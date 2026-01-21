Польша меняет правила оказания помощи украинским беженцам

Правительство Польши меняет правила оказания помощи украинским беженцам. Специальный закон, введенный после начала полномасштабной войны РФ против Украины, будет постепенно сворачиваться, а доступ к медицинским услугам будет ограничен.

Об этом сообщили в польском правительстве, информирует Польское радио, передает Цензор.НЕТ.

Какие изменения предусмотрены

Сначала выплату 800+ связали с профессиональной активностью родителей, теперь будут ограничивать и доступ к медицинским услугам.

"Мы уплотняем систему", - заявили представители польского правительства.

Медицинская помощь будет предоставляться несовершеннолетним лицам, которые работают или проживают в центрах коллективного размещения.

Пресс-секретарь правительства Адам Шлапка отметил, что ситуация изменилась, поэтому необходимы корректировки.

В то же время он отметил, что большинство граждан Украины в Польше работают.

"Я считаю, что это в целом лучшее решение, ведь оно поощряет переходить на временное или постоянное пребывание", — сказал Шлапка.

Решение носит долгосрочный характер

По словам представителя правительства, это решение имеет долгосрочный характер и направлено на стабилизацию системы. Часть изменений планируют перенести в закон о защите иностранцев. Речь идет, в частности, о номере PESEL.

Граждане Украины, которые хотят легально оставаться в Польше, будут обязаны получить номер PESEL и выполнить стандартные условия пребывания.

