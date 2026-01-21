В Офисе президента нет отопления, в кабинетах до 13°С, электрообогреватели не включают, - советник Буданова

Советник главы ОП Виктория Страхова рассказала, что в Офисе президента нет отопления – в некоторых кабинетах якобы всего 13 градусов тепла.

Об этом она написала в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

В кабинетах и коридорах ОП холодно

"Что там в ОПУ? ОПУ – с народом... У нас холодно... Сейчас у меня в кабинете где-то 13. Хотя это не показатель – у меня исторически самый теплый кабинет из-за особенностей расположения и систем отопления (когда оно включено, то кабинет пока остывает с того периода) плюс сегодня солнечный день. В минус играют крайне высокие потолки – это невозможно обогреть в текущих условиях. В коридорах холоднее на пару градусов", – пишет она.

Кроме того, по словам Страховой, работников Офиса просят не использовать электрообогреватели.

"Поэтому греемся кто как может. Я – игрушками, мой коллега ОЮ (вероятно, речь идет о заместителе главы ОП Олеге Татарове – ред.) – бегом (то ли по дорожке, то ли на месте), потому что спорт – не только согревает, но и чеченцы сами себя не убьют, если что (юмор – это тоже способ согреться)", – добавила она.

Виктория Стахова об отоплении в Офисе президента

Что предшествовало?

  • Как отмечалось, ночью 20 января 2026 года войска РФ атаковали ударными дронами территорию Киева. Также Воздушные силы сообщали о пусках баллистических ракет, в том числе и в сторону столицы.
  • Кроме того, враг поднял в небо Ту-95МС. Мониторинговые каналы пишут о вероятных пусках ракет.
  • По данным КГГА, поезда метро будут курсировать с изменениями из-за сложной энергоситуации.
  • 5635 многоэтажек остались без тепла, левый берег без воды.
  • В результате обстрела повреждены школа, дома и нежилые помещения в Днепровском районе.
  • Кроме того, россияне атаковали Киевскую область: погиб мужчина в Бучанском районе, повреждено помещение АЗС.

Топ комментарии
+32
Скоро ми побачим Зелю на суботнику з резиновим бревном, як Лєніна.
21.01.2026 22:01 Ответить
+28
Нам пожаліти? Цирк на дроті...в хлопці в окопах без грілок замерзають
21.01.2026 22:01 Ответить
+28
Чесно? Насрати на те що в опі діється, краще б він там повісився від горя що світла в тепла нема..а є й навіть такі хто за них переживає, ви що таке?
21.01.2026 22:02 Ответить
Зігріваються іграшками..іграшки з секс-шопу??
22.01.2026 06:23 Ответить
Подякує хай Міндічу,Цукерману,Галущенку.Собі "найкращому" теж.Якого захотів стати тим,на кого розуму не було.?
22.01.2026 07:11 Ответить
Поставте генератор,і підключить обігрівач але не корчіть з себе страдальців.
22.01.2026 07:17 Ответить
І музичку супровідну включити із вірменського мультика про "вірю - не вірю".
22.01.2026 07:27 Ответить
Наради і відоси в футболках це 13 градусів?Звіздят.❤️🇺🇦❤️
22.01.2026 08:18 Ответить
Ця "радниця" з іграшками школу вже закінчила чи ще в старших класах?
22.01.2026 08:25 Ответить
Треба відкрити банку на вібратори в ОП. Кулєбовська соска казала, що вони добре зігрівають.
22.01.2026 08:32 Ответить
"ж опу з народом"!? не сміши, теж мені "народна рядьніця"... напиши службові своєму ексзавгоспу алабабі, нехай воно зателефонує своєму друху мудь дічю в обєтованную з проханням проспонсурувати опалення у жопі з вкрадених грошей шлахбауму, чи до холуй щєнка (чи він ще платить за оренду сарая захарчєнкя?) і рижої свєтки, ці гів..... поки не купило втечі до обєтованної
22.01.2026 08:42 Ответить
потужна недолуга комунікація. у вас немає хороших варіантів. ваш єдиний нормальний варіант забити пельки й якісно та чесно (так, виключно за з/п) робити роботу для якої вас обрали/призначили.
чи здатні керувати країною, ба більше, країною на чий території точаться бойові дії, управлінці, які не здатні утримувати будівлю в якій вони безпосередньо працюють забезпечуючи одну з найвищих гілок влади в країні? риторичне питання.
майже в кожному ларьку, магазині, перукарні тощо вже давно придбані та працюють генератори/екофло інші джерела живлення.
якщо ОП за скоро чотири роки повномаштабної війни, не має автономного опалення та потужних джерел альтерантивної електроенергії, то це свідчить про єдине: в будівлі працюють некомпетентні посадовці, які за своїми діловими якостями не відповідають займаним посадам та сьогоднішнім викликам.
якщо все це є, але не вмикається на знак псевдосолідарності "з народом", то це захмарного рівня профанація, популізм та безпорадність.
22.01.2026 09:34 Ответить
Довбограї коломойські навіть не можуть обігріти свої кабінети. Це ще раз доводить що їм начхати на Україну, а влада їм потрібна для мародерства і захисту від закону. І цей оманський віслюк хоче ще один термін сидіти ОПі.
22.01.2026 10:06 Ответить
То позичте у міндіча мільйон баксів,купіть генератор пальне та й грійтеся).Дуже потужна новина для телемудозвона.Ще й мабуть мівіну суху гризуть.
22.01.2026 11:49 Ответить
Потрібно організувати збір теплих речей і вібраторів! Терміново!!!
22.01.2026 18:53 Ответить
