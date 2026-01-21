Київ може перейти від екстрених вимкнень світла до "жорстких, але прогнозованих" графіків, - Шмигаль

Найближчими днями Київ може перейти від екстрених до "жорстких, але прогнозованих графіків" вимкнення світла. Енергетики розробили низку технічних рішень для цього.

Про це повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.

Коли зміниться ситуація зі світлом у Києві?

Ситуація в енергосистемі, за словами Шмигаля, залишається "вкрай напруженою". Зокрема й у столиці, де продовжують діяти екстрені відключення світла.

"Проте енергетики розробили низку технічних рішень, які дозволять перейти від екстрених до жорстких, але прогнозованих графіків. Поставлені завдання вийти на цей режим найближчими днями", - повідомив міністр енергетики.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Києві вночі почнуть відновлювати подачу тепла у понад 3000 будинків, - Кличко

Тепло

Наразі у Києві без опалення залишається 3261 будинок. За словами Шмигаля, над відновленням світла та тепла упродовж дня працювали 160 бригад. У нічний час на місцях будуть задіяні 52 бригади.

Своєю чергою Київська міська військова адміністрація не підтвердила інформацію мера Києва про нібито виїзд зі столиці 600 тисяч людей упродовж січня. Про це повідомила речниця КМВА Катерина Поп в етері телемаратону "Єдині новини".

Нагадаємо, раніше Кличко закликав жителів тимчасово виїжджати за місто, якщо є така можливість.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Офісі президента немає опалення, у кабінетах до 13°С, електрообігрівачі не вмикають, - радниця Буданова