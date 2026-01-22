США та Україна на переговорах в ОАЕ запропонують Росії "енергетичне перемир’я", - FT

Сполучені Штати та Україна під час тристоронніх переговорів з російською стороною в ОАЕ 23 січня планують запропонувати Москві припинення вогню у сфері енергетики.

Про це пише Financial Times з посиланням на джерела, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Зустріч в Абу-Дабі

За інформацією FT, на проведенні такої тристоронньої зустрічі наполягали США. Як очікується, зустріч відбудеться в п’ятницю та суботу в столиці ОАЕ –– Абу-Дабі. Росіяни поки що не підтвердили свою згоду на зустріч, українська та американська сторони очікують її відповіді, повідомили FT в Офісі президента України.

Спецпосланець США Стів Віткофф і зять президента США Джаред Кушнер мають у четвер обговорити цю ідею з російським диктатором Путіним у Москві. Віткофф говорив, що після зустрічі з Путіним вони вирушать "одразу в Абу-Дабі" для переговорів робочих груп.

Пропозиція для Росії

Як зазначає видання, переговори України зі США здебільшого будуть зосереджені на територіальних поступках, яких Росія вимагає "як попередню умову для будь-якого врегулювання".

США та Україна обговорили можливість запропонувати Росії обмежене припинення вогню, в рамках якого Москва припиняє удари по енергетичній інфраструктурі в обмін на припинення Україною атак на російські НПЗ і танкери"тіньового флоту", пише видання з посиланням на два джерела.

Співрозмовник FT зауважив, що Путін навряд чи погодиться, оскільки розглядає удари по українській енергетиці як "важливий важіль".

Неназваний український високопосадовець повідомив, що Україна також не впевнена щодо "енергетичного" припинення вогню з РФ, оскільки кампанія з використанням далекобійних БпЛА для ударів по російських нафтогазових об'єктах, що підживлюють воєнну машину Кремля, виявляється успішною.

