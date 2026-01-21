В Офісі президента немає опалення, у кабінетах до 13°С, електрообігрівачі не вмикають, - радниця Буданова
Радниця керівника ОП Вікторія Страхова розповіла, що в Офісі президента немає опалення –– у деяких кабінетах нібито лише 13 градусів тепла.
Про це вона написала у Facebook, передає Цензор.НЕТ.
У кабінетах і коридорах ОП холодно
"То, що там в ОПУ? ОПУ – з народом... У нас холодно… Наразі у мене в кабінеті десь 13. Хоч це не показник – у мене історично найбільш теплий кабінет через особливості розташування та систем опалення (коли воно увімкнене, тож кабінет поки вистигає з того періоду) плюс сьогодні сонячний день. У мінус грають вкрай високі стелі – це неможливо обігріти в поточних умовах. В коридорах холодніше на пару градусів", - пише вона.
Крім того, за словами Страхової, працівників Офісу просять не використовувати електрообігрівачі.
"Тож гріємось хто як може. Я – іграшками, мій колега ОЮ (напевне йдеться про заступника голови ОП Олега Татарова - ред.) – бігом (чи то доріжка, чи на місці), бо ж спорт - не тільки зігрів, а й чеченці самі себе не повбивають якщо що (гумор – то також метод зігрітись)", - додала вона.
Що передувало?
- Як зазначалося, вночі 20 січня 2026 року війська РФ атакували ударними дронами територію Києва. Також Повітряні сили повідомляли про пуски балістичних ракет, зокрема і в бік столиці.
- Окрім того, ворог підняв у небо Ту-95МС. Моніторингові канали пишуть про ймовірні пуски ракет.
- За даними КМДА, поїзди метро курсуватимуть зі змінами через складну енергоситуацію.
- 5635 багатоповерхівок залишились без тепла, лівий берег без води.
- Через обстріл пошкоджено школу, будинки та нежитлові приміщення у Дніпровському районі.
- Окрім того, росіяни атакували Київщину: загинув чоловік у Бучанському районі, пошкоджено приміщення АЗС.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
чи здатні керувати країною, ба більше, країною на чий території точаться бойові дії, управлінці, які не здатні утримувати будівлю в якій вони безпосередньо працюють забезпечуючи одну з найвищих гілок влади в країні? риторичне питання.
майже в кожному ларьку, магазині, перукарні тощо вже давно придбані та працюють генератори/екофло інші джерела живлення.
якщо ОП за скоро чотири роки повномаштабної війни, не має автономного опалення та потужних джерел альтерантивної електроенергії, то це свідчить про єдине: в будівлі працюють некомпетентні посадовці, які за своїми діловими якостями не відповідають займаним посадам та сьогоднішнім викликам.
якщо все це є, але не вмикається на знак псевдосолідарності "з народом", то це захмарного рівня профанація, популізм та безпорадність.