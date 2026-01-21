Київ може перейти від екстрених вимкнень світла до "жорстких, але прогнозованих" графіків, - Шмигаль

Найближчими днями Київ може перейти від екстрених до "жорстких, але прогнозованих графіків" вимкнення світла. Енергетики розробили низку технічних рішень для цього.

Про це повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.

Коли зміниться ситуація зі світлом у Києві?

Ситуація в енергосистемі, за словами Шмигаля, залишається "вкрай напруженою". Зокрема й у столиці, де продовжують діяти екстрені відключення світла.

"Проте енергетики розробили низку технічних рішень, які дозволять перейти від екстрених до жорстких, але прогнозованих графіків. Поставлені завдання вийти на цей режим найближчими днями", - повідомив міністр енергетики.

Наразі у Києві без опалення залишається 3261 будинок. За словами Шмигаля, над відновленням світла та тепла упродовж дня працювали 160 бригад. У нічний час на місцях будуть задіяні 52 бригади.

Своєю чергою Київська міська військова адміністрація не підтвердила інформацію мера Києва про нібито виїзд зі столиці 600 тисяч людей упродовж січня. Про це повідомила речниця КМВА Катерина Поп в етері телемаратону "Єдині новини".

Топ коментарі
Може досить за кордон перти єлєктроєнергію з України?! Потужностей вистачає більше ніж, це ДТЕК ніяк не нажреться.
21.01.2026 23:01 Відповісти
відповідь на поверхні - Зеленський, Шмиргаль і Ко. Тому і призначив цього брехунця, бо його попередники всі шахраї і вже поза України
21.01.2026 23:53 Відповісти
Не впевнений, що ми зараз експортуємо електроенергію, але якби навіть було так-її надлишок у підземні сховища не заштовхаєш. Якщо знищено розподільчі станції та лепи-вона ніяк до споживачів сама по повітрю не долетить. А кацапи ракетами та дронами планомірно вибивають саме передавання електроенергії всередені країни до споживачів.
22.01.2026 08:13 Відповісти
А може і не перейти.
21.01.2026 23:05 Відповісти
50 на 50 )
22.01.2026 06:58 Відповісти
Зеленский с Миндичами , Цукерманами , Наемами , таки построили трёхуровневые системы защиты энергетики. Миндич не даст соврать. У него в Израиле свет не отключают.
21.01.2026 23:10 Відповісти
Це небезпечно. Буде холодно, Лідор може захворіти. Він й так, як спартанець - ночує при 13 градусах і пакет мівіни на два рази
21.01.2026 23:10 Відповісти
Угу...Ще й холодною водою з під крана запиває.Ще захворіє на ангіну-буде у відосиках не хрипіти,а шепотіти.Хоча-може це й на краще.
21.01.2026 23:25 Відповісти
Хай вріже дуба навіть, я відкрию шампанське.
22.01.2026 10:57 Відповісти
сьогодні завтра будуть прильоти і ахметовський холуй гнида шмигаль заспіває по новому
21.01.2026 23:17 Відповісти
.......а якби не 2019 то було б ЗВИЧАЙНЕ ЗУБОЖІННЯ ІЗ СВІТЛОМ 24/7, а тепер просто епоха закінчилась чи то брехні чи то бідності - ХЗ не можу зрозуміти по цінам
21.01.2026 23:24 Відповісти
"Україна у 2025році стала світовим лідером за практичним використанням криптовалют",-мудрому наріту подумати куди пдорас ахмєтов з пдорасом шмигальом дівають електроенергію.
21.01.2026 23:32 Відповісти
Небыло электричества без графиков, теперь не будет по графикам. Что значит новый министр. Быстро порядок навёл. Это вам не боксер Кличко
21.01.2026 23:40 Відповісти
Все у вас буде длобре через декілька днів, будете зі світлом. А ще через тиждень-два без виключень.
21.01.2026 23:48 Відповісти
Шмигаль! Пішов на йух. До того як ти став міністром **************, в моєму місті діяли розумні графіки, яких дотримувалось обленерго. Зараз 6 годин на добу (за графиком) але вони не діють. Тобто світло можуть вирубити в будь який час. До того кажуть що морози шкодять??? Досить брехати - за вікном зараз на 23.45 лише мінус 1градус. Шмигаль! Про совість не питаю, серед "зелених" її нема. Скільки грошей тобі не вистачає щоб втікти слідов за Міндічем та Шурмою?
21.01.2026 23:49 Відповісти
По Києву, після того, як міністром став шмигаль, 20 січня прилетіло так, що лівий берег взагалі залишився на добу без світла, води да опалення (багато де і досі нема), на печерську через майже 2 доби вчора перший раз пізно ввечері дали світло. За вікном -15 -12, у приміщенні + 6 +8. Але ж це усе шмигаль наробив (сарказм, якщо що, я не хотів би бачити шмигаля міністром та й взагалі чиновником).
22.01.2026 08:39 Відповісти
Ужас без конца или
Конец без ужаса

на выбор

.
22.01.2026 00:40 Відповісти
На Дніпровщині, вже по 18,5 годин без світла,скажіть,це "жорсткий" графік,чи "м'який"?
22.01.2026 00:54 Відповісти
І на Хмельниччині 18 год без світла
22.01.2026 04:38 Відповісти
Київ - вмикнули на 2 години й вимикнули. Графіки не діють, бо їх нема взагалі..
22.01.2026 09:07 Відповісти
Вінниця (без прильотів) - 18 годин на сьогодні
22.01.2026 01:47 Відповісти
Відсутність світла по графіку сприймається значно легше і комфортніше. Це темрява із знаком плюс.
22.01.2026 07:01 Відповісти
це вони ваш терпець перевіряють
чи пора вже на майдан (зі зброєю та бронею, в мене все готово)
чи ми терпіли
думайте
22.01.2026 07:20 Відповісти
Если бы били в глубь раши то они бы задумались в следующий раз а так конечно без наказано можно и поубивать людей
22.01.2026 08:52 Відповісти
А шашликі по графіку будуть? Чи як раніше 24/7))
22.01.2026 09:21 Відповісти
Краще би тобі в рота насрали. За стрічку воно переживає. А нічого що люди мерзнуть і їжу готують на балончиках, тому що газу немає?
22.01.2026 11:12 Відповісти
 
 