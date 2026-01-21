У Києві вночі почнуть відновлювати подачу тепла у понад 3000 будинків, - Кличко

Уночі 22 січня розпочнеться подача тепла до будинків, які залишилися без опалення двічі – через обстріли та пошкодження інфраструктури 9 та 20 січня.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві міського голови Києва Віталія Кличка.

Відновлення комунальних послуг у столиці

На цей момент без опалення у Києві залишаються 3260 будинків. За словами мера, щоб тепло дійшло до домівок киян, знадобиться орієнтовно дві доби.

"Водопостачання відновили всім споживачам столиці. Комунальники й енергетики продовжують працювати, щоб відновити киянам тепло- та енергопостачання", – повідомив Віталій Кличко.

Читайте також: Посадовець РДА Києва Смик за $15 тис. допомагав чоловікам ухилитися від мобілізації. ФОТОрепортаж

Скільки людей виїхали з Києва?

Раніше Віталій Кличко заявляв, що протягом січня столицю покинули близько 600 тисяч людей, тоді як загальна кількість мешканців міста перевищує 3 мільйони.

Про це він повідомив у коментарі британській газеті The Times.

У пресслужбі Київського міського голови уточнили "Українській правді", що йдеться не про офіційну міграцію, а про дані білінгу мобільних операторів - нині в місті на 600 тисяч менше телефонів залишаються на ніч.

За словами представників пресслужби, така методика підрахунку вже застосовувалась на початку повномасштабного вторгнення, коли у Києві залишалося близько 800 тисяч осіб.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Києві відновили електропостачання всім об’єктам критичної інфраструктури, - ДТЕК

Своєю чергою Київська міська військова адміністрація не підтвердила інформацію мера Києва про нібито виїзд зі столиці 600 тисяч людей упродовж січня. Про це повідомила речниця КМВА Катерина Поп в етері телемаратону "Єдині новини".

Нагадаємо, раніше Кличко закликав жителів тимчасово виїжджати за місто, якщо є така можливість.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Близько 200 жителів Хмельницького вийшли на протест проти відключень світла: є затриманий. ФОТОрепортаж