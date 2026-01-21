В Офисе президента нет отопления, в кабинетах до 13°С, электрообогреватели не включают, - советник Буданова

Советник главы ОП Виктория Страхова рассказала, что в Офисе президента нет отопления – в некоторых кабинетах якобы всего 13 градусов тепла.

Об этом она написала в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

В кабинетах и коридорах ОП холодно

"Что там в ОПУ? ОПУ – с народом... У нас холодно... Сейчас у меня в кабинете где-то 13. Хотя это не показатель – у меня исторически самый теплый кабинет из-за особенностей расположения и систем отопления (когда оно включено, то кабинет пока остывает с того периода) плюс сегодня солнечный день. В минус играют крайне высокие потолки – это невозможно обогреть в текущих условиях. В коридорах холоднее на пару градусов", – пишет она.

Кроме того, по словам Страховой, работников Офиса просят не использовать электрообогреватели.

"Поэтому греемся кто как может. Я – игрушками, мой коллега ОЮ (вероятно, речь идет о заместителе главы ОП Олеге Татарове – ред.) – бегом (то ли по дорожке, то ли на месте), потому что спорт – не только согревает, но и чеченцы сами себя не убьют, если что (юмор – это тоже способ согреться)", – добавила она.





