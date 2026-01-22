США та Україна на переговорах в ОАЕ запропонують Росії "енергетичне перемир’я", - FT

енергетичний об’єкт в Одесі після обстрілу

Сполучені Штати та Україна під час тристоронніх переговорів з російською стороною в ОАЕ 23 січня планують запропонувати Москві припинення вогню у сфері енергетики.

Про це пише Financial Times з посиланням на джерела, передає Цензор.НЕТ.

Зустріч в Абу-Дабі

За інформацією FT, на проведенні такої тристоронньої зустрічі наполягали США. Як очікується, зустріч відбудеться в п’ятницю та суботу в столиці ОАЕ –– Абу-Дабі. Росіяни поки що не підтвердили свою згоду на зустріч, українська та американська сторони очікують її відповіді, повідомили FT в Офісі президента України.

Спецпосланець США Стів Віткофф і зять президента США Джаред Кушнер мають у четвер обговорити цю ідею з російським диктатором Путіним у Москві. Віткофф говорив, що після зустрічі з Путіним вони вирушать "одразу в Абу-Дабі" для переговорів робочих груп.

Пропозиція для Росії

Як зазначає видання, переговори України зі США здебільшого будуть зосереджені на територіальних поступках, яких Росія вимагає "як попередню умову для будь-якого врегулювання".

  • США та Україна обговорили можливість запропонувати Росії обмежене припинення вогню, в рамках якого Москва припиняє удари по енергетичній інфраструктурі в обмін на припинення Україною атак на російські НПЗ і танкери"тіньового флоту", пише видання з посиланням на два джерела.

Співрозмовник FT зауважив, що Путін навряд чи погодиться, оскільки розглядає удари по українській енергетиці як "важливий важіль".

Неназваний український високопосадовець повідомив, що Україна також не впевнена щодо "енергетичного" припинення вогню з РФ, оскільки кампанія з використанням далекобійних БпЛА для ударів по російських нафтогазових об'єктах, що підживлюють воєнну машину Кремля, виявляється успішною.

Топ коментарі
+24
ГЕНІАЛЬНО!!!!!!!!!!!!!!!

Коли знищили ВСЮ НАШУ - то тепер у відповідь їхню уже буде не можна. ШИК БЛЕСК БОНЕВТІК ВЕЛИКИЙ!!!
22.01.2026 20:42 Відповісти
+23
Дуже добре. Орки практично вибили нашу енергетику, тепер можна і на щось інше переключитись.
22.01.2026 20:34 Відповісти
+18
Яке таке енергетичне перемирення? Треба бити по москві. НІЩО ТАК НЕ НАБЛИЗИТЬ МИР, ЯК МОСКОВСЬКИЙ ТОТАЛЬНИЙ БЛЕКАУТ.
22.01.2026 20:34 Відповісти
По енергетиці зеля списки московитам давав. Цікаво, які списки він зараз готує.
22.01.2026 20:35 Відповісти
Рашисти тупо пішли ва-банк і вистріляли всі ракети знищивши всю нашу енергетику. Тепер рашисти запросили перемир'я щоб Україна не била у відповідь по рашистській енергетиці поки рашисти наклепають нових ракет. От і все.
22.01.2026 21:28 Відповісти
Яким же треба дауном бути, Сашок Сцуров, щоб так імпертретувати цю ситуацію.
23.01.2026 00:57 Відповісти
Відколи ,в кремлі зважали на думку холопів? Навпаки можна оголосити мобілізацію - і зібрати більше м'яса . Або пару тактичних ядерних зарядів по Покровську ....
22.01.2026 20:49 Відповісти
Дурний думкою багатіє.

Нема сили - нема результату.
З таких, як *****, Трамп, Ин результат разом з зубами вибивають.
22.01.2026 20:34 Відповісти
Це, як кажуть:
- Спочатку з*їмо ваше, а потім - кожен своє...
22.01.2026 20:45 Відповісти
Далі рашисти з енергетики переключаться на удари по школам, лікарням, багатоповерхівкам. І тоді сша і Україна запропонує щоб Україна зовсім перестала стріляти по рашистам взамін рашисти перестануть бити по дітям. Тобто Тромб тупо задовольняє умови терориста поки в кінці не скаже нам зняти штани і нагнутись щоб не злити ***** і не зірвати перемир'я
22.01.2026 22:21 Відповісти
Після сьогоднішніх заяв "лідера всесвіту" про те що потрібно захоплювати/топити россійські кораблі і Україна може в цьому допомогти... Навряд чи рф погодить на якесь "перемир'я".
22.01.2026 20:43 Відповісти
Ще вони дуже образилися на 50-тисячні плани Хвьодорова. Посилаються на таку собі Швидкоступ, мовляв: навіть нарідна депутатка засудила.
22.01.2026 20:46 Відповісти
вчасно
22.01.2026 20:46 Відповісти
"Це ж вже було"
22.01.2026 20:48 Відповісти
незрозуміло навіщо це уйлу ? він продовжуватиме
22.01.2026 20:49 Відповісти
Відмічено ознаки, які вказують на ймовірний бойовий виліт стратегічної авіації цієї ночі.

