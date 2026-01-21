В Офісі президента немає опалення, у кабінетах до 13°С, електрообігрівачі не вмикають, - радниця Буданова

Радниця керівника ОП Вікторія Страхова розповіла, що в Офісі президента немає опалення –– у деяких кабінетах нібито лише 13 градусів тепла.

Про це вона написала у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

У кабінетах і коридорах ОП холодно

"То, що там в ОПУ? ОПУ – з народом... У нас холодно… Наразі у мене в кабінеті десь 13. Хоч це не показник – у мене історично найбільш теплий кабінет через особливості розташування та систем опалення (коли воно увімкнене, тож кабінет поки вистигає з того періоду) плюс сьогодні сонячний день. У мінус грають вкрай високі стелі – це неможливо обігріти в поточних умовах. В коридорах холодніше на пару градусів", - пише вона.

Крім того, за словами Страхової, працівників Офісу просять не використовувати електрообігрівачі.

"Тож гріємось хто як може. Я – іграшками, мій колега ОЮ (напевне йдеться про заступника голови ОП Олега Татарова - ред.) – бігом (чи то доріжка, чи на місці), бо ж спорт - не тільки зігрів, а й чеченці самі себе не повбивають якщо що (гумор – то також метод зігрітись)", - додала вона.





