Сьогодні був найважчий день для енергосистеми України після блекауту в листопаді 2022 року, - Шмигаль

22 січня Україна пережила найважчий день для енергосистеми після блекауту в листопаді 2022 року через постійні російські удари.

Про це повідомив перший віцепрем’єр-міністр — міністр енергетики України Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.

Ситуація з енергетикою станом на 22 січня

За словами міністра, такій складній ситуації передувала сукупність факторів, які спричинили постійні російські обстріли, а саме — пошкодження генераційного обладнання, розбиті розподільчі мережі й трансформатори та постійні атаки по всій енергомережі.

  • Шмигаль зазначив, що ситуація залишається надважкою, тому енергетики змушені й надалі застосовувати екстрені відключення електроенергії. Для збереження цілісності енергосистеми НЕК "Укренерго" була вимушена запровадити спеціальні графіки аварійних відключень.

Шмигаль зазначив, що найскладніше зараз у Києві, Київській області та на Дніпропетровщині.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": США та Україна на переговорах в ОАЕ запропонують Росії "енергетичне перемир’я", - FT

Енергетики працюють цілодобово

"Удень над поверненням тепла в будинки Києва працювало 165 бригад, на нічну зміну заступають 83. Роботу суттєво ускладнюють безпекові умови – сьогодні ввечері в Києві пролунала 2000 повітряна тривога за час воєнного стану", - додав Шмигаль.

За його словами, енергетики працюють цілодобово, на холоді та на межі можливостей, аби якнайшвидше відновити світло і тепло.

Читайте також: Ще майже 3 тис. будинків у Києві без опалення після російських атак, - Кличко

Топ коментарі
Це вже обіцяне хуже нє будєт, чи все ще попереду?
22.01.2026 22:31 Відповісти
Скоро шашлыки зелёные
22.01.2026 22:47 Відповісти
Ніхто не сів до буцигарні.

"Шмигаль" - це як карта в колоді. Він може бути вальтом, королем, шестьоркою, потім ...

Колода одна й та сама
22.01.2026 22:49 Відповісти
усе в Божих руках
23.01.2026 07:17 Відповісти
Потеплопало - прорвемся!
22.01.2026 22:33 Відповісти
Путін знову програє весні
22.01.2026 22:36 Відповісти
Потім весною літом розслабимося, влада знову покладе на підготовку до осені зими, і по новій героїчне виживання 🤬
22.01.2026 22:37 Відповісти
шо значить "покладе" ?

візьме нову двушку через нових друзів і повезе на мАААскву
22.01.2026 22:51 Відповісти
Як завжди. Така доля наша - потужна і незламна.
23.01.2026 03:58 Відповісти
Комиссия по ко миссии для изучения выводов комиссии
22.01.2026 22:35 Відповісти
Блін що я проспав? Чому саме сьогодні найважчий день? 2 дні відносної тиші. Чи пов'язаний Давос Зеленського з цим? Бо поки він був в Україні таких заяв не спостерігалося.
22.01.2026 22:35 Відповісти
Води нема, опалення нема. Світло було 2 години.
22.01.2026 22:44 Відповісти
😿
22.01.2026 23:09 Відповісти
Світла немає вже тиждень, води другий день, опалення є, як не дивно.
23.01.2026 05:41 Відповісти
Це все наслідки трирівневих захистів, в точніше вироку 2019 року.
22.01.2026 22:35 Відповісти
Не показуйте цій істоті свіже повідомлення від МВС: набрати води на 5 днів, корм для тварин, готівку тощо. Нехай надалі сидить в теплій ванні та думає що все позаду.
22.01.2026 22:40 Відповісти
А тобі не спадає на думку, що це тупо медійна компанія з "ближче до людей" на фоні просьорів по всім "фронтам"?

У лютому 2022 не попереджали.
Три зими не попереджали.
На початку зими та пепед морозами не попереджали, хоча краще за всіх знали, що система на ладан дихає.
Ще тиждень тому кидалися лайном у Кличка, який радив містянам їхати з Києва, якщо є куди.

А тут обана - через місяць обстрілів енергосистеми перед потеплінням прокинулися.
22.01.2026 22:49 Відповісти
Та якось більше схоже на те, що саме зараз всьо й почнеться по-настоящєму. Як то кажуть, довіряйте офіційним джерелам. Мені це нагадало, як найпотужніший полководець нашої доби, влітку 2022 року анонсуючи херсонський контрнаступ, казав мешканцям окупованої Херсонщини так само набрати їжи та води на 3-5 днів, та сховатися в льохах. А кажете - не було такого). А от "тицяти" не треба, я з Вами свиней не пас. Собі пальцем в дупу "тицяйте".
22.01.2026 22:56 Відповісти
От кому я давно не довіряю, то це офіційним джерелам.
Бо добре усвідомлюю, хто за ними стоїть і чим вони мотивуються.
22.01.2026 22:58 Відповісти
😁😁😁
Щодо свиней - це точно. Але "Ви" ще треба заслужити.
Тим більше, що ти свиней пас хз з ким.
22.01.2026 23:00 Відповісти
Ну те що рашисти не сплять а йдуть до своєї цілі це ми бачимо. А де удари у відповідь по моцкві і рашистськім ТЕС і АЕС? Чи це ви спеціально разом з рашистами українців підготовлюєте до капітуляції і поступок? Тоді вже відкривайте кордони і кричіть спасайся хто як може
22.01.2026 22:44 Відповісти
У потужного схоже асфальт закінчується, а ракет так і не завезли
22.01.2026 22:52 Відповісти
максимально спростіть розміщення і підключення генераторів (в т.ч. сонячних панелей та вітряків), запустіть ЧАЕС - тоді буде менше проблем з енергією
22.01.2026 22:45 Відповісти
100%. Запустити ЧАЕС на повну і замінувати її. І нехай рашисти по ній попробують вдарити.
22.01.2026 22:50 Відповісти
мінувати не треба, краще її використовувати для створення збройного плутонію
22.01.2026 22:52 Відповісти
Шмигаль, ти обісрався і провалив підготовку до зими і до війни. Вали нахер. Нам не потрібні твоє перетрушування твого памперса і виправдань що ти не те щось з'їв наніч
22.01.2026 22:48 Відповісти
Змагання з росією у тому хто може робити більше ракет і дронів та боляче бити по енергетиці, а хто тільки потужно говорити - закінчилось прогнозовано.
22.01.2026 22:49 Відповісти
Сьогодня електрика була,на завтра 16 год без електрики.Ів Франківська обл.
22.01.2026 22:50 Відповісти
Закарпаття-15год без е/е
23.01.2026 00:14 Відповісти
коли бугалтер відповідальний за енергетику-енергетиці пзда.
22.01.2026 22:52 Відповісти
А что случилось? Патужнич уехал и работа стала?
22.01.2026 23:10 Відповісти
Найважчиший день в Україні триває з 2019 року.
22.01.2026 23:33 Відповісти
Не виходить розмістити фото з чату-суть:Запитання-хлопці,ви коли перший раз побачили 3,14зду____Відповідь-в 2019р.після оголошення результатів виборів.
23.01.2026 00:16 Відповісти
23.01.2026 00:40 Відповісти
ну, не знаю.. - у друга Зєлі, мародера і зрадника Міндіча, який спокійно втік з України з награбованим, електрика є..
у банди зеленських, взагалі, все в порядку.. - "двушечка туди, двушечка сюди"..
23.01.2026 05:34 Відповісти
 
 