КГГА не подтверждает информацию Кличко о выезде 600 тысяч человек из Киева в течение января
Киевская городская военная администрация не подтвердила информацию мэра Киева о якобы выезде из столицы 600 тысяч человек в течение января.
Об этом сообщила пресс-секретарь КГВА Екатерина Поп в эфире телемарафона "Единые новости", информирует Цензор.НЕТ.
Опровержение КГВА
По ее словам, такая информация не была подтверждена подразделением КГВА.
"И если бы выехало такое количество абонентов, которым предоставляются услуги электроснабжения, то, наверное, ситуация со светом не была бы такой критической. […] Даже если такие цифры заявляют, мы не видим результата от того, что люди [уехали], ну, разве они не выключили свет", - пояснила пресс-секретарь КГГА.
Также, добавила Поп, в Киеве развернули около 1300 пунктов несокрушимости.
Что предшествовало?
- Ранее городской голова Виталий Кличко в интервью Times заявлял, что в течение января столицу покинули около 600 тысяч человек, тогда как общее количество жителей города превышает 3 миллиона.
- Ранее Кличко призвал жителей временно выезжать за город, если есть такая возможность.
Під час війни мегаполіс че щось типу братської могили. Або не дай Боже під час облоги, як Маріуполь, як "облога Сараєва" ( погугліть) і т.д. це взагалі екстремальне виживання, а цапи мріють зробити " можемпавтаріть" нa Київщину.
( Ви будете сміятись, але навіть про фарш , який покрошила самооборона на аеррдромах, вони роблять комп'ютерну гру "бахатирі Гостомєля" і пафосні кіна знімають. )
Добре що люди мають де рятуватися. А хто не виїхав?
Ще не забувайте що раніше Київ не розбомбили завдяки західним ППО.
А цю речницю вже зарахували до кварталу 95?
Але все це ОПа (а значить і "позитивін" з "єдиним марафєтом") "вішає" на Кличка, забуваючи про свого призначенця - Тимура...
"Дружина Цезаря поза підозрою"?
У секретаря кацманвта черновецького, теж таке було з варениками….
КМВА - структура, яка ***** не робить, крім підсирання та обсирання Кдичка.
А нє - ще вони ******** 8 мільярдів з бюджету Києва нібито на дрони-перехоплювачі, яких нема.