Новини
Путін не хоче завершувати війну зараз – з великими втратами й без досягнення цілей, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський вважає, що російський диктатор Володимир Путін не прагне завершення війни. 

Про це він заявив під час спілкування з журналістами у Давосі, інформує Цензор.НЕТ.

Цілі Москви

За його словами, Путін не хоче завершувати війну проти України в тій ситуації, яка є зараз — з великими втратами й без досягнення цілей, оголошених на початку вторгнення.

  • Водночас президент зазначив, що російська економіка та армія втомилися: втрати росіян сягають 35 тис. щомісяця і будуть тільки зростати.

Роль Трампа

Зеленський додав, що наразі лише президент США Дональд Трамп має можливість донести до Путіна думку про необхідність завершення війни. Також він зазначив, що готовий піти на компроміси заради миру, але вони мають бути з обох сторін.

"Я думаю, що Америка набагато сильніша за Росію, і ви можете бачити результат цієї війни. Я вважаю, що американська армія сильніша за російську завдяки нашому досвіду війни, захисту себе. І тому я вважаю, що він може це зробити. Вони хочуть знайти компроміси. Ви знаєте, що ми відкриті для різних кроків, і я сказав, що це компроміси двох сторін. Росія цю війну не виграла, не виграє зараз і не зробить цього в майбутньому", - додав президент.

зеленський перемовини путін володимир
Топ коментарі
+14
так і ти не хочеш завершувати війну! поки твоя зелена шобла ненажреться на корупції!
22.01.2026 18:33 Відповісти
+12
У нього є надія - зеля, який йому допомагає по Оманським домовленостям
22.01.2026 18:33 Відповісти
+4
Так не хоче, бо до виборів у парламент США ще дев'ять місяців. От як раз під ці вибори і закінчать війну, щоб у республіканців був потрібний результат! Підозрюю, що Трампон з пуйлом у змові.
22.01.2026 18:36 Відповісти
Конспірологія наше все!
22.01.2026 18:39 Відповісти
Озвуч ті компроміси на які ти можеш підти.Кожен твій крок треба контролювати "Кожен з нас президент",ці слова належать тобі,чи може вже забув,чи не на часі?
22.01.2026 18:46 Відповісти
Доки бабло вливають - нащо війну зупиняти?
22.01.2026 19:06 Відповісти
А за яким хрєном тоді їхати в Емірати на якісь переговори?
22.01.2026 19:07 Відповісти
Шоппінг тур за рахунок держави.
22.01.2026 19:08 Відповісти
Що ти брешиш,то Порошенко не хотів завершувати війну бо наживався на неї,а путіну треба було " просто посмотреть в глаза" та " перестать стрелять" ось і все блд.
22.01.2026 19:11 Відповісти
ГЕНІАЛЬНИЙ висновок !!!
22.01.2026 19:18 Відповісти
Можна подумати, що ішак рветься закінчувати війну. Це чмо більше зацікавлене ніж, навіть, *****. Бо тільки у такий спосіб ішак має можливість ще хоч трохи протріпатись у владі та уникнути покарання.
22.01.2026 19:24 Відповісти
Надменная тварь зеля не хочет заканчивать войну,придется отвечать за преступления перед украинским народом
22.01.2026 19:24 Відповісти
сратєх!
22.01.2026 19:47 Відповісти
Та й тобі теж не вигідно, "тута можна гарно прибарахлітса"
22.01.2026 22:38 Відповісти
 
 