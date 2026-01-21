Чиновник РГА Киева Смык за $15 тыс. помогал мужчинам уклониться от мобилизации

Правоохранители ликвидировали в Киеве еще одну масштабную схему уклонения от мобилизации и задержали первого заместителя главы одной из райгосадминистраций столицы, причастного к махинации.

Об этом сообщили в СБУ и Офисе Генпрокурора, передает Цензор.НЕТ.

Правоохранители не называют имя подозреваемого, но по данным источника УП, речь идет о первом заместителе председателя Соломенской районной в городе Киеве государственной администрации Александре Смыке.

Что известно о махинации?

Как установило расследование, чиновник путем подделки документов фиктивно "зачислял" клиентов в воинские части ВСУ, а в дальнейшем организовывал их списание с воинского учета по вымышленным медицинским диагнозам.

Стоимость такой "услуги" составляла от 15 до 20 тысяч долларов США с клиента.

Для организации сделки фигурант использовал собственные связи в районном ТЦК, а для подготовки подделок привлек сообщника.

По данным досудебного расследования, чиновник с соратниками помог уклониться от военной службы по меньшей мере 190 военнообязанным и военнослужащим.

Задержания, обыски и подозрения

Правоохранители задокументировали сделку и задержали чиновника и его пособника.

Во время обысков у задержанных обнаружены поддельные медицинские и военно-учетные документы, печати воинских частей и смартфоны с доказательствами преступной схемы.

В настоящее время следователи Службы безопасности сообщили чиновнику РГА и его сообщнику о подозрении по чч. 3, 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 409 Уголовного кодекса Украины (организация и пособничество в уклонении от военной службы путем самоизувечения или иным способом, совершенное по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения).

Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Злоумышленникам грозит до 10 лет лишения свободы.

