Ще майже 3 тис. будинків у Києві без опалення після російських атак, - Кличко

Станом на ранок у Києві без теплопостачання залишаються трохи менше ніж 3 тисячі багатоповерхових будинків. За минулу ніч комунальники змогли підключити тепло ще до 227 будинків, пошкоджених під час атак 9 та 20 січня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив у телеграмі мер столиці Віталій Кличко.

"На сьогоднішній ранок без теплопостачання залишаються трохи менше 3 тисяч столичних багатоповерхівок. За минулу ніч підключили тепло до 227 будинків. Зробили це вдруге після пошкоджень інфраструктури атаками ворога 9-го й 20-го січня", - написав він.

У Києві продовжують діяти екстрені відключення електроенергії.

Також читайте: Київ може перейти від екстрених вимкнень світла до "жорстких, але прогнозованих" графіків, - Шмигаль

Також Кличко додав, що комунальники й енергетики працюють цілодобово, щоб повернути в оселі киян тепло та світло.

Раніше повідомлялося, що на тлі російських атак по енергетичній інфраструктурі України Польща передає Києву та громадам навколо столиці 400 генераторів із державних резервів.