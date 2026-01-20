Фиктивное трудоустройство, "трансфер" в ЕС, поддельные документы, перевод в тыл: раскрыты новые "уклонистские схемы", — СБУ

Служба безопасности Украины, Государственное бюро расследований и Национальная полиция заблокировали семь новых схем уклонения от мобилизации и задержали организаторов махинаций в разных областях Украины.

Об этом сообщает СБУ, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Что известно?

Как отмечается, за суммы до 13 тысяч долларов дельцы предлагали военнообязанным избежать призыва через поддельные документы или помогали бежать за границу вне пунктов пропуска.

Закарпатская область

Так, на Закарпатье разоблачен руководитель одного из горводоканалов, который фиктивно трудоустраивал уклонистов на предприятие и "бронировал" их. Задокументировано, что один из "клиентов" этого фигуранта смог выехать за границу. Как, например, экс-нардеп от запрещенной Партии регионов, которого "трудоустроили" на должность руководителя юридического отдела коммунального учреждения и дали отсрочку от мобилизации.

Также в области задержаны два жителя Львова, которые организовали военнообязанным "трансфер" в Евросоюз по горным тропам. В "пакет услуг" входила карта маршрута и арматурные ножницы, чтобы "перекусить" проволоку на пограничном заборе.

Винницкая область

В Винницкой области разоблачен местный чиновник одного из областных учреждений и комендант медицинского колледжа, которые через знакомых врачей безосновательно оформляли уклонистам инвалидность для "списания" с воинского учета.

Харьков

В Харькове задержан 63-летний местный правоохранитель, который за деньги предлагал уклонистам снятие с розыска в ТЦК.

Полтавская

В Полтавской области "на горячем" задержаны врач-психиатр, член военно-врачебной комиссии и его клиент, которые пытались подкупить другого медика ВВК для подделки справки о наличии тяжелого диагноза.

Днепропетровская область

В Днепропетровской области подозрение получил местный уклонист, который в чатах телеграм-каналов "сливал" геолокации ТЦК и призывал к уклонению от мобилизации.

Одесская область

В Одесской области разоблачена военная чиновница, которая за взятки обещала действующим военнослужащим перевод "в тыл" с последующим увольнением по состоянию здоровья.

Задержания и подозрения

Военная контрразведка СБУ совместно с Нацполицией задокументировали преступления фигурантов и задержали их после получения ими всей суммы неправомерной выгоды от клиента.

В настоящее время фигурантам сообщено о подозрении в соответствии с совершенными преступлениями по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 1 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований в особый период);

ч. 4 ст. 191 (растрата имущества путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением);

ч. 3 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу);

ч. 3 ст. 369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу, совершенное по предварительному сговору группой лиц);

ч. 2 ст. 369-2 (злоупотребление влиянием).

Злоумышленникам грозит до 9 лет тюрьмы с конфискацией имущества.





