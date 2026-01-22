УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
13513 відвідувачів онлайн
Новини Удари по енергетиці Допомога Україні від Польщі
1 784 13

Польща передає Києву та області 400 генераторів із держрезервів

На тлі російських атак по енергетичній інфраструктурі України Польща передає Києву та громадам навколо столиці 400 генераторів із державних резервів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив тимчасовий повірений у справах Польщі в Україні Пьотр Лукашевич на своїй сторінці у Х.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

"Шановні кияни та мешканці громад навколо Києва! До вас з Польщі прибуває 400 генераторів із державних запасів. Польща надає підтримку", - зазначається у повідомленні.

Читайте: Польща змінює правила надання допомоги українським біженцям

Що передувало?

  • Як зазначалося, вночі 20 січня 2026 року війська РФ атакували ударними дронами територію Києва. Також Повітряні сили повідомляли про пуски балістичних ракет, зокрема і в бік столиці.
  • Окрім того, ворог підняв у небо Ту-95МС. 
  • За даними КМДА, поїзди метро курсуватимуть зі змінами через складну енергоситуацію.
  • 5635 багатоповерхівок залишились без тепла, лівий берег без води.

Автор: 

Київ (20626) Польща (9252) генератор (278)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+9
Вдячність Польщі! Головне, щоб ці генератори не пилились на складах, бо якій дозвольні бюрократичні документи не оформили)
показати весь коментар
22.01.2026 08:13 Відповісти
+7
Дякуємо Польщі за дієву допомогу Українцям!! Бо зеленського і єрмака, цікавлять виключно накрадені гроші, від баканова+наумова та КабМіндічів!!!
ЧОЛОВІК ДИРЕКТОРКИ ДЕПАРТАМЕНТУ ОХОРОНИ ЗДОРОВʼЯ КМДА КУПИВ КВАРТИРУ ПІД КИЄВОМ ВДВІЧІ НИЖЧЕ РИНКОВОЇ ВАРТОСТІ, НА ЯКУ НЕ МАВ ГРОШЕЙ
https://www.slidstvo.info/news/cholovik-dyrektorky-departamentu-okhorony-zdorov-ia-kmda-kupyv-kvartyru-pid-kyievom-vdvichi-nyzhche-rynkovoi-vartosti-na-iaku-ne-mav-hroshey/
показати весь коментар
22.01.2026 07:57 Відповісти
+7
Бардзо дзенькую.
показати весь коментар
22.01.2026 08:00 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
генератор в кожну хату !
показати весь коментар
22.01.2026 07:53 Відповісти
Слуг удода?
показати весь коментар
22.01.2026 09:21 Відповісти
Тепер поставить польський генератор на дитячому майданчику і повний гешефт!
показати весь коментар
22.01.2026 09:22 Відповісти
Ну, як скажете!! Вам, краще видно, як икспьорду!!
показати весь коментар
22.01.2026 09:29 Відповісти
Дякуємо Польщі за всебічну допомогу.
показати весь коментар
22.01.2026 08:01 Відповісти
проектні роботи і поділ відкатів можуть тянутися місяцями
показати весь коментар
22.01.2026 08:39 Відповісти
Дякую справжнім польським друзям !
Ганьба Зеленському і його шайкі мародерів !
показати весь коментар
22.01.2026 08:33 Відповісти
Dziękujemy bardzo.
Гарно дякуємо!
показати весь коментар
22.01.2026 09:15 Відповісти
Дякуємо 🇵🇱❤️🇺🇦 !!!
показати весь коментар
22.01.2026 10:19 Відповісти
Дякуємо
Хай Господь воздасть за милосердя
показати весь коментар
22.01.2026 10:34 Відповісти
 
 