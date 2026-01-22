Польша передает Киеву и области 400 генераторов из госрезервов

На фоне российских атак по энергетической инфраструктуре Украины Польша передает Киеву и громадам вокруг столицы 400 генераторов из государственных резервов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил временный поверенный в делах Польши в Украине Петр Лукашевич на своей странице в Х.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

"Уважаемые киевляне и жители громад вокруг Киева! К вам из Польши прибывает 400 генераторов из государственных запасов. Польша оказывает поддержку", - отмечается в сообщении.

Читайте: Польша меняет правила оказания помощи украинским беженцам

Что предшествовало?