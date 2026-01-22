Польша передает Киеву и области 400 генераторов из госрезервов
На фоне российских атак по энергетической инфраструктуре Украины Польша передает Киеву и громадам вокруг столицы 400 генераторов из государственных резервов.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил временный поверенный в делах Польши в Украине Петр Лукашевич на своей странице в Х.
"Уважаемые киевляне и жители громад вокруг Киева! К вам из Польши прибывает 400 генераторов из государственных запасов. Польша оказывает поддержку", - отмечается в сообщении.
Что предшествовало?
- Как отмечалось, ночью 20 января 2026 года войска РФ атаковали ударными дронами территорию Киева. Также Воздушные силы сообщали о пусках баллистических ракет, в том числе и в сторону столицы.
- Кроме того, враг поднял в небо Ту-95МС.
- По данным КГГА, поезда метро будут курсировать с изменениями из-за сложной энергоситуации.
- 5635 многоэтажек остались без тепла, левый берег без воды.
Топ комментарии
+9 Анатолій Фоменко
показать весь комментарий22.01.2026 08:13 Ответить Ссылка
+7 Oleksandr Valovyi
показать весь комментарий22.01.2026 07:57 Ответить Ссылка
+7 Старый зольдат
показать весь комментарий22.01.2026 08:00 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Ганьба Зеленському і його шайкі мародерів !
Гарно дякуємо!
Хай Господь воздасть за милосердя