Польща змінює правила надання допомоги українським біженцям
Уряд Польщі змінює правила надання допомоги українським біженцям. Спеціальний закон, запроваджений після початку повномасштабної війни РФ проти України, поступово згортатиметься, а доступ до медичних послуг буде обмежений.
Про це повідомили в польському уряді, інформує Польське радіо, передає Цензор.НЕТ.
Які зміни передбачені
Спочатку виплату 800+ пов’язали із професійною активністю батьків, тепер обмежуватимуть і доступ до медичних послуг.
"Ми ущільнюємо систему", - заявили представники польського уряду.
Медична допомога надаватиметься неповнолітнім особам, які працюють або проживають у центрах колективного розміщення.
Речник уряду Адам Шлапка зазначив, що ситуація змінилася, тому необхідні коригування.
Водночас він зазначив, що більшість громадян України в Польщі працюють.
"Я вважаю, що це загалом краще рішення, адже воно заохочує переходити на тимчасове або постійне перебування", — сказав Шлапка.
Рішення має довгостроковий характер
За словами речника уряду, це рішення має довгостроковий характер і спрямоване на стабілізацію системи. Частину змін планують перенести до закону про захист іноземців. Йдеться, зокрема, про номер PESEL.
Громадяни України, які хочуть легально залишатися в Польщі, будуть зобов’язані отримати номер PESEL і виконати стандартні умови перебування.
Отакий захист іноземців. Ніби і Європа, але ти там другий сорт
