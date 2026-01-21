В Офісі президента немає опалення, у кабінетах до 13°С, електрообігрівачі не вмикають, - радниця Буданова

Радниця керівника ОП Вікторія Страхова розповіла, що в Офісі президента немає опалення –– у деяких кабінетах нібито лише 13 градусів тепла.

Про це вона написала у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

У кабінетах і коридорах ОП холодно

"То, що там в ОПУ? ОПУ – з народом... У нас холодно… Наразі у мене в кабінеті десь 13. Хоч це не показник – у мене історично найбільш теплий кабінет через особливості розташування та систем опалення (коли воно увімкнене, тож кабінет поки вистигає з того періоду) плюс сьогодні сонячний день. У мінус грають вкрай високі стелі – це неможливо обігріти в поточних умовах. В коридорах холодніше на пару градусів", - пише вона.

Крім того, за словами Страхової, працівників Офісу просять не використовувати електрообігрівачі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Майже 60% Києва без електрики, 4 тис. будинків досі без тепла, - Зеленський

"Тож гріємось хто як може. Я – іграшками, мій колега ОЮ (напевне йдеться про заступника голови ОП Олега Татарова - ред.) – бігом (чи то доріжка, чи на місці), бо ж спорт - не тільки зігрів, а й чеченці самі себе не повбивають якщо що (гумор – то також метод зігрітись)", - додала вона.

Радниця Буданова розповіла що в Офісі президента холодно
Радниця Буданова розповіла що в Офісі президента холодно

Вікторія Стахова про опалення в Офісі президента

Що передувало?

  • Як зазначалося, вночі 20 січня 2026 року війська РФ атакували ударними дронами територію Києва. Також Повітряні сили повідомляли про пуски балістичних ракет, зокрема і в бік столиці.
  • Окрім того, ворог підняв у небо Ту-95МС. Моніторингові канали пишуть про ймовірні пуски ракет.
  • За даними КМДА, поїзди метро курсуватимуть зі змінами через складну енергоситуацію.
  • 5635 багатоповерхівок залишились без тепла, лівий берег без води.
  • Через обстріл пошкоджено школу, будинки та нежитлові приміщення у Дніпровському районі.
  • Окрім того, росіяни атакували Київщину: загинув чоловік у Бучанському районі, пошкоджено приміщення АЗС.

Київ (20621) опалення (1062) Офіс Президента (2088)
Топ коментарі
+32
Скоро ми побачим Зелю на суботнику з резиновим бревном, як Лєніна.
21.01.2026 22:01 Відповісти
+28
Нам пожаліти? Цирк на дроті...в хлопці в окопах без грілок замерзають
21.01.2026 22:01 Відповісти
+28
Чесно? Насрати на те що в опі діється, краще б він там повісився від горя що світла в тепла нема..а є й навіть такі хто за них переживає, ви що таке?
21.01.2026 22:02 Відповісти
Зігріваються іграшками..іграшки з секс-шопу??
22.01.2026 06:23 Відповісти
Подякує хай Міндічу,Цукерману,Галущенку.Собі "найкращому" теж.Якого захотів стати тим,на кого розуму не було.?
22.01.2026 07:11 Відповісти
Поставте генератор,і підключить обігрівач але не корчіть з себе страдальців.
22.01.2026 07:17 Відповісти
І музичку супровідну включити із вірменського мультика про "вірю - не вірю".
22.01.2026 07:27 Відповісти
Наради і відоси в футболках це 13 градусів?Звіздят.❤️🇺🇦❤️
22.01.2026 08:18 Відповісти
Ця "радниця" з іграшками школу вже закінчила чи ще в старших класах?
22.01.2026 08:25 Відповісти
Треба відкрити банку на вібратори в ОП. Кулєбовська соска казала, що вони добре зігрівають.
22.01.2026 08:32 Відповісти
"ж опу з народом"!? не сміши, теж мені "народна рядьніця"... напиши службові своєму ексзавгоспу алабабі, нехай воно зателефонує своєму друху мудь дічю в обєтованную з проханням проспонсурувати опалення у жопі з вкрадених грошей шлахбауму, чи до холуй щєнка (чи він ще платить за оренду сарая захарчєнкя?) і рижої свєтки, ці гів..... поки не купило втечі до обєтованної
22.01.2026 08:42 Відповісти
потужна недолуга комунікація. у вас немає хороших варіантів. ваш єдиний нормальний варіант забити пельки й якісно та чесно (так, виключно за з/п) робити роботу для якої вас обрали/призначили.
чи здатні керувати країною, ба більше, країною на чий території точаться бойові дії, управлінці, які не здатні утримувати будівлю в якій вони безпосередньо працюють забезпечуючи одну з найвищих гілок влади в країні? риторичне питання.
майже в кожному ларьку, магазині, перукарні тощо вже давно придбані та працюють генератори/екофло інші джерела живлення.
якщо ОП за скоро чотири роки повномаштабної війни, не має автономного опалення та потужних джерел альтерантивної електроенергії, то це свідчить про єдине: в будівлі працюють некомпетентні посадовці, які за своїми діловими якостями не відповідають займаним посадам та сьогоднішнім викликам.
якщо все це є, але не вмикається на знак псевдосолідарності "з народом", то це захмарного рівня профанація, популізм та безпорадність.
22.01.2026 09:34 Відповісти
Довбограї коломойські навіть не можуть обігріти свої кабінети. Це ще раз доводить що їм начхати на Україну, а влада їм потрібна для мародерства і захисту від закону. І цей оманський віслюк хоче ще один термін сидіти ОПі.
22.01.2026 10:06 Відповісти
То позичте у міндіча мільйон баксів,купіть генератор пальне та й грійтеся).Дуже потужна новина для телемудозвона.Ще й мабуть мівіну суху гризуть.
22.01.2026 11:49 Відповісти
Потрібно організувати збір теплих речей і вібраторів! Терміново!!!
22.01.2026 18:53 Відповісти
