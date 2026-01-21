В Офисе президента нет отопления, в кабинетах до 13°С, электрообогреватели не включают, - советник Буданова
Советник главы ОП Виктория Страхова рассказала, что в Офисе президента нет отопления – в некоторых кабинетах якобы всего 13 градусов тепла.
Об этом она написала в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
В кабинетах и коридорах ОП холодно
"Что там в ОПУ? ОПУ – с народом... У нас холодно... Сейчас у меня в кабинете где-то 13. Хотя это не показатель – у меня исторически самый теплый кабинет из-за особенностей расположения и систем отопления (когда оно включено, то кабинет пока остывает с того периода) плюс сегодня солнечный день. В минус играют крайне высокие потолки – это невозможно обогреть в текущих условиях. В коридорах холоднее на пару градусов", – пишет она.
Кроме того, по словам Страховой, работников Офиса просят не использовать электрообогреватели.
"Поэтому греемся кто как может. Я – игрушками, мой коллега ОЮ (вероятно, речь идет о заместителе главы ОП Олеге Татарове – ред.) – бегом (то ли по дорожке, то ли на месте), потому что спорт – не только согревает, но и чеченцы сами себя не убьют, если что (юмор – это тоже способ согреться)", – добавила она.
Что предшествовало?
- Как отмечалось, ночью 20 января 2026 года войска РФ атаковали ударными дронами территорию Киева. Также Воздушные силы сообщали о пусках баллистических ракет, в том числе и в сторону столицы.
- Кроме того, враг поднял в небо Ту-95МС. Мониторинговые каналы пишут о вероятных пусках ракет.
- По данным КГГА, поезда метро будут курсировать с изменениями из-за сложной энергоситуации.
- 5635 многоэтажек остались без тепла, левый берег без воды.
- В результате обстрела повреждены школа, дома и нежилые помещения в Днепровском районе.
- Кроме того, россияне атаковали Киевскую область: погиб мужчина в Бучанском районе, повреждено помещение АЗС.
чи здатні керувати країною, ба більше, країною на чий території точаться бойові дії, управлінці, які не здатні утримувати будівлю в якій вони безпосередньо працюють забезпечуючи одну з найвищих гілок влади в країні? риторичне питання.
майже в кожному ларьку, магазині, перукарні тощо вже давно придбані та працюють генератори/екофло інші джерела живлення.
якщо ОП за скоро чотири роки повномаштабної війни, не має автономного опалення та потужних джерел альтерантивної електроенергії, то це свідчить про єдине: в будівлі працюють некомпетентні посадовці, які за своїми діловими якостями не відповідають займаним посадам та сьогоднішнім викликам.
якщо все це є, але не вмикається на знак псевдосолідарності "з народом", то це захмарного рівня профанація, популізм та безпорадність.