З гіаном змішають, а тоді можливо погодяться
22.01.2026 20:49 Відповісти
Закінчиться це пуком у калюжу, як й завжди стається у цих трьох ЧСВешників - трампа, путіна й зелі.
22.01.2026 20:54 Відповісти
Це ж було вже
22.01.2026 20:55 Відповісти
потужно. зараз якраз всі тг-помийки пишуть, що кацапські тушки будуть вилітати, і (скоріше за все) добиватимуть енергетику в Києві.

Дуже вигідно, прям зашибісь:

- двушечка - в москві
- кацапи під нуль знесуть енергосистему Україні
- і от саме після цього кацапи погодяться на енергетичне перемир'я: вони пообіцяють не обстрілювати руїни, але вимагатимуть не обстрілювати їх нпз. І звісно, що кацапи і далі обстрілюватимуть Україну шахедами і ракетами, просто тепер це буде ще більше будинків та інфраструктура.
22.01.2026 20:56 Відповісти
Ну да, тих кого біля фронту продовжать херачити кабами, а в інших містах буде все ок.
22.01.2026 20:56 Відповісти
Хай земля не забуде передати ***** список об'єктів енергетики, які не можна атакувати, бо кацапи вже замахались розвідку проводити.
22.01.2026 20:57 Відповісти
Зеля вже заборонив бити по НПЗ. Які ще поступки? Нехай цілує ще сраку путіна щоб поступитися ще
22.01.2026 21:00 Відповісти
Так уже было. В итоге кто-то начал херачить по нпз кацапским. Правда они все восстанавливали за пару месяцев. Как там кстати у них дела? А вот с электростанциями оно так почему-то не работает. За бочку с бензином, мы получаем минус город без света и отопления. Это ж надо было головой думать, а не ******, чтоб просчитать все за и против, выгоды и последствия. А не просто порадовать диванных перемогунов. Можно было бы их энергетику выбивать, но это ж не наш метод. Да и нечем скорее всего. Бочки с бензом наше все. А теперь да, жопа горит. У кого она горит и так понятно. Отличная переговорная позиция. Очень вовремя. Прям в тютельку. Ну как обычно у нас.
22.01.2026 21:01 Відповісти
До речі помітив ,що трохи поменшало диванних переможунів,які були готові незламно були воювати до перемоги . Але коли виявилося ,що доведеться воювати з тилів без світла ,води та тепла - то тепер їх така війна не влаштовує ...
22.01.2026 21:06 Відповісти
Згадалось, як він раніше розповідав про довгі черги у рф на заправках, а ЦПД чи не кожен день розповідали на скільки копійок зріс бензин... А тепер, щось не чутно цієї інформації.
22.01.2026 21:10 Відповісти
да там не только нпз, помню в сентябре на этом же сайте проскочила новость, что мы хаймерсами ударили по тец белгорода (енергетику Украины тогда вообще не трогали), я уже тогда понял, что наши идиоты начали размен с рашкой и мы в этом размене обосремся, так все и вышло, еще пару ударов и Киев станет мертвым городом
22.01.2026 21:14 Відповісти
Браво, хоч іноді на цьому сайті з'являються ще не забанені коментарі.
23.01.2026 00:59 Відповісти
тільки путіну це на що ? Ми могли би давати відповідь, але за 4 роки тільки деб...іли не змогли зробити ракети. Сказки про фламінги не підходять.
22.01.2026 21:06 Відповісти
Зедленскій знову готує списки уцілілих об'єктів для передачі Кацапії по яким нєльзя наносіть удари!
22.01.2026 21:14 Відповісти
Зєля Незламна потужно обісралася зі своїми сотнями "фламіндрищей".. нічого дивного - зебіли рулять..
22.01.2026 21:16 Відповісти
Перемирря це коли втрати з обох сторін,а в енергетеці втрачає тільки Україна,це буди виглядати як благання не бити по Українській енергоструктурі,а за це путін буде вимагати якісь поступки. В таке ганебне положення Україну поставив зеЛайно разом зі своїми друзями та кумами,
22.01.2026 21:17 Відповісти
я бы и сам на месте Путлера не останавливался, еще пару ударов и Киев станет мертвым городом. воюй тогда сколько хочешь, когда у тебя столица в каменном веке сидит.
22.01.2026 21:22 Відповісти
А хтось може назвати реальні результати від атак на російські НПЗ?
Які з них зараз зупинені, як це вплинуло на фронт, наскільки сильно скоротився бюджет рф?
22.01.2026 21:24 Відповісти
минимальные
22.01.2026 21:25 Відповісти
Кацапоїд тупорилий, аби це не давало ефекту то ви б не верещали як різані що в вас все валиться. Вся Сосія і її армія побудовані на нафті. Не буде нафти не буде ні Сосії ні її рамії ні зброї яку Сосія закуповує за продаж з нафти
