Польща передає Києву та області 400 генераторів із держрезервів

На тлі російських атак по енергетичній інфраструктурі України Польща передає Києву та громадам навколо столиці 400 генераторів із державних резервів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив тимчасовий повірений у справах Польщі в Україні Пьотр Лукашевич на своїй сторінці у Х.

"Шановні кияни та мешканці громад навколо Києва! До вас з Польщі прибуває 400 генераторів із державних запасів. Польща надає підтримку", - зазначається у повідомленні.

