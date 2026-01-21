Посадовець РДА Києва Смик за $15 тис. допомагав чоловікам ухилитися від мобілізації

Правоохоронці ліквідували у Києві ще одну масштабну схему ухилення від мобілізації та затримали першого заступника голови однієї з райдержадміністрацій столиці, який причетний до оборудки.

Про це повідомили в СБУ та Офісі Генпрокурора, передає Цензор.НЕТ.

Правоохоронці не називають ім'я підозрюваного, але за даними джерела УП, йдеться про першого заступника голови Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації Олександра Смика.

Що відомо про оборудку?

Як встановило розслідування, чиновник шляхом підробки документів фіктивно "зараховував" клієнтів до військових частин ЗСУ, а надалі організовував їхнє списання з військового обліку за вигаданими медичними діагнозами.

Вартість такої "послуги" становила від 15 до 20 тисяч доларів США з клієнта.

Для організації оборудки фігурант використовував власні зв’язки в районному ТЦК, а для підготовки фальшивок залучив спільника.

За даними досудового розслідування, посадовець із поплічниками допоміг ухилитися від військової служби щонайменше 190 військовозобов’язаним та військовослужбовцям.

Затримання, обшуки та підозри

Правоохоронці задокументували оборудку і затримали посадовця та його поплічника.

Під час обшуків у затриманих виявлено підроблені медичні та військово-облікові документи, печатки військових частин та смартфони із доказами злочинної схеми.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили чиновнику РДА та його спільнику про підозру за чч. 3, 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 409 Кримінального кодексу України (організація та пособництво в ухиленні від військової служби шляхом самокалічення або іншим способом, вчинене за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану).

Вирішується питання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Зловмисникам загрожує до 10 років ув’язнення.

