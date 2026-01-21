Посадовець РДА Києва Смик за $15 тис. допомагав чоловікам ухилитися від мобілізації
Правоохоронці ліквідували у Києві ще одну масштабну схему ухилення від мобілізації та затримали першого заступника голови однієї з райдержадміністрацій столиці, який причетний до оборудки.
Про це повідомили в СБУ та Офісі Генпрокурора, передає Цензор.НЕТ.
Правоохоронці не називають ім'я підозрюваного, але за даними джерела УП, йдеться про першого заступника голови Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації Олександра Смика.
Що відомо про оборудку?
- Як встановило розслідування, чиновник шляхом підробки документів фіктивно "зараховував" клієнтів до військових частин ЗСУ, а надалі організовував їхнє списання з військового обліку за вигаданими медичними діагнозами.
- Вартість такої "послуги" становила від 15 до 20 тисяч доларів США з клієнта.
Для організації оборудки фігурант використовував власні зв’язки в районному ТЦК, а для підготовки фальшивок залучив спільника.
За даними досудового розслідування, посадовець із поплічниками допоміг ухилитися від військової служби щонайменше 190 військовозобов’язаним та військовослужбовцям.
Затримання, обшуки та підозри
Правоохоронці задокументували оборудку і затримали посадовця та його поплічника.
Під час обшуків у затриманих виявлено підроблені медичні та військово-облікові документи, печатки військових частин та смартфони із доказами злочинної схеми.
- Наразі слідчі Служби безпеки повідомили чиновнику РДА та його спільнику про підозру за чч. 3, 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 409 Кримінального кодексу України (організація та пособництво в ухиленні від військової служби шляхом самокалічення або іншим способом, вчинене за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану).
Вирішується питання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Зловмисникам загрожує до 10 років ув’язнення.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
А сама голова що робила?
Або дадуть втекти, а далі звинуватять КМДА...
Якось так, ІМХО...
--------
райдержадміністрація
міськдержадміністація
облдержадміністрація