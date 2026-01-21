Польща змінює правила надання допомоги українським біженцям

Уряд Польщі змінює правила надання допомоги українським біженцям. Спеціальний закон, запроваджений після початку повномасштабної війни РФ проти України, поступово згортатиметься, а доступ до медичних послуг буде обмежений.

Про це повідомили в польському уряді, інформує Польське радіо, передає Цензор.НЕТ.

Які зміни передбачені

Спочатку виплату 800+ пов’язали із професійною активністю батьків, тепер обмежуватимуть і доступ до медичних послуг.

"Ми ущільнюємо систему", - заявили представники польського уряду.

Медична допомога надаватиметься неповнолітнім особам, які працюють або проживають у центрах колективного розміщення.

Речник уряду Адам Шлапка зазначив, що ситуація змінилася, тому необхідні коригування.

Водночас він зазначив, що більшість громадян України в Польщі працюють.

"Я вважаю, що це загалом краще рішення, адже воно заохочує переходити на тимчасове або постійне перебування", — сказав Шлапка.

Рішення має довгостроковий характер

За словами речника уряду, це рішення має довгостроковий характер і спрямоване на стабілізацію системи. Частину змін планують перенести до закону про захист іноземців. Йдеться, зокрема, про номер PESEL.

Громадяни України, які хочуть легально залишатися в Польщі, будуть зобов’язані отримати номер PESEL і виконати стандартні умови перебування.

