Ще майже 3 тис. будинків у Києві без опалення після російських атак, - Кличко

ісля обстрілів у Києві тривають відключення світла й тепла

Станом на ранок у Києві без теплопостачання залишаються трохи менше ніж  3 тисячі багатоповерхових будинків. За минулу ніч комунальники змогли підключити тепло ще до 227 будинків, пошкоджених під час атак 9 та 20 січня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив у телеграмі мер столиці Віталій Кличко.

"На сьогоднішній ранок без теплопостачання залишаються трохи менше 3 тисяч столичних багатоповерхівок. За минулу ніч підключили тепло до 227 будинків. Зробили це вдруге після пошкоджень інфраструктури атаками ворога 9-го й 20-го січня", - написав він.

У Києві продовжують діяти екстрені відключення електроенергії.

Київ може перейти від екстрених вимкнень світла до "жорстких, але прогнозованих" графіків, - Шмигаль

Також Кличко додав, що комунальники й енергетики працюють цілодобово, щоб повернути в оселі киян тепло та світло.

Раніше повідомлялося, що на тлі російських атак по енергетичній інфраструктурі України Польща передає Києву та громадам навколо столиці 400 генераторів із державних резервів.

Із Одеси пишуть:

@ "Морозів вдень більше цієї зими не буде. Саме страшне ми витримали.
Україна переможе!"

22.01.2026 09:15 Відповісти
КабМіндічі з бакановим і зеленським та єрмаком, десь навіть зхвильовані за двушечки на мацкву, деркачу і сівковичу або льовочкиним чи клюєвим???
22.01.2026 09:32 Відповісти
Менш звітуй,всіх треба міняти,самі путінські сексоти
22.01.2026 09:57 Відповісти
за четыре года асфальт переложил на асфальт, мост на мост. Ну и дороги на велодорожки ПГТ надо у автомобилей отжать
22.01.2026 10:44 Відповісти
Как раз к следующему обстрелу восстановят.
22.01.2026 11:21 Відповісти
 
 