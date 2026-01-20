$20 тис. за перетин кордону: на Харківщині викрито схему незаконного переправлення чоловіків, - ДПСУ

На Харківщині прикордонники припинили діяльність протиправної схеми незаконного виїзду чоловіків призовного віку за кордон.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Держприкордонслужбу.

Фото: ДПСУ

Деталі схеми

За даними слідства, 25-річний харків’янин у змові з невстановленими особами організував канал незаконного перетину державного кордону в обхід пунктів пропуску. Вартість "послуги" складала 20 тисяч доларів США з однієї людини.

Правоохоронці затримали організатора під час отримання 1500 доларів США завдатку. Частина коштів мала надходити на криптогаманець зловмисника.

Підозра

Фігуранту вручено підозру та розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 332 КК України (незаконне переправлення осіб через державний кордон). Санкція статті передбачає від 7 до 9 років позбавлення волі, конфіскацію майна та заборону обіймати певні посади чи здійснювати певну діяльність.

ДПСУ Держприкордонслужба (6675) ухилянти (1364) Харківська область (2614)
Топ коментарі
+2
Харків? Це про перехід лінії фронту через кордон на бік пітьми?
І що, є таке "вікно"?
показати весь коментар
20.01.2026 15:30 Відповісти
+2
А хіба Харківська область має кордон з ЄС? Влада направляла бійців до армії ворога?
показати весь коментар
20.01.2026 15:38 Відповісти
+2
за гроші, мабуть, все шо завгодно можна
показати весь коментар
20.01.2026 15:50 Відповісти
кордони ніколи не відкриють. такий бізнес крутий.
20.01.2026 15:26
показати весь коментар
20.01.2026 15:26 Відповісти
а за який кордон на Харківщині ?
показати весь коментар
20.01.2026 15:27 Відповісти
Харків? Це про перехід лінії фронту через кордон на бік пітьми?
І що, є таке "вікно"?
показати весь коментар
20.01.2026 15:30 Відповісти
за гроші, мабуть, все шо завгодно можна
20.01.2026 15:50
показати весь коментар
20.01.2026 15:50 Відповісти
Не судіть звичайних людей!
Вони втікали від війни в країни ЄС!
Еге ж???
показати весь коментар
20.01.2026 15:34 Відповісти
А сім' свої бросили на призволяще ,хай їх трахають кацапи
20.01.2026 17:35
показати весь коментар
20.01.2026 17:35 Відповісти
А хіба Харківська область має кордон з ЄС? Влада направляла бійців до армії ворога?
20.01.2026 15:38
показати весь коментар
20.01.2026 15:38 Відповісти
Тільки з мордором.
показати весь коментар
20.01.2026 16:19 Відповісти
А ценнік все росте і росте
показати весь коментар
20.01.2026 15:49 Відповісти
Зе багато грошей треба,він же доказував що порох жлоб
20.01.2026 17:36
показати весь коментар
20.01.2026 17:36 Відповісти
 
 