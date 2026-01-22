Сьогодні був найважчий день для енергосистеми України після блекауту в листопаді 2022 року, - Шмигаль
22 січня Україна пережила найважчий день для енергосистеми після блекауту в листопаді 2022 року через постійні російські удари.
Про це повідомив перший віцепрем’єр-міністр — міністр енергетики України Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.
Ситуація з енергетикою станом на 22 січня
За словами міністра, такій складній ситуації передувала сукупність факторів, які спричинили постійні російські обстріли, а саме — пошкодження генераційного обладнання, розбиті розподільчі мережі й трансформатори та постійні атаки по всій енергомережі.
- Шмигаль зазначив, що ситуація залишається надважкою, тому енергетики змушені й надалі застосовувати екстрені відключення електроенергії. Для збереження цілісності енергосистеми НЕК "Укренерго" була вимушена запровадити спеціальні графіки аварійних відключень.
Шмигаль зазначив, що найскладніше зараз у Києві, Київській області та на Дніпропетровщині.
Енергетики працюють цілодобово
"Удень над поверненням тепла в будинки Києва працювало 165 бригад, на нічну зміну заступають 83. Роботу суттєво ускладнюють безпекові умови – сьогодні ввечері в Києві пролунала 2000 повітряна тривога за час воєнного стану", - додав Шмигаль.
За його словами, енергетики працюють цілодобово, на холоді та на межі можливостей, аби якнайшвидше відновити світло і тепло.
"Шмигаль" - це як карта в колоді. Він може бути вальтом, королем, шестьоркою, потім ...
Колода одна й та сама
візьме нову двушку через нових друзів і повезе на мАААскву
Ми самі це відчуваємо!...
Що ви зробив, будучи при владі ,щоб цього уникнути?!...
Ніяких ударів сьогодні не було, на вулиці тепліє.
То чому найважчий день в енергетиці був сьогодні?
Бо хоче виправдати свій непрофесіоналізм.
У лютому 2022 не попереджали.
Три зими не попереджали.
На початку зими та пепед морозами не попереджали, хоча краще за всіх знали, що система на ладан дихає.
Ще тиждень тому кидалися лайном у Кличка, який радив містянам їхати з Києва, якщо є куди.
А тут обана - через місяць обстрілів енергосистеми перед потеплінням прокинулися.
Бо добре усвідомлюю, хто за ними стоїть і чим вони мотивуються.
Щодо свиней - це точно. Але "Ви" ще треба заслужити.
Тим більше, що ти свиней пас хз з ким.
у банди зеленських, взагалі, все в порядку.. - "двушечка туди, двушечка сюди"..