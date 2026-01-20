Фіктивне працевлаштування, "трансфер" до ЄС, підроблені документи, переведення в тил: Викрито нові "ухилянтські схеми", - СБУ

Служба безпеки України, Державне бюро розслідувань і Національна поліція заблокували сім нових схем ухилення від мобілізації та затримали організаторів оборудок у різних областях України.

Про це повідомляє СБУ, передає Цензор.НЕТ.

Що відомо?

Як зазначається, за суми до 13 тисяч доларів ділки пропонували військовозобов’язаним уникнути призову через підроблені документи або допомагали втекти за кордон поза пунктами пропуску.

Закарпатська область

Так, на Закарпатті викрито керівника одного з міськводоканалів, який фіктивно працевлаштовував ухилянтів на підприємство та "бронював" їх. Задокументовано, що один із "клієнтів" цього фігуранта зміг виїхати за кордон. Як, наприклад, екснардеп від забороненої Партії регіонів, якого "працевлаштували" на посаду керівника юридичного відділу комунальної установи і дали відстрочку від мобілізації.

Також дивіться: Навчання за хабарі, підроблені документи та меддовідки: викрито ще 9 "ухилянтських схем" у різних регіонах України, - СБУ. ФОТОрепортаж

Також в області затримано двох мешканців Львова, які організували військовозобов’язаним "трансфер" до Євросоюзу гірськими стежками. До "пакета послуг" входила карта маршруту та арматурні ножиці, щоб "перекусити" дріт на прикордонній огорожі.

Вінницька область

На Вінниччині викрито місцевого посадовця однієї з обласних установ та коменданта медичного коледжу, які через знайомих лікарів безпідставно оформлювали ухилянтам інвалідність для "списання" з військового обліку.

Також дивіться: Військові ТЦК, лікарі, переправники: у 8 областях викрито схеми уникнення мобілізації, 11 особам повідомлено про підозри, - Офіс Генпрокурора. ВIДЕО

Харків

У Харкові затримано 63-річного місцевого правоохоронця, який за гроші пропонував ухилянтам зняття з розшуку в ТЦК.

Полтавська область

На Полтавщині "на гарячому" затримано лікаря-психіатра, члена військово-лікарської комісії та його клієнта, які намагалися підкупити іншого медика ВЛК для підроблення довідки про наявність важкого діагнозу.

Також дивіться: Понад 5,8 млн грн за ухилення від мобілізації: у трьох регіонах викрито канали переправлення чоловіків за кордон. ВIДЕО

Дніпропетровська область

На Дніпропетровщині підозру отримав місцевий ухилянт, який у чатах телеграм-каналів "зливав" геолокації ТЦК і закликав до уникнення мобілізації.

Одеська область

На Одещині викрито військову посадовицю, яка за хабарі обіцяла діючим військовослужбовцям переведення "в тил" з подальшим звільненням за станом здоров’я.

Затримання та підозри

Військова контррозвідка СБУ спільно з Нацполіцією задокументували злочини фігурантів і затримали їх після отримання ними всієї суми неправомірної вигоди від клієнта.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Отримали обмороження під час спроби втечі за кордон: на Рівненщині врятовано двох чоловіків, - ДПСУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Наразі фігурантам повідомлено про підозру відповідно до вчинених злочинів за декількома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період);

ч. 4 ст. 191 (розтрата майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем);

ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через держкордон);

ч. 3 ст. 369 (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі, вчинене за попередньою змовою групою осіб);

ч. 2 ст. 369-2 (зловживання впливом).

Зловмисникам загрожує до 9 років тюрми з конфіскацією майна.





