1 806 21

КМВА не підтверджує інформацію Кличка про виїзд 600 тисяч людей з Києва протягом січня

Ситуація зі світлом у Києві: екстрені відключення тривають

Київська міська військова адміністрація не підтвердила інформацію мера Києва про нібито виїзд зі столиці 600 тисяч людей упродовж січня.

Про це повідомила речниця КМВА Катерина Поп в етері телемаратону "Єдині новини", інформує Цензор.НЕТ.

Спростування КМВА

За її словами, така інформація не була підтверджена підрозділом КМВА.

"І наразі якби виїхала така кількість абонентів, яким надаються послуги електропостачання, то, напевно, ситуація зі світлом не була б такою критичною. […] Навіть якщо такі цифри заявляють, ми не бачимо результату від того, що люди [виїхали], ну, хіба вони не вимкнули світло", - пояснила речниця КМВА.

Також, додала Поп, в Києві розгорнули близько 1300 Пунктів незламності.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Із 16 січня у Києві знижують інтенсивність зовнішнього освітлення

Що передувало?

  • Раніше міський голова Віталій Кличко в інтерв’ю Times заявляв, що протягом січня столицю покинули близько 600 тисяч людей, тоді як загальна кількість мешканців міста перевищує 3 мільйони.
  • Раніше Кличко закликав жителів тимчасово виїжджати за місто, якщо є така можливість.

Також читайте: У Києві відновили теплопостачання у понад 1 600 будинків після нічної атаки, - Кличко

Топ коментарі
Сказочники. Люди выезжают хотя-бы на время сильных холодов. Или отправляют своих детей. И это вполне нормальная реакция.
21.01.2026 20:48 Відповісти
Тобто, ця нікчемна Попа не надала інших цифр, а тупо просралася у Телелемарафоні на обраного киянами мера.

КМВА - структура, яка ***** не робить, крім підсирання та обсирання Кдичка.

А нє - ще вони ******** 8 мільярдів з бюджету Києва нібито на дрони-перехоплювачі, яких нема.
21.01.2026 20:59 Відповісти
У чому сенс існування абсолютно непотрібної КМВА?
А цю речницю вже зарахували до кварталу 95?
21.01.2026 20:47 Відповісти
599?
21.01.2026 20:46 Відповісти
А кто это ПОП КОТ ПОТ?
21.01.2026 20:58 Відповісти
Хз, їх там повно, під кожним столом по сосні
21.01.2026 21:04 Відповісти
Було зрозуміло і так.
Під час війни мегаполіс че щось типу братської могили. Або не дай Боже під час облоги, як Маріуполь, як "облога Сараєва" ( погугліть) і т.д. це взагалі екстремальне виживання, а цапи мріють зробити " можемпавтаріть" нa Київщину.
( Ви будете сміятись, але навіть про фарш , який покрошила самооборона на аеррдромах, вони роблять комп'ютерну гру "бахатирі Гостомєля" і пафосні кіна знімають. )
Добре що люди мають де рятуватися. А хто не виїхав?
Ще не забувайте що раніше Київ не розбомбили завдяки західним ППО.
21.01.2026 20:47 Відповісти
21.01.2026 20:47 Відповісти
Ну наприклад "бронювання" "своїх"...
21.01.2026 20:48 Відповісти
Перераспределение финансовых потоков для себя любимых.
21.01.2026 20:51 Відповісти
21.01.2026 20:48 Відповісти
Баба Яга проти....
21.01.2026 20:49 Відповісти
А та КМВА не хоче прозвітувати: що саме було зроблено на виконання власних обов'язків з забезпечення оборони та безпеки столиці? Адже до цих питань входить і захист ТЕЦ/ТЕС, і обладнання/функціонування бомбосховищ, і забезпечення безперебійної роботи критичних підприємств, і...
Але все це ОПа (а значить і "позитивін" з "єдиним марафєтом") "вішає" на Кличка, забуваючи про свого призначенця - Тимура...
"Дружина Цезаря поза підозрою"?
21.01.2026 20:49 Відповісти
21.01.2026 20:52 Відповісти
Тимур Ткаченко з оточенням у купою «потужних» замів, героїчно ховаються по теплим «НЕЗЛАМНИМ» приміщенням!!!… Поки Українці на холоді, постійно ремонтують, те що Тимур ткаченко просрав на посаді, з допомогою ******!!
21.01.2026 21:04 Відповісти
Якщо немає опалення в українців, то можна обкластися вібраторами й нормально зігрітися, секс-іграшки нагріваються до 38 градусів, - наречена колишнього глави МЗС Кулеби власниця секс-шопів Павелецька... (с)
21.01.2026 20:55 Відповісти
Членкиня "Євросолідарності" Катерина Поп, пов'язана зі Столаром, стала речницею КМВА
21.01.2026 20:58 Відповісти
Від «запареної єрмаком мівіни», у неї он, як губи обвисли…????
У секретаря кацманвта черновецького, теж таке було з варениками….
21.01.2026 21:06 Відповісти
21.01.2026 20:59 Відповісти
Не підтверджує,тому що не знає.
21.01.2026 21:14 Відповісти
а з яких уйов Кличко має очікувати підтвердження від zельоної ************ КМВА пол..яку очолює баба ткаченко (в девічестве мамедов)
21.01.2026 21:41 Відповісти
Я був в Києві перед новим рокомі минулого тижня . Ріщниця гнітюча, машин набагато менше. Всі , як повиздихали
21.01.2026 21:42 Відповісти
главное шо мусоров у нас уже стало больше чем гражданских!
22.01.2026 01:06 Відповісти
всем пихуй что там зеленая администрация подтверждает или не подтверждает, завалитесь уже
21.01.2026 22:11 Відповісти
 
 