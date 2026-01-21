КМВА не підтверджує інформацію Кличка про виїзд 600 тисяч людей з Києва протягом січня

Київська міська військова адміністрація не підтвердила інформацію мера Києва про нібито виїзд зі столиці 600 тисяч людей упродовж січня.

Про це повідомила речниця КМВА Катерина Поп в етері телемаратону "Єдині новини", інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Спростування КМВА

За її словами, така інформація не була підтверджена підрозділом КМВА.

"І наразі якби виїхала така кількість абонентів, яким надаються послуги електропостачання, то, напевно, ситуація зі світлом не була б такою критичною. […] Навіть якщо такі цифри заявляють, ми не бачимо результату від того, що люди [виїхали], ну, хіба вони не вимкнули світло", - пояснила речниця КМВА.

Також, додала Поп, в Києві розгорнули близько 1300 Пунктів незламності.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Із 16 січня у Києві знижують інтенсивність зовнішнього освітлення

Що передувало?

Раніше міський голова Віталій Кличко в інтерв’ю Times заявляв, що протягом січня столицю покинули близько 600 тисяч людей, тоді як загальна кількість мешканців міста перевищує 3 мільйони.

Раніше Кличко закликав жителів тимчасово виїжджати за місто, якщо є така можливість.

Також читайте: У Києві відновили теплопостачання у понад 1 600 будинків після нічної атаки, - Кличко