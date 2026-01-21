КМВА не підтверджує інформацію Кличка про виїзд 600 тисяч людей з Києва протягом січня
Київська міська військова адміністрація не підтвердила інформацію мера Києва про нібито виїзд зі столиці 600 тисяч людей упродовж січня.
Про це повідомила речниця КМВА Катерина Поп в етері телемаратону "Єдині новини", інформує Цензор.НЕТ.
Спростування КМВА
За її словами, така інформація не була підтверджена підрозділом КМВА.
"І наразі якби виїхала така кількість абонентів, яким надаються послуги електропостачання, то, напевно, ситуація зі світлом не була б такою критичною. […] Навіть якщо такі цифри заявляють, ми не бачимо результату від того, що люди [виїхали], ну, хіба вони не вимкнули світло", - пояснила речниця КМВА.
Також, додала Поп, в Києві розгорнули близько 1300 Пунктів незламності.
Що передувало?
- Раніше міський голова Віталій Кличко в інтерв’ю Times заявляв, що протягом січня столицю покинули близько 600 тисяч людей, тоді як загальна кількість мешканців міста перевищує 3 мільйони.
- Раніше Кличко закликав жителів тимчасово виїжджати за місто, якщо є така можливість.
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Під час війни мегаполіс че щось типу братської могили. Або не дай Боже під час облоги, як Маріуполь, як "облога Сараєва" ( погугліть) і т.д. це взагалі екстремальне виживання, а цапи мріють зробити " можемпавтаріть" нa Київщину.
( Ви будете сміятись, але навіть про фарш , який покрошила самооборона на аеррдромах, вони роблять комп'ютерну гру "бахатирі Гостомєля" і пафосні кіна знімають. )
Добре що люди мають де рятуватися. А хто не виїхав?
Ще не забувайте що раніше Київ не розбомбили завдяки західним ППО.
А цю речницю вже зарахували до кварталу 95?
Але все це ОПа (а значить і "позитивін" з "єдиним марафєтом") "вішає" на Кличка, забуваючи про свого призначенця - Тимура...
"Дружина Цезаря поза підозрою"?
У секретаря кацманвта черновецького, теж таке було з варениками….
КМВА - структура, яка ***** не робить, крім підсирання та обсирання Кдичка.
А нє - ще вони ******** 8 мільярдів з бюджету Києва нібито на дрони-перехоплювачі, яких нема.