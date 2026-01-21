КГГА не подтверждает информацию Кличко о выезде 600 тысяч человек из Киева в течение января

Киевская городская военная администрация не подтвердила информацию мэра Киева о якобы выезде из столицы 600 тысяч человек в течение января.

Об этом сообщила пресс-секретарь КГВА Екатерина Поп в эфире телемарафона "Единые новости", информирует Цензор.НЕТ.

Опровержение КГВА

По ее словам, такая информация не была подтверждена подразделением КГВА.

"И если бы выехало такое количество абонентов, которым предоставляются услуги электроснабжения, то, наверное, ситуация со светом не была бы такой критической. […] Даже если такие цифры заявляют, мы не видим результата от того, что люди [уехали], ну, разве они не выключили свет", - пояснила пресс-секретарь КГГА.

Также, добавила Поп, в Киеве развернули около 1300 пунктов несокрушимости.

Читайте на "Цензор.НЕТ": С 16 января в Киеве снижают интенсивность наружного освещения

Что предшествовало?

Ранее городской голова Виталий Кличко в интервью Times заявлял, что в течение января столицу покинули около 600 тысяч человек, тогда как общее количество жителей города превышает 3 миллиона.

Ранее Кличко призвал жителей временно выезжать за город, если есть такая возможность.

Читайте также: В Киеве восстановили теплоснабжение в более чем 1 600 домах после ночной атаки, - Кличко