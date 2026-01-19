Польща готує новий пакет військової допомоги для України, - посол Боднар

Польща готує 47-й пакет військової допомоги для України на суму 220-230 мільйонів євро. До нього, зокрема, увійдуть боєприпаси, амуніція та запчастини для військової техніки.

Про це в інтерв’ю "Укрінформу" розповів посол України в Польщі Василь Боднар, інформує Цензор.НЕТ.

47-й пакет допомоги

"Станом на сьогодні Польща передала Україні 46 пакетів військової допомоги, тепер формується 47-й пакет. Попередній пакет допомоги оцінювався у приблизно 250 мільйонів євро. Новий пакет, який ми очікуємо впродовж найближчих місяців, буде на суму 220-230 мільйонів євро",- розповів дипломат.

За словами посла, до нового пакету допомоги увійдуть:

боєприпаси,

амуніція,

різного роду військові товари, які потрібні для конкретних видів Збройних сил,

запчастини для військової техніки.

"Особливо це стосується озброєння польського виробництва, яке раніше було поставлене в Україну. Тут мова як про раніше надану допомогу, так і про закуплене Україною озброєння", - зазначив Боднар.

Співпраця у сфері ОПК

Як розповів посол, Україна і Польща посилюють співпрацю у сфері ОПК, враховуючи потенціали обох країн, а також загрози, які стоять перед ними. Сформовано спільні групи, які займаються конкретними напрямками співпраці. Йдеться про взаємодію у сфері оборонно-промислового комплексу, координацію дій щодо пріоритетів у межах європейської ініціативи SAFE.

"Зокрема, наприкінці минулого року ми сформували спільний перелік потреб і перспективних напрямів співпраці, щоб визначити, де ми можемо взаємодіяти і як використати кошти на користь обох країн, підтримуючи Україну й одночасно зміцнюючи обороноздатність Польщі. Йдеться про спільне виробництво, розвиток інноваційних технологій, модернізацію військової техніки", - сказав дипломат.

