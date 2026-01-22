Ще майже 3 тис. будинків у Києві без опалення після російських атак, - Кличко
Станом на ранок у Києві без теплопостачання залишаються трохи менше ніж 3 тисячі багатоповерхових будинків. За минулу ніч комунальники змогли підключити тепло ще до 227 будинків, пошкоджених під час атак 9 та 20 січня.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив у телеграмі мер столиці Віталій Кличко.
"На сьогоднішній ранок без теплопостачання залишаються трохи менше 3 тисяч столичних багатоповерхівок. За минулу ніч підключили тепло до 227 будинків. Зробили це вдруге після пошкоджень інфраструктури атаками ворога 9-го й 20-го січня", - написав він.
У Києві продовжують діяти екстрені відключення електроенергії.
Також Кличко додав, що комунальники й енергетики працюють цілодобово, щоб повернути в оселі киян тепло та світло.
Раніше повідомлялося, що на тлі російських атак по енергетичній інфраструктурі України Польща передає Києву та громадам навколо столиці 400 генераторів із державних резервів.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
@ "Морозів вдень більше цієї зими не буде. Саме страшне ми витримали.
Україна переможе!"