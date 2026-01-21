У Києві вночі почнуть відновлювати подачу тепла у понад 3000 будинків, - Кличко

Влада Києва повідомила про подачу теплоносія вночі 22 січня

Уночі 22 січня розпочнеться подача тепла до будинків, які залишилися без опалення двічі – через обстріли та пошкодження інфраструктури 9 та 20 січня.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві міського голови Києва Віталія Кличка.

Відновлення комунальних послуг у столиці

На цей момент без опалення у Києві залишаються 3260 будинків. За словами мера, щоб тепло дійшло до домівок киян, знадобиться орієнтовно дві доби.

"Водопостачання відновили всім споживачам столиці. Комунальники й енергетики продовжують працювати, щоб відновити киянам тепло- та енергопостачання", – повідомив Віталій Кличко.

Скільки людей виїхали з Києва? 

Раніше Віталій Кличко заявляв, що протягом січня столицю покинули близько 600 тисяч людей, тоді як загальна кількість мешканців міста перевищує 3 мільйони.

Про це він повідомив у коментарі британській газеті The Times.

У пресслужбі Київського міського голови уточнили "Українській правді", що йдеться не про офіційну міграцію, а про дані білінгу мобільних операторів - нині в місті на 600 тисяч менше телефонів залишаються на ніч.

За словами представників пресслужби, така методика підрахунку вже застосовувалась на початку повномасштабного вторгнення, коли у Києві залишалося близько 800 тисяч осіб.

Своєю чергою Київська міська військова адміністрація не підтвердила інформацію мера Києва про нібито виїзд зі столиці 600 тисяч людей упродовж січня. Про це повідомила речниця КМВА Катерина Поп в етері телемаратону "Єдині новини".

Київ Кличко Віталій тепломережа електроенергія водопостачання відключення світла
Віталій і ви туди, ну люди самі відчують, можна без анонсів.
21.01.2026 22:01 Відповісти
Кличко доповів найвеличнішому, що все буде добре і можна спокійно їхати в Давос...
21.01.2026 22:04 Відповісти
Аби ж його хтось запросив лєнка костюм лижний купила з отлівом
21.01.2026 22:15 Відповісти
энергетикам слава!
22.01.2026 01:02 Відповісти
Віталій - будь сильним - роби справу мовчки.
Будеш копіювати ЗЕблазнів - точно програєш.
Чи ти таким чином просиш повторний удар??
Хочеш САМ створювати труднощі і потім піаритись на їх подоланні??((
22.01.2026 11:02 Відповісти
https://t.me/war_monitor/36833
На прохання віталіка
22.01.2026 11:03 Відповісти
 
 