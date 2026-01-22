Польща передає Києву та області 400 генераторів із держрезервів
На тлі російських атак по енергетичній інфраструктурі України Польща передає Києву та громадам навколо столиці 400 генераторів із державних резервів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив тимчасовий повірений у справах Польщі в Україні Пьотр Лукашевич на своїй сторінці у Х.
"Шановні кияни та мешканці громад навколо Києва! До вас з Польщі прибуває 400 генераторів із державних запасів. Польща надає підтримку", - зазначається у повідомленні.
Що передувало?
- Як зазначалося, вночі 20 січня 2026 року війська РФ атакували ударними дронами територію Києва. Також Повітряні сили повідомляли про пуски балістичних ракет, зокрема і в бік столиці.
- Окрім того, ворог підняв у небо Ту-95МС.
- За даними КМДА, поїзди метро курсуватимуть зі змінами через складну енергоситуацію.
- 5635 багатоповерхівок залишились без тепла, лівий берег без води.
Забули пароль або логін? Відновити пароль
ЧОЛОВІК ДИРЕКТОРКИ ДЕПАРТАМЕНТУ ОХОРОНИ ЗДОРОВʼЯ КМДА КУПИВ КВАРТИРУ ПІД КИЄВОМ ВДВІЧІ НИЖЧЕ РИНКОВОЇ ВАРТОСТІ, НА ЯКУ НЕ МАВ ГРОШЕЙ
https://www.slidstvo.info/news/cholovik-dyrektorky-departamentu-okhorony-zdorov-ia-kmda-kupyv-kvartyru-pid-kyievom-vdvichi-nyzhche-rynkovoi-vartosti-na-iaku-ne-mav-hroshey/
Ганьба Зеленському і його шайкі мародерів !
Гарно дякуємо!
Хай Господь воздасть за милосердя