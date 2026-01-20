$20 тыс. за пересечение границы: на Харьковщине раскрыта схема незаконной переправки мужчин, - ГПСУ
В Харьковской области пограничники пресекли деятельность противоправной схемы незаконного выезда мужчин призывного возраста за границу.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Госпогранслужбу.
Детали схемы
По данным следствия, 25-летний харьковчанин в сговоре с неустановленными лицами организовал канал незаконного пересечения государственной границы в обход пунктов пропуска. Стоимость "услуги" составляла 20 тысяч долларов США с одного человека.
Правоохранители задержали организатора во время получения 1500 долларов США задатка. Часть средств должна была поступить на криптокошелек злоумышленника.
Подозрение
Фигуранту вручено подозрение и начато уголовное производство по ч. 3 ст. 332 УК Украины (незаконная переправка лиц через государственную границу). Санкция статьи предусматривает от 7 до 9 лет лишения свободы, конфискацию имущества и запрет занимать определенные должности или осуществлять определенную деятельность.
