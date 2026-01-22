Путин не хочет заканчивать войну сейчас – с большими потерями и без достижения целей, – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что российский диктатор Владимир Путин не стремится к завершению войны.

Об этом он заявил во время общения с журналистами в Давосе, сообщает Цензор.НЕТ.

Цели Москвы

По его словам, Путин не хочет завершать войну против Украины в той ситуации, которая сложилась сейчас — с большими потерями и без достижения целей, объявленных в начале вторжения.

В то же время президент отметил, что российская экономика и армия устали: потери россиян достигают 35 тыс. ежемесячно и будут только расти.

Роль Трампа

Зеленский добавил, что пока только президент США Дональд Трамп имеет возможность донести до Путина мысль о необходимости завершения войны. Также он отметил, что готов пойти на компромиссы ради мира, но они должны быть с обеих сторон.

"Я думаю, что Америка намного сильнее России, и вы можете видеть результат этой войны. Я считаю, что американская армия сильнее российской благодаря нашему опыту войны, защиты себя. И поэтому я считаю, что он может это сделать. Они хотят найти компромиссы. Вы знаете, что мы открыты для различных шагов, и я сказал, что это компромиссы двух сторон. Россия эту войну не выиграла, не выиграет сейчас и не сделает этого в будущем", - добавил президент.

