді б рашисти задумались чи потрібно їм ця війна і ця України. А так поки що все йде за планом *****
21.01.2026 11:06 Ответить
Потужно пукан бомбірт...... А здається ж доросла адекватна людина, яка може сприймати дійсність такою, як вона є....
21.01.2026 11:12 Ответить
те, що віталя мудрий, то відомо всім.
але, як віталя порахував?
дпсу, з їхнею системою концтабору, досі плутається в цифрах.
до речі, в'їхати в київ, як і виїхати можна 1000 і одним способом.
це, я про профанацію з блокпостами на основних трасах.
21.01.2026 11:10 Ответить
А прочитати? Мобільні оператори кажуть, що на 600тис телефонів менше ночує в Києві.
21.01.2026 11:45 Ответить
типу виключаються, що б економити заряд?
чи, оператори слідкують за киянами?
нагадаю, у нас в україні популярна предоплачена послуга, а не контрактна.
тому знати хто киянин, а хто ні, достатньо проблематично!
а, от, хфьодоров все знає про всіх, у кого дія!!!!
21.01.2026 11:54 Ответить
і хто вночі відключає телефон? а тривога, а рідні на звязку? ну і по кожній вежі мобільного звязку є облік підключених сімок.
22.01.2026 16:00 Ответить
Йде свідомий геноцид проти українського народу рашиськими варварами,йде зачистка від українців як зовнішнім ворогом так і внутрішнім .
21.01.2026 11:19 Ответить
З москви ніхто не визджає, чому?
21.01.2026 11:19 Ответить
Або кияни проженуть одну зелнну мавпу, або мавпа прожене киян.
Назараз мавпа перемагає...
21.01.2026 11:34 Ответить
арахамія?
21.01.2026 11:56 Ответить
І винен в усьому Порошенко.
21.01.2026 11:56 Ответить
21.01.2026 12:14 Ответить
Правильно зробили, що виїхали. Я б теж з радістю виїхав, якби було куди.
21.01.2026 12:14 Ответить
Це які мали бути колони машин на виїзд. На тєлємарафєтє таке точно б показали.
21.01.2026 12:27 Ответить
На мою думку, не завжди варто говорити правду. От почитають кацапи і зрадіють - сво ідьот па плану, давайтє єщьо больше абстреливать Кієф. Нахєра це писати? Їхні пропагандони й не скривають, що хочуть, щоб через холод виїхало 10 - 15 млн з України в Європу і ті припинили надавати нам допомогу через наплив біженців. В мене теж вдома другу добу немає опалення, але сидимо вдома. Кацапам же цього й треба, щоб ми всі виїхали і потім не буде кому утримувати нашу країну. Не діждуться!
21.01.2026 13:20 Ответить
А що трапилось?
21.01.2026 13:35 Ответить
 
 