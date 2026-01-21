У січні з Києва виїхали близько 600 тисяч людей, - Кличко

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що протягом січня столицю покинули близько 600 тисяч людей, тоді як загальна кількість мешканців міста перевищує 3 мільйони.

Про це він повідомив у коментарі британській газеті The Times, передає Цензор.НЕТ.

У пресслужбі Київського міського голови уточнили "Українській правді", що йдеться не про офіційну міграцію, а про дані білінгу мобільних операторів - нині в місті на 600 тисяч менше телефонів залишаються на ніч.

За словами представників пресслужби, така методика підрахунку вже застосовувалась на початку повномасштабного вторгнення, коли у Києві залишалося близько 800 тисяч осіб.

Причини виїзду

Причинами зменшення кількості людей у місті називають виїзд частини киян за рекомендаціями влади, подовжені канікули, а також дистанційне навчання у вишах, через що багато студентів, які не є киянами, тимчасово залишили столицю.

Нагадаємо, влада Києва закликала жителів тимчасово виїжджати за місто, якщо є така можливість.

