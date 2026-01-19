Польша готовит новый пакет военной помощи для Украины, - посол Боднар

Польша готовит 47-й пакет военной помощи для Украины на сумму 220-230 миллионов евро. В него, в частности, войдут боеприпасы, амуниция и запчасти для военной техники.

Об этом в интервью "Укрінформу" рассказал посол Украины в Польше Василий Боднар, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

47-й пакет помощи

"На сегодняшний день Польша передала Украине 46 пакетов военной помощи, сейчас формируется 47-й пакет. Предыдущий пакет помощи оценивался примерно в 250 миллионов евро. Новый пакет, который мы ожидаем в течение ближайших месяцев, будет на сумму 220-230 миллионов евро", - рассказал дипломат.

По словам посла, в новый пакет помощи войдут:

боеприпасы,

амуниция,

различного рода военные товары, необходимые для конкретных видов Вооруженных сил,

запчасти для военной техники.

"Особенно это касается вооружения польского производства, которое ранее было поставлено в Украину. Здесь речь идет как о ранее предоставленной помощи, так и о закупленном Украиной вооружении", - отметил Боднар.

Читайте также: Польша может передать Украине 6-8 истребителей МиГ-29, - Минобороны страны

Сотрудничество в сфере ОПК

Как рассказал посол, Украина и Польша усиливают сотрудничество в сфере ОПК, учитывая потенциал обеих стран, а также угрозы, которые стоят перед ними. Сформированы совместные группы, которые занимаются конкретными направлениями сотрудничества. Речь идет о взаимодействии в сфере оборонно-промышленного комплекса, координации действий по приоритетам в рамках европейской инициативы SAFE.

"В частности, в конце прошлого года мы сформировали совместный перечень потребностей и перспективных направлений сотрудничества, чтобы определить, где мы можем взаимодействовать и как использовать средства в интересах обеих стран, поддерживая Украину и одновременно укрепляя обороноспособность Польши. Речь идет о совместном производстве, развитии инновационных технологий, модернизации военной техники", - сказал дипломат.

Читайте также: Навроцкий и Туск разделили роли в поддержке Польши для Украины