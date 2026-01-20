$20 тыс. за пересечение границы: на Харьковщине раскрыта схема незаконной переправки мужчин, - ГПСУ

В Харьковской области пограничники пресекли деятельность противоправной схемы незаконного выезда мужчин призывного возраста за границу.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Госпогранслужбу.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Детали схемы

По данным следствия, 25-летний харьковчанин в сговоре с неустановленными лицами организовал канал незаконного пересечения государственной границы в обход пунктов пропуска. Стоимость "услуги" составляла 20 тысяч долларов США с одного человека.

Правоохранители задержали организатора во время получения 1500 долларов США задатка. Часть средств должна была поступить на криптокошелек злоумышленника.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Фиктивное трудоустройство, "трансфер" в ЕС, поддельные документы, перевод в тыл: Разоблачены новые "уклонистские схемы", - СБУ. ФОТОрепортаж

Подозрение

Фигуранту вручено подозрение и начато уголовное производство по ч. 3 ст. 332 УК Украины (незаконная переправка лиц через государственную границу). Санкция статьи предусматривает от 7 до 9 лет лишения свободы, конфискацию имущества и запрет занимать определенные должности или осуществлять определенную деятельность.

Смотрите также: Обучение за взятки, поддельные документы и медсправки: разоблачено еще 9 "уклонистских схем" в разных регионах Украины, - СБУ. ФОТОрепортаж