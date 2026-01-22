Польша передает Киеву и области 400 генераторов из госрезервов

На фоне российских атак по энергетической инфраструктуре Украины Польша передает Киеву и громадам вокруг столицы 400 генераторов из государственных резервов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил временный поверенный в делах Польши в Украине Петр Лукашевич на своей странице в Х.

"Уважаемые киевляне и жители громад вокруг Киева! К вам из Польши прибывает 400 генераторов из государственных запасов. Польша оказывает поддержку", - отмечается в сообщении.

Что предшествовало?

  • Как отмечалось, ночью 20 января 2026 года войска РФ атаковали ударными дронами территорию Киева. Также Воздушные силы сообщали о пусках баллистических ракет, в том числе и в сторону столицы.
  • Кроме того, враг поднял в небо Ту-95МС. 
  • По данным КГГА, поезда метро будут курсировать с изменениями из-за сложной энергоситуации.
  • 5635 многоэтажек остались без тепла, левый берег без воды.

Вдячність Польщі! Головне, щоб ці генератори не пилились на складах, бо якій дозвольні бюрократичні документи не оформили)
22.01.2026 08:13 Ответить
Дякуємо Польщі за дієву допомогу Українцям!! Бо зеленського і єрмака, цікавлять виключно накрадені гроші, від баканова+наумова та КабМіндічів!!!
ЧОЛОВІК ДИРЕКТОРКИ ДЕПАРТАМЕНТУ ОХОРОНИ ЗДОРОВʼЯ КМДА КУПИВ КВАРТИРУ ПІД КИЄВОМ ВДВІЧІ НИЖЧЕ РИНКОВОЇ ВАРТОСТІ, НА ЯКУ НЕ МАВ ГРОШЕЙ
https://www.slidstvo.info/news/cholovik-dyrektorky-departamentu-okhorony-zdorov-ia-kmda-kupyv-kvartyru-pid-kyievom-vdvichi-nyzhche-rynkovoi-vartosti-na-iaku-ne-mav-hroshey/
22.01.2026 07:57 Ответить
Бардзо дзенькую.
22.01.2026 08:00 Ответить
генератор в кожну хату !
22.01.2026 07:53 Ответить
Слуг удода?
22.01.2026 09:21 Ответить
22.01.2026 07:57 Ответить
Тепер поставить польський генератор на дитячому майданчику і повний гешефт!
22.01.2026 09:22 Ответить
Ну, як скажете!! Вам, краще видно, як икспьорду!!
22.01.2026 09:29 Ответить
22.01.2026 08:00 Ответить
Дякуємо Польщі за всебічну допомогу.
22.01.2026 08:01 Ответить
проектні роботи і поділ відкатів можуть тянутися місяцями
22.01.2026 08:39 Ответить
Дякую справжнім польським друзям !
Ганьба Зеленському і його шайкі мародерів !
22.01.2026 08:33 Ответить
Dziękujemy bardzo.
Гарно дякуємо!
22.01.2026 09:15 Ответить
Дякуємо 🇵🇱❤️🇺🇦 !!!
22.01.2026 10:19 Ответить
Дякуємо
Хай Господь воздасть за милосердя
22.01.2026 10:34 Ответить
 
 