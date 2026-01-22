США та Україна на переговорах в ОАЕ запропонують Росії "енергетичне перемир’я", - FT
Сполучені Штати та Україна під час тристоронніх переговорів з російською стороною в ОАЕ 23 січня планують запропонувати Москві припинення вогню у сфері енергетики.
Про це пише Financial Times з посиланням на джерела, передає Цензор.НЕТ.
Зустріч в Абу-Дабі
За інформацією FT, на проведенні такої тристоронньої зустрічі наполягали США. Як очікується, зустріч відбудеться в п’ятницю та суботу в столиці ОАЕ –– Абу-Дабі. Росіяни поки що не підтвердили свою згоду на зустріч, українська та американська сторони очікують її відповіді, повідомили FT в Офісі президента України.
Спецпосланець США Стів Віткофф і зять президента США Джаред Кушнер мають у четвер обговорити цю ідею з російським диктатором Путіним у Москві. Віткофф говорив, що після зустрічі з Путіним вони вирушать "одразу в Абу-Дабі" для переговорів робочих груп.
Пропозиція для Росії
Як зазначає видання, переговори України зі США здебільшого будуть зосереджені на територіальних поступках, яких Росія вимагає "як попередню умову для будь-якого врегулювання".
- США та Україна обговорили можливість запропонувати Росії обмежене припинення вогню, в рамках якого Москва припиняє удари по енергетичній інфраструктурі в обмін на припинення Україною атак на російські НПЗ і танкери"тіньового флоту", пише видання з посиланням на два джерела.
Співрозмовник FT зауважив, що Путін навряд чи погодиться, оскільки розглядає удари по українській енергетиці як "важливий важіль".
Неназваний український високопосадовець повідомив, що Україна також не впевнена щодо "енергетичного" припинення вогню з РФ, оскільки кампанія з використанням далекобійних БпЛА для ударів по російських нафтогазових об'єктах, що підживлюють воєнну машину Кремля, виявляється успішною.
Нема сили - нема результату.
З таких, як *****, Трамп, Ин результат разом з зубами вибивають.
Коли знищили ВСЮ НАШУ - то тепер у відповідь їхню уже буде не можна. ШИК БЛЕСК БОНЕВТІК ВЕЛИКИЙ!!!
- Спочатку з*їмо ваше, а потім - кожен своє...
З гіаном змішають, а тоді можливо погодяться
Дуже вигідно, прям зашибісь:
- двушечка - в москві
- кацапи під нуль знесуть енергосистему Україні
- і от саме після цього кацапи погодяться на енергетичне перемир'я: вони пообіцяють не обстрілювати руїни, але вимагатимуть не обстрілювати їх нпз. І звісно, що кацапи і далі обстрілюватимуть Україну шахедами і ракетами, просто тепер це буде ще більше будинків та інфраструктура.
Які з них зараз зупинені, як це вплинуло на фронт, наскільки сильно скоротився бюджет рф?
На жаль, відкараскатися від цього паразита не вийде - вчепився, як кліщата. А дурновата зелень не має ані клепки в керівництві державою, економіці, дипломатії (за те й вибрали, так, мавпочки?), щоб пройти між краплями цього дощу...
2.Використання паузи для накопичення ракет: росія завжди використовує переговорні процеси як димову завісу. "Перемир'я" дозволить ворогу накопичити запаси далекобійних ракет та дрони-камікадзе, щоб згодом завдати ще масованішого удару, коли це буде вигідно рф, а не Україні
3.Дипломатична пастка: Пропозиція перемир'я лише в одному секторі створює ілюзію "замороження" конфлікту на умовах рф. Це може демотивувати і відбити бажання у наших західних союзників надавати Украіні нові системи ППО, оскільки "активні обстріли нібито припинилися", і що нібито мир ось-ось настане. А раз так то не треба більше нічого ій давати...
4..Стимул до "підняття ставок": Знаючи, що Захід шукає способів зупинити удари по енергетиці, росія може посилити атаки безпосередньо перед або під час переговорів, щоб посилити свою позицію і показати, що "ціна миру" буде дуже високою.....
P.S . Зеленський вже раз домовлявся про ,,енергитичне перимр' я' з росією. Навіть надіслав ім перелік енергитичних об'єктів, по яким не можна і не треба бити.... Наслідки цього ми вже всі зараз бачимо. І що , тепер знову? ,,Наша песня хороша, начинай сначала"......?