22.01.2026 21:53 Відповісти
Ну точно казковий дегенерат... не вірю що таке можна було зачати.
23.01.2026 01:01 Відповісти
Зашибісь. Про що я декілька місяців назад і казав. Що рашисти виб'ють нашу енергетику а потім запропонують енергетичне перемир'я. А далі підпишемо ''мінськ3'' і кацапи ще й на фронті будуть по нас стріляти а ми будемо сидіти зі зв'язаними руками і ОБСЕ водити по наших складах щоб переписали зброю і розвідали цілі.
22.01.2026 21:25 Відповісти
Я одного не розумію, НАХЕРА нам сша і Тромб? Якщо замість того щоб нам дати ракети до ПВО і далекобійні ракети, Тромб пропонує нам зв'язати руки щоб ми не били по самих болючих місцях ***** а це нафта, газ і енергетика? І як ми будемо далі воювати? По моцкві нам бити ніззя, по дворцах ***** нам бити ніззя, тепер ще по кораблях і НПЗ нам бити ніззя. Зате в нас ТЦКшники будуть людей відловлювати і на фронт під рашистські КАБи заганяти поки всіх не виловлять. А потім рашисти знову звинуватять Україну придумавши казус беллі і вдарять ракетами по тому що залишилось від нашої енергетики і нічого їм за це не буде.
22.01.2026 22:00 Відповісти
Нам ні до чого. Але трумп бажає своєї нобелевки, тому він аж із штанів вискакує, так хоче зупинити цю війну. Але пітун хоче воювати далі, та ще й має чим тримати трумпа за фаберже. Тому руда мавпа йде по найкоротшій дорозі - нагинає Україну погрозами припинити навіть оту крихітну допомогу, що залишилася (про зброю вже майже не йдеться, але розвідка і Старлінки - це ще тема), та її європейських партнерів митами та тарифами.
На жаль, відкараскатися від цього паразита не вийде - вчепився, як кліщата. А дурновата зелень не має ані клепки в керівництві державою, економіці, дипломатії (за те й вибрали, так, мавпочки?), щоб пройти між краплями цього дощу...
23.01.2026 08:39 Відповісти
Не "мінськ3", а "оман1"
23.01.2026 00:51 Відповісти
Пізнувато буде. У вересні треба було.
22.01.2026 21:52 Відповісти
Все? Нафтопереробну галузь Росії вже знищили? Ідіоти.......
22.01.2026 21:59 Відповісти
Ще раз дамо кацапам адреси, по яким не можна бити? https://www.pravda.com.ua/news/2025/03/25/7504512/
22.01.2026 22:01 Відповісти
Зелені виродки - вирок Україні.
22.01.2026 22:11 Відповісти
Експерти виділяють кілька основних причин, чому цього не треба б було робити, бо така пропозиція може бути сприйнята кремлем як слабкість і призвести ще до більшоі ескалації: 1. Визнання ефективності терору: Якщо Україна та партнери ініціюють такі переговори, росія побачить у цьому підтвердження того, що її стратегія "енергетичного шантажу" працює . Це ще більше буде стимулювати агресора не тільки продовжувати а й посилювати удари, щоб виторгувати ще більші поступки в інших сферах (наприклад, територіальні чи політичні)
2.Використання паузи для накопичення ракет: росія завжди використовує переговорні процеси як димову завісу. "Перемир'я" дозволить ворогу накопичити запаси далекобійних ракет та дрони-камікадзе, щоб згодом завдати ще масованішого удару, коли це буде вигідно рф, а не Україні
3.Дипломатична пастка: Пропозиція перемир'я лише в одному секторі створює ілюзію "замороження" конфлікту на умовах рф. Це може демотивувати і відбити бажання у наших західних союзників надавати Украіні нові системи ППО, оскільки "активні обстріли нібито припинилися", і що нібито мир ось-ось настане. А раз так то не треба більше нічого ій давати...
4..Стимул до "підняття ставок": Знаючи, що Захід шукає способів зупинити удари по енергетиці, росія може посилити атаки безпосередньо перед або під час переговорів, щоб посилити свою позицію і показати, що "ціна миру" буде дуже високою.....
P.S . Зеленський вже раз домовлявся про ,,енергитичне перимр' я' з росією. Навіть надіслав ім перелік енергитичних об'єктів, по яким не можна і не треба бити.... Наслідки цього ми вже всі зараз бачимо. І що , тепер знову? ,,Наша песня хороша, начинай сначала"......?
22.01.2026 22:30 Відповісти
И заржали от этих предложений твари в кремле ---- в который раз!
показати весь коментар
22.01.2026 23:57 Відповісти
 
 