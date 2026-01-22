Путін не хоче завершувати війну зараз – з великими втратами й без досягнення цілей, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський вважає, що російський диктатор Володимир Путін не прагне завершення війни.

Про це він заявив під час спілкування з журналістами у Давосі, інформує Цензор.НЕТ.

Цілі Москви

За його словами, Путін не хоче завершувати війну проти України в тій ситуації, яка є зараз — з великими втратами й без досягнення цілей, оголошених на початку вторгнення.

Водночас президент зазначив, що російська економіка та армія втомилися: втрати росіян сягають 35 тис. щомісяця і будуть тільки зростати.

Роль Трампа

Зеленський додав, що наразі лише президент США Дональд Трамп має можливість донести до Путіна думку про необхідність завершення війни. Також він зазначив, що готовий піти на компроміси заради миру, але вони мають бути з обох сторін.

"Я думаю, що Америка набагато сильніша за Росію, і ви можете бачити результат цієї війни. Я вважаю, що американська армія сильніша за російську завдяки нашому досвіду війни, захисту себе. І тому я вважаю, що він може це зробити. Вони хочуть знайти компроміси. Ви знаєте, що ми відкриті для різних кроків, і я сказав, що це компроміси двох сторін. Росія цю війну не виграла, не виграє зараз і не зробить цього в майбутньому", - додав президент.

