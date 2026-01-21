РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11254 посетителя онлайн
Новости Программы для украинских беженцев Поддержка Украины Польшей
Польша меняет правила оказания помощи украинским беженцам

Польша меняет правила для украинцев

Правительство Польши меняет правила оказания помощи украинским беженцам. Специальный закон, введенный после начала полномасштабной войны РФ против Украины, будет постепенно сворачиваться, а доступ к медицинским услугам будет ограничен. 

Об этом сообщили в польском правительстве, информирует Польское радио, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Какие изменения предусмотрены

Сначала выплату 800+ связали с профессиональной активностью родителей, теперь будут ограничивать и доступ к медицинским услугам.

"Мы уплотняем систему", - заявили представители польского правительства.

Медицинская помощь будет предоставляться несовершеннолетним лицам, которые работают или проживают в центрах коллективного размещения.

Пресс-секретарь правительства Адам Шлапка отметил, что ситуация изменилась, поэтому необходимы корректировки.

В то же время он отметил, что большинство граждан Украины в Польше работают.

"Я считаю, что это в целом лучшее решение, ведь оно поощряет переходить на временное или постоянное пребывание", — сказал Шлапка.

Читайте также: Польша помогает украинским беженцам последний год, - Навроцкий

Решение носит долгосрочный характер 

По словам представителя правительства, это решение имеет долгосрочный характер и направлено на стабилизацию системы. Часть изменений планируют перенести в закон о защите иностранцев. Речь идет, в частности, о номере PESEL.

Граждане Украины, которые хотят легально оставаться в Польше, будут обязаны получить номер PESEL и выполнить стандартные условия пребывания.

Читайте также: Польша готовит новый пакет военной помощи для Украины, - посол Боднар

Автор: 

беженцы (1721) Польша (8997) помощь (8283) украинцы (3904)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+7
показать весь комментарий
+7
показать весь комментарий
Ви плутаєте біженців з емігрантами - це трошки різні категорії людей і ставлення до них різне. Поляки на початку війни як справжні сусіди прийняли до себе і прихистили мільйони біженців з України але пізніше завдяки саме деяким нашим "біженцям" ставлення до них почало змінюватись в гіршу сторону.
показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ой ой ...постраждали від навали біженців, накрутили мільярди у казну
показать весь комментарий
21.01.2026 18:49 Ответить
Давайте робіть умови щоб українці виїхали.
Ви і так змушуєте працювати без вихідних і свят, на скільки люди кажуть.
Отакий захист іноземців. Ніби і Європа, але ти там другий сорт
Давно поляки під кацапами не були.
показать весь комментарий
21.01.2026 18:51 Ответить
У всіх без виключення країнах Європи емігранти які не мають грошей були і завжди будуть людьми другого сорту. Побував у більш ніж 20-ти країнах і знаю про що говорю.
показать весь комментарий
21.01.2026 18:57 Ответить
Можливо. Але поляки про свою діяльність розповідають інакше
показать весь комментарий
21.01.2026 18:59 Ответить
Ви плутаєте біженців з емігрантами - це трошки різні категорії людей і ставлення до них різне. Поляки на початку війни як справжні сусіди прийняли до себе і прихистили мільйони біженців з України але пізніше завдяки саме деяким нашим "біженцям" ставлення до них почало змінюватись в гіршу сторону.
показать весь комментарий
21.01.2026 19:33 Ответить
Нічого не плутаю. Певні верстви населення досі страждають волинською різнею. Тому таке ставлення.
показать весь комментарий
21.01.2026 19:35 Ответить
Я особисто знаю одну сім'ю з трьома дітьми у якої у Львові 10 квартир які вони здають в оренду. Так вони після вторгнення виїхали в Польщу і отримували там всі виплати як біженці на трьох дітей до тих пір поки поляки їх не "розкусили" і просто не вигнали з Польщі - так що волинська "різня" тут ні при чому.
показать весь комментарий
21.01.2026 20:14 Ответить
А як щодо України - якого ти сорту БЕЗ грошей?
показать весь комментарий
21.01.2026 19:48 Ответить
Що Ви маєте на увазі державу Україна чи країну Україна тому що це трошки різні речі. Як на мене державу Україна вже давно захопили бандити і її просто не існує. Країна Україна завдяки Воїнам волонтерам і притомній частині населення ще "дихає" але розвивати дискусію як цьому населенню живеться без держави немає жодного сенсу.
показать весь комментарий
21.01.2026 20:08 Ответить
Я просто маю на увазi.
показать весь комментарий
21.01.2026 20:39 Ответить
По всій Європі емігрантів у яких немає грошей завжди вважали і вважають людьми другого сорту.
показать весь комментарий
21.01.2026 19:24 Ответить
Хто норми заготівлі трускавки виконує - тому талони на посилене харчування та огляд фельдшера раз на рік.
показать весь комментарий
21.01.2026 18:52 Ответить
показать весь комментарий
21.01.2026 20:45 Ответить
Над головою нічого не рветься, електрика і тепло є, тож за цих можна не переживати 🤔
показать весь комментарий
21.01.2026 18:56 Ответить
всі неприлаштовані, працездатного віку, в Україну не повернуться. будуть рухатись в бік країн третього світу, бульболяндію та парашчину, в межах обіцяної програми "возвращения саатєчествєнніков на родіну", з видачею далекосхідного гектару, житла, підьёомних та інших виплат по підтримці, аналогічних сумам німецьких бюргергельд )
показать весь комментарий
21.01.2026 18:59 Ответить
Не всё коту масленица. Все когда-нибудь заканчивается. Период адаптации был более чем достаточный.
показать весь комментарий
21.01.2026 19:16 Ответить
мутняк якійсь... я цей piesel отримав ще в 22-му у марті
показать весь комментарий
21.01.2026 19:47 Ответить
Занадто політкоректна формула -- презідент бидла - навроцький має намір видавити біженців з Польші ... Але ж як усяке бидло воно про ключове забуло ... Завдяки українським біженцям Польшу ЕС викрелив з країн, що забов"язанні приймати "біженців"-ісламістів й майбутніх терористів .... Маравецький й Туск дуже мудро вирішили , що українці це родичи для поляків . Генотип один виглядають схоже (не відрізнити) й мова дуже дуже близка - Івани , Галі да Тараси в 100 разів крайще за Махмудов . Тепер ЕС підселить полякам кілька сот тисяч (якщо не міліонів) Фатім й пів мілійона Садамів ... Весело буде у Польшах . Така ціна голосувань за критичних ідіотів . Українці на шиї не сиділи й социалкою дуже поміркованно користувались . А ці й самі працувать не будуть й повісять йще 10 маленьких махмудов на кожного поляка ...
Бо БОГ не фраєр він так й карає за нелюбов до "чужих" але ментально схожих замість інтроверних іудеїв , що за 200 років збилшилися на 3% ... ось вам агресивні джихадісти які до 2060 вже стануть більшисттю у Франції а далі - замість п"ятої республіки - перший европейський Халіфат аль-аФрансез ... Й Польша теж довго не перебуватиме у ніші Угорщини
показать весь комментарий
22.01.2026 01:03 Ответить
 
 