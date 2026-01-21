Польща змінює правила надання допомоги українським біженцям

Уряд Польщі змінює правила надання допомоги українським біженцям. Спеціальний закон, запроваджений після початку повномасштабної війни РФ проти України, поступово згортатиметься, а доступ до медичних послуг буде обмежений. 

Про це повідомили в польському уряді, інформує Польське радіо, передає Цензор.НЕТ.

Які зміни передбачені

Спочатку виплату 800+ пов’язали із професійною активністю батьків, тепер обмежуватимуть і доступ до медичних послуг.

"Ми ущільнюємо систему", - заявили представники польського уряду.

Медична допомога надаватиметься неповнолітнім особам, які працюють або проживають у центрах колективного розміщення.

Речник уряду Адам Шлапка зазначив, що ситуація змінилася, тому необхідні коригування.

Водночас він зазначив, що більшість громадян України в Польщі працюють.

"Я вважаю, що це загалом краще рішення, адже воно заохочує переходити на тимчасове або постійне перебування", — сказав Шлапка.

Рішення має довгостроковий характер 

За словами речника уряду, це рішення має довгостроковий характер і спрямоване на стабілізацію системи. Частину змін планують перенести до закону про захист іноземців. Йдеться, зокрема, про номер PESEL.

Громадяни України, які хочуть легально залишатися в Польщі, будуть зобов’язані отримати номер PESEL і виконати стандартні умови перебування.

Ой ой ...постраждали від навали біженців, накрутили мільярди у казну
21.01.2026 18:49
Давайте робіть умови щоб українці виїхали.
Ви і так змушуєте працювати без вихідних і свят, на скільки люди кажуть.
Отакий захист іноземців. Ніби і Європа, але ти там другий сорт
Давно поляки під кацапами не були.
21.01.2026 18:51
Ви плутаєте біженців з емігрантами - це трошки різні категорії людей і ставлення до них різне. Поляки на початку війни як справжні сусіди прийняли до себе і прихистили мільйони біженців з України але пізніше завдяки саме деяким нашим "біженцям" ставлення до них почало змінюватись в гіршу сторону.
21.01.2026 19:33
У всіх без виключення країнах Європи емігранти які не мають грошей були і завжди будуть людьми другого сорту. Побував у більш ніж 20-ти країнах і знаю про що говорю.
21.01.2026 18:57 Відповісти
Можливо. Але поляки про свою діяльність розповідають інакше
21.01.2026 18:59 Відповісти
Ви плутаєте біженців з емігрантами - це трошки різні категорії людей і ставлення до них різне. Поляки на початку війни як справжні сусіди прийняли до себе і прихистили мільйони біженців з України але пізніше завдяки саме деяким нашим "біженцям" ставлення до них почало змінюватись в гіршу сторону.
21.01.2026 19:33 Відповісти
Нічого не плутаю. Певні верстви населення досі страждають волинською різнею. Тому таке ставлення.
21.01.2026 19:35 Відповісти
Я особисто знаю одну сім'ю з трьома дітьми у якої у Львові 10 квартир які вони здають в оренду. Так вони після вторгнення виїхали в Польщу і отримували там всі виплати як біженці на трьох дітей до тих пір поки поляки їх не "розкусили" і просто не вигнали з Польщі - так що волинська "різня" тут ні при чому.
21.01.2026 20:14 Відповісти
А як щодо України - якого ти сорту БЕЗ грошей?
21.01.2026 19:48 Відповісти
Що Ви маєте на увазі державу Україна чи країну Україна тому що це трошки різні речі. Як на мене державу Україна вже давно захопили бандити і її просто не існує. Країна Україна завдяки Воїнам волонтерам і притомній частині населення ще "дихає" але розвивати дискусію як цьому населенню живеться без держави немає жодного сенсу.
21.01.2026 20:08 Відповісти
Я просто маю на увазi.
21.01.2026 20:39 Відповісти
По всій Європі емігрантів у яких немає грошей завжди вважали і вважають людьми другого сорту.
21.01.2026 19:24 Відповісти
Хто норми заготівлі трускавки виконує - тому талони на посилене харчування та огляд фельдшера раз на рік.
21.01.2026 18:52 Відповісти
21.01.2026 20:45 Відповісти
Над головою нічого не рветься, електрика і тепло є, тож за цих можна не переживати 🤔
21.01.2026 18:56 Відповісти
всі неприлаштовані, працездатного віку, в Україну не повернуться. будуть рухатись в бік країн третього світу, бульболяндію та парашчину, в межах обіцяної програми "возвращения саатєчествєнніков на родіну", з видачею далекосхідного гектару, житла, підьёомних та інших виплат по підтримці, аналогічних сумам німецьких бюргергельд )
21.01.2026 18:59 Відповісти
Не всё коту масленица. Все когда-нибудь заканчивается. Период адаптации был более чем достаточный.
21.01.2026 19:16 Відповісти
мутняк якійсь... я цей piesel отримав ще в 22-му у марті
21.01.2026 19:47 Відповісти
Занадто політкоректна формула -- презідент бидла - навроцький має намір видавити біженців з Польші ... Але ж як усяке бидло воно про ключове забуло ... Завдяки українським біженцям Польшу ЕС викрелив з країн, що забов"язанні приймати "біженців"-ісламістів й майбутніх терористів .... Маравецький й Туск дуже мудро вирішили , що українці це родичи для поляків . Генотип один виглядають схоже (не відрізнити) й мова дуже дуже близка - Івани , Галі да Тараси в 100 разів крайще за Махмудов . Тепер ЕС підселить полякам кілька сот тисяч (якщо не міліонів) Фатім й пів мілійона Садамів ... Весело буде у Польшах . Така ціна голосувань за критичних ідіотів . Українці на шиї не сиділи й социалкою дуже поміркованно користувались . А ці й самі працувать не будуть й повісять йще 10 маленьких махмудов на кожного поляка ...
Бо БОГ не фраєр він так й карає за нелюбов до "чужих" але ментально схожих замість інтроверних іудеїв , що за 200 років збилшилися на 3% ... ось вам агресивні джихадісти які до 2060 вже стануть більшисттю у Франції а далі - замість п"ятої республіки - перший европейський Халіфат аль-аФрансез ... Й Польша теж довго не перебуватиме у ніші Угорщини
22.01.2026 01:03
 
 