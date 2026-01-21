Посадовець РДА Києва Смик за $15 тис. допомагав чоловікам ухилитися від мобілізації

Правоохоронці ліквідували у Києві ще одну масштабну схему ухилення від мобілізації та затримали першого заступника голови однієї з райдержадміністрацій столиці, який причетний до оборудки.

Про це повідомили в СБУ та Офісі Генпрокурора, передає Цензор.НЕТ.

Правоохоронці не називають ім'я підозрюваного, але за даними джерела УП, йдеться про першого заступника голови Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації Олександра Смика.

Що відомо про оборудку?

  • Як встановило розслідування, чиновник шляхом підробки документів фіктивно "зараховував" клієнтів до військових частин ЗСУ, а надалі організовував їхнє списання з військового обліку за вигаданими медичними діагнозами.
  • Вартість такої "послуги" становила від 15 до 20 тисяч доларів США з клієнта.

Для організації оборудки фігурант використовував власні зв’язки в районному ТЦК, а для підготовки фальшивок залучив спільника.

За даними досудового розслідування, посадовець із поплічниками допоміг ухилитися від військової служби щонайменше 190 військовозобов’язаним та військовослужбовцям.

Затримання, обшуки та підозри

Правоохоронці задокументували оборудку і затримали посадовця та його поплічника.

Під час обшуків у затриманих виявлено підроблені медичні та військово-облікові документи, печатки військових частин та смартфони із доказами злочинної схеми.

  • Наразі слідчі Служби безпеки повідомили чиновнику РДА та його спільнику про підозру за чч. 3, 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 409 Кримінального кодексу України (організація та пособництво в ухиленні від військової служби шляхом самокалічення або іншим способом, вчинене за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану).

Вирішується питання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Зловмисникам загрожує до 10 років ув’язнення.

+5
15-20 тысяч долларов. Цены растут.
21.01.2026 19:30 Відповісти
+3
Цікаво, як можна фіктивно зарахувати до військової частини без відома командира частини? тцк саме по собі так не промутить.
21.01.2026 19:39 Відповісти
+2
Оце Смик! Якщо тільки 190, то цей хвацький хлопець насмикав майже три ляма долярів!)))) Ай да Смик!!!😅👍🥳🥳🥳
21.01.2026 19:37 Відповісти
Є джинси за 50 баксів, а є за 500. Так і тут, схема для віп-персон за відповідну ціну, щоб можна потім було убд розмахувати і розповідати про те, як з Міндичем чеченців різав прямо у Грозному. Олл інклюзів.
21.01.2026 19:44 Відповісти
Різали ще на шляхах до грозного...
21.01.2026 20:22 Відповісти
шо то за дамский пистолетік "шо я на пам'ять Бєлле подарив..."
21.01.2026 19:31 Відповісти
запальничка
21.01.2026 19:41 Відповісти
"першого заступника голови "
А сама голова що робила?
21.01.2026 19:35 Відповісти
Заносила частку на Банкову. А значить - поза будь-якими підозрами
21.01.2026 20:29 Відповісти
це уже дно чи це тільки верх? Чи десь посередині?
21.01.2026 19:35 Відповісти
Це нижче любого дна. У нас дно вже тисячі метрів над головою, нам ще дуже багато грести лапками, щоб життя наше було хоча би як просто дно. А до поверхні ще років сто чи двісті.
21.01.2026 19:42 Відповісти
А що, так можна бiло?
21.01.2026 20:26 Відповісти
Майже 3 ляма баксів??? Гоп зі смиком - стій не бзди... Солом'янка заможна місцевість...
21.01.2026 20:27 Відповісти
українці - вони такі всі різні
21.01.2026 20:27 Відповісти
Те, що цього хабарника призначили з Банкової - а ні слова! Зате "позитивні" та "єдиний марафєт" будуть "топтати" цю новину безперервно (теж, не згадуючи, що РДА призначається з ОПи), але з натяком, що в усьому винен мер.
Або дадуть втекти, а далі звинуватять КМДА...
Якось так, ІМХО...
21.01.2026 20:28 Відповісти
радянська система державного управління
--------
райдержадміністрація
міськдержадміністація
облдержадміністрація
21.01.2026 20:43 Відповісти
 
 