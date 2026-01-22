Сьогодні був найважчий день для енергосистеми України після блекауту в листопаді 2022 року, - Шмигаль

22 січня Україна пережила найважчий день для енергосистеми після блекауту в листопаді 2022 року через постійні російські удари.

Про це повідомив перший віцепрем’єр-міністр — міністр енергетики України Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.

Ситуація з енергетикою станом на 22 січня

За словами міністра, такій складній ситуації передувала сукупність факторів, які спричинили постійні російські обстріли, а саме — пошкодження генераційного обладнання, розбиті розподільчі мережі й трансформатори та постійні атаки по всій енергомережі.

Шмигаль зазначив, що ситуація залишається надважкою, тому енергетики змушені й надалі застосовувати екстрені відключення електроенергії. Для збереження цілісності енергосистеми НЕК "Укренерго" була вимушена запровадити спеціальні графіки аварійних відключень.

Шмигаль зазначив, що найскладніше зараз у Києві, Київській області та на Дніпропетровщині.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": США та Україна на переговорах в ОАЕ запропонують Росії "енергетичне перемир’я", - FT

Енергетики працюють цілодобово

"Удень над поверненням тепла в будинки Києва працювало 165 бригад, на нічну зміну заступають 83. Роботу суттєво ускладнюють безпекові умови – сьогодні ввечері в Києві пролунала 2000 повітряна тривога за час воєнного стану", - додав Шмигаль.

За його словами, енергетики працюють цілодобово, на холоді та на межі можливостей, аби якнайшвидше відновити світло і тепло.

Читайте також: Ще майже 3 тис. будинків у Києві без опалення після російських атак, - Кличко