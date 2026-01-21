У січні з Києва виїхали близько 600 тисяч людей, - Кличко
Мер Києва Віталій Кличко заявив, що протягом січня столицю покинули близько 600 тисяч людей, тоді як загальна кількість мешканців міста перевищує 3 мільйони.
Про це він повідомив у коментарі британській газеті The Times, передає Цензор.НЕТ.
У пресслужбі Київського міського голови уточнили "Українській правді", що йдеться не про офіційну міграцію, а про дані білінгу мобільних операторів - нині в місті на 600 тисяч менше телефонів залишаються на ніч.
За словами представників пресслужби, така методика підрахунку вже застосовувалась на початку повномасштабного вторгнення, коли у Києві залишалося близько 800 тисяч осіб.
Причини виїзду
Причинами зменшення кількості людей у місті називають виїзд частини киян за рекомендаціями влади, подовжені канікули, а також дистанційне навчання у вишах, через що багато студентів, які не є киянами, тимчасово залишили столицю.
Нагадаємо, влада Києва закликала жителів тимчасово виїжджати за місто, якщо є така можливість.
а що ти зробиш щоб труби не порвались між поверхами?
а гроші точно треба платити за такі послуги? якщо все самому треба робити?
але, як віталя порахував?
дпсу, з їхнею системою концтабору, досі плутається в цифрах.
до речі, в'їхати в київ, як і виїхати можна 1000 і одним способом.
це, я про профанацію з блокпостами на основних трасах.
чи, оператори слідкують за киянами?
нагадаю, у нас в україні популярна предоплачена послуга, а не контрактна.
тому знати хто киянин, а хто ні, достатньо проблематично!
а, от, хфьодоров все знає про всіх, у кого дія!!!!
