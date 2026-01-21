Чиновник РГА Киева Смык за $15 тыс. помогал мужчинам уклониться от мобилизации

Организовал схему уклонения от мобилизации: разоблачен чиновник РГА и его сообщники

Правоохранители ликвидировали в Киеве еще одну масштабную схему уклонения от мобилизации и задержали первого заместителя главы одной из райгосадминистраций столицы, причастного к махинации.

Об этом сообщили в СБУ и Офисе Генпрокурора, передает Цензор.НЕТ.

Правоохранители не называют имя подозреваемого, но по данным источника УП, речь идет о первом заместителе председателя Соломенской районной в городе Киеве государственной администрации Александре Смыке.

Что известно о махинации?

  • Как установило расследование, чиновник путем подделки документов фиктивно "зачислял" клиентов в воинские части ВСУ, а в дальнейшем организовывал их списание с воинского учета по вымышленным медицинским диагнозам.
  • Стоимость такой "услуги" составляла от 15 до 20 тысяч долларов США с клиента.

Для организации сделки фигурант использовал собственные связи в районном ТЦК, а для подготовки подделок привлек сообщника.

По данным досудебного расследования, чиновник с соратниками помог уклониться от военной службы по меньшей мере 190 военнообязанным и военнослужащим.

Задержания, обыски и подозрения

Правоохранители задокументировали сделку и задержали чиновника и его пособника.

Во время обысков у задержанных обнаружены поддельные медицинские и военно-учетные документы, печати воинских частей и смартфоны с доказательствами преступной схемы.

  • В настоящее время следователи Службы безопасности сообщили чиновнику РГА и его сообщнику о подозрении по чч. 3, 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 409 Уголовного кодекса Украины (организация и пособничество в уклонении от военной службы путем самоизувечения или иным способом, совершенное по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения).

Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Злоумышленникам грозит до 10 лет лишения свободы.

Киев (26241) СБУ (20595) РГА (253) мобилизация (3046) уклонисты (1297)
+5
15-20 тысяч долларов. Цены растут.
21.01.2026 19:30
+3
Цікаво, як можна фіктивно зарахувати до військової частини без відома командира частини? тцк саме по собі так не промутить.
21.01.2026 19:39
+2
Оце Смик! Якщо тільки 190, то цей хвацький хлопець насмикав майже три ляма долярів!)))) Ай да Смик!!!😅👍🥳🥳🥳
21.01.2026 19:37
21.01.2026 19:30
Є джинси за 50 баксів, а є за 500. Так і тут, схема для віп-персон за відповідну ціну, щоб можна потім було убд розмахувати і розповідати про те, як з Міндичем чеченців різав прямо у Грозному. Олл інклюзів.
21.01.2026 19:44
Різали ще на шляхах до грозного...
21.01.2026 20:22
шо то за дамский пистолетік "шо я на пам'ять Бєлле подарив..."
21.01.2026 19:31
запальничка
21.01.2026 19:41
"першого заступника голови "
А сама голова що робила?
21.01.2026 19:35
Заносила частку на Банкову. А значить - поза будь-якими підозрами
21.01.2026 20:29
це уже дно чи це тільки верх? Чи десь посередині?
21.01.2026 19:35
Це нижче любого дна. У нас дно вже тисячі метрів над головою, нам ще дуже багато грести лапками, щоб життя наше було хоча би як просто дно. А до поверхні ще років сто чи двісті.
21.01.2026 19:42
21.01.2026 19:37
21.01.2026 19:39
А що, так можна бiло?
21.01.2026 20:26
Майже 3 ляма баксів??? Гоп зі смиком - стій не бзди... Солом'янка заможна місцевість...
21.01.2026 20:27
українці - вони такі всі різні
21.01.2026 20:27
Те, що цього хабарника призначили з Банкової - а ні слова! Зате "позитивні" та "єдиний марафєт" будуть "топтати" цю новину безперервно (теж, не згадуючи, що РДА призначається з ОПи), але з натяком, що в усьому винен мер.
Або дадуть втекти, а далі звинуватять КМДА...
Якось так, ІМХО...
21.01.2026 20:28
радянська система державного управління
--------
райдержадміністрація
міськдержадміністація
облдержадміністрація
21.01.2026 20:43
 
 