1 397 10

$20 тыс. за пересечение границы: на Харьковщине раскрыта схема незаконной переправки мужчин, - ГПСУ

В Харьковской области пограничники пресекли деятельность противоправной схемы незаконного выезда мужчин призывного возраста за границу.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Госпогранслужбу.

В Харьковской области раскрыли схему переправки мужчин за границу
Фото: ГПСУ

Детали схемы

По данным следствия, 25-летний харьковчанин в сговоре с неустановленными лицами организовал канал незаконного пересечения государственной границы в обход пунктов пропуска. Стоимость "услуги" составляла 20 тысяч долларов США с одного человека.

Правоохранители задержали организатора во время получения 1500 долларов США задатка. Часть средств должна была поступить на криптокошелек злоумышленника.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Фиктивное трудоустройство, "трансфер" в ЕС, поддельные документы, перевод в тыл: Разоблачены новые "уклонистские схемы", - СБУ. ФОТОрепортаж

Подозрение

Фигуранту вручено подозрение и начато уголовное производство по ч. 3 ст. 332 УК Украины (незаконная переправка лиц через государственную границу). Санкция статьи предусматривает от 7 до 9 лет лишения свободы, конфискацию имущества и запрет занимать определенные должности или осуществлять определенную деятельность.

Смотрите также: Обучение за взятки, поддельные документы и медсправки: разоблачено еще 9 "уклонистских схем" в разных регионах Украины, - СБУ. ФОТОрепортаж

Госпогранслужба (7085) уклонисты (1296) Харьковская область (2562)
Топ комментарии
+2
Харків? Це про перехід лінії фронту через кордон на бік пітьми?
І що, є таке "вікно"?
20.01.2026 15:30 Ответить
+2
А хіба Харківська область має кордон з ЄС? Влада направляла бійців до армії ворога?
20.01.2026 15:38 Ответить
+2
за гроші, мабуть, все шо завгодно можна
20.01.2026 15:50 Ответить
кордони ніколи не відкриють. такий бізнес крутий.
20.01.2026 15:26 Ответить
а за який кордон на Харківщині ?
20.01.2026 15:27 Ответить
20.01.2026 15:30 Ответить
20.01.2026 15:50 Ответить
Не судіть звичайних людей!
Вони втікали від війни в країни ЄС!
Еге ж???
20.01.2026 15:34 Ответить
А сім' свої бросили на призволяще ,хай їх трахають кацапи
20.01.2026 17:35 Ответить
20.01.2026 15:38 Ответить
Тільки з мордором.
20.01.2026 16:19 Ответить
А ценнік все росте і росте
20.01.2026 15:49 Ответить
Зе багато грошей треба,він же доказував що порох жлоб
20.01.2026 17:36 Ответить
 
 