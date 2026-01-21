КГГА не подтверждает информацию Кличко о выезде 600 тысяч человек из Киева в течение января

Ситуация со светом в Киеве: экстренные отключения продолжаются

Киевская городская военная администрация не подтвердила информацию мэра Киева о якобы выезде из столицы 600 тысяч человек в течение января.

Об этом сообщила пресс-секретарь КГВА Екатерина Поп в эфире телемарафона "Единые новости", информирует Цензор.НЕТ.

Опровержение КГВА

По ее словам, такая информация не была подтверждена подразделением КГВА.

"И если бы выехало такое количество абонентов, которым предоставляются услуги электроснабжения, то, наверное, ситуация со светом не была бы такой критической. […] Даже если такие цифры заявляют, мы не видим результата от того, что люди [уехали], ну, разве они не выключили свет", - пояснила пресс-секретарь КГГА.

Также, добавила Поп, в Киеве развернули около 1300 пунктов несокрушимости.

Что предшествовало?

  • Ранее городской голова Виталий Кличко в интервью Times заявлял, что в течение января столицу покинули около 600 тысяч человек, тогда как общее количество жителей города превышает 3 миллиона.
  • Ранее Кличко призвал жителей временно выезжать за город, если есть такая возможность.

Топ комментарии
Сказочники. Люди выезжают хотя-бы на время сильных холодов. Или отправляют своих детей. И это вполне нормальная реакция.
21.01.2026 20:48 Ответить
Тобто, ця нікчемна Попа не надала інших цифр, а тупо просралася у Телелемарафоні на обраного киянами мера.

КМВА - структура, яка ***** не робить, крім підсирання та обсирання Кдичка.

А нє - ще вони ******** 8 мільярдів з бюджету Києва нібито на дрони-перехоплювачі, яких нема.
21.01.2026 20:59 Ответить
У чому сенс існування абсолютно непотрібної КМВА?
А цю речницю вже зарахували до кварталу 95?
21.01.2026 20:47 Ответить
599?
21.01.2026 20:46 Ответить
А кто это ПОП КОТ ПОТ?
21.01.2026 20:58 Ответить
Хз, їх там повно, під кожним столом по сосні
21.01.2026 21:04 Ответить
Було зрозуміло і так.
Під час війни мегаполіс че щось типу братської могили. Або не дай Боже під час облоги, як Маріуполь, як "облога Сараєва" ( погугліть) і т.д. це взагалі екстремальне виживання, а цапи мріють зробити " можемпавтаріть" нa Київщину.
( Ви будете сміятись, але навіть про фарш , який покрошила самооборона на аеррдромах, вони роблять комп'ютерну гру "бахатирі Гостомєля" і пафосні кіна знімають. )
Добре що люди мають де рятуватися. А хто не виїхав?
Ще не забувайте що раніше Київ не розбомбили завдяки західним ППО.
21.01.2026 20:47 Ответить
Ну наприклад "бронювання" "своїх"...
21.01.2026 20:48 Ответить
Перераспределение финансовых потоков для себя любимых.
21.01.2026 20:51 Ответить
Сказочники. Люди выезжают хотя-бы на время сильных холодов. Или отправляют своих детей. И это вполне нормальная реакция.
21.01.2026 20:48 Ответить
Баба Яга проти....
21.01.2026 20:49 Ответить
А та КМВА не хоче прозвітувати: що саме було зроблено на виконання власних обов'язків з забезпечення оборони та безпеки столиці? Адже до цих питань входить і захист ТЕЦ/ТЕС, і обладнання/функціонування бомбосховищ, і забезпечення безперебійної роботи критичних підприємств, і...
Але все це ОПа (а значить і "позитивін" з "єдиним марафєтом") "вішає" на Кличка, забуваючи про свого призначенця - Тимура...
"Дружина Цезаря поза підозрою"?
21.01.2026 20:49 Ответить
21.01.2026 20:52 Ответить
Тимур Ткаченко з оточенням у купою «потужних» замів, героїчно ховаються по теплим «НЕЗЛАМНИМ» приміщенням!!!… Поки Українці на холоді, постійно ремонтують, те що Тимур ткаченко просрав на посаді, з допомогою ******!!
21.01.2026 21:04 Ответить
Якщо немає опалення в українців, то можна обкластися вібраторами й нормально зігрітися, секс-іграшки нагріваються до 38 градусів, - наречена колишнього глави МЗС Кулеби власниця секс-шопів Павелецька... (с)
21.01.2026 20:55 Ответить
Членкиня "Євросолідарності" Катерина Поп, пов'язана зі Столаром, стала речницею КМВА
21.01.2026 20:58 Ответить
Від «запареної єрмаком мівіни», у неї он, як губи обвисли…????
У секретаря кацманвта черновецького, теж таке було з варениками….
21.01.2026 21:06 Ответить
Не підтверджує,тому що не знає.
21.01.2026 21:14 Ответить
а з яких уйов Кличко має очікувати підтвердження від zельоної ************ КМВА пол..яку очолює баба ткаченко (в девічестве мамедов)
21.01.2026 21:41 Ответить
Я був в Києві перед новим рокомі минулого тижня . Ріщниця гнітюча, машин набагато менше. Всі , як повиздихали
21.01.2026 21:42 Ответить
главное шо мусоров у нас уже стало больше чем гражданских!
22.01.2026 01:06 Ответить
всем пихуй что там зеленая администрация подтверждает или не подтверждает, завалитесь уже
21.01.2026 22:11 Ответить
 
 