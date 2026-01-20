$20 тис. за перетин кордону: на Харківщині викрито схему незаконного переправлення чоловіків, - ДПСУ

На Харківщині прикордонники припинили діяльність протиправної схеми незаконного виїзду чоловіків призовного віку за кордон.

Деталі схеми

За даними слідства, 25-річний харків’янин у змові з невстановленими особами організував канал незаконного перетину державного кордону в обхід пунктів пропуску. Вартість "послуги" складала 20 тисяч доларів США з однієї людини.

Правоохоронці затримали організатора під час отримання 1500 доларів США завдатку. Частина коштів мала надходити на криптогаманець зловмисника.

Підозра

Фігуранту вручено підозру та розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 332 КК України (незаконне переправлення осіб через державний кордон). Санкція статті передбачає від 7 до 9 років позбавлення волі, конфіскацію майна та заборону обіймати певні посади чи здійснювати певну діяльність.

