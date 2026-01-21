Польша меняет правила оказания помощи украинским беженцам
Правительство Польши меняет правила оказания помощи украинским беженцам. Специальный закон, введенный после начала полномасштабной войны РФ против Украины, будет постепенно сворачиваться, а доступ к медицинским услугам будет ограничен.
Об этом сообщили в польском правительстве, информирует Польское радио, передает Цензор.НЕТ.
Какие изменения предусмотрены
Сначала выплату 800+ связали с профессиональной активностью родителей, теперь будут ограничивать и доступ к медицинским услугам.
"Мы уплотняем систему", - заявили представители польского правительства.
Медицинская помощь будет предоставляться несовершеннолетним лицам, которые работают или проживают в центрах коллективного размещения.
Пресс-секретарь правительства Адам Шлапка отметил, что ситуация изменилась, поэтому необходимы корректировки.
В то же время он отметил, что большинство граждан Украины в Польше работают.
"Я считаю, что это в целом лучшее решение, ведь оно поощряет переходить на временное или постоянное пребывание", — сказал Шлапка.
Решение носит долгосрочный характер
По словам представителя правительства, это решение имеет долгосрочный характер и направлено на стабилизацию системы. Часть изменений планируют перенести в закон о защите иностранцев. Речь идет, в частности, о номере PESEL.
Граждане Украины, которые хотят легально оставаться в Польше, будут обязаны получить номер PESEL и выполнить стандартные условия пребывания.
Ви і так змушуєте працювати без вихідних і свят, на скільки люди кажуть.
Отакий захист іноземців. Ніби і Європа, але ти там другий сорт
Давно поляки під кацапами не були.
Бо БОГ не фраєр він так й карає за нелюбов до "чужих" але ментально схожих замість інтроверних іудеїв , що за 200 років збилшилися на 3% ... ось вам агресивні джихадісти які до 2060 вже стануть більшисттю у Франції а далі - замість п"ятої республіки - перший европейський Халіфат аль-аФрансез ... Й Польша теж довго не перебуватиме у ніші Угорщини