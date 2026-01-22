Путин не хочет заканчивать войну сейчас – с большими потерями и без достижения целей, – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что российский диктатор Владимир Путин не стремится к завершению войны. 

Об этом он заявил во время общения с журналистами в Давосе, сообщает Цензор.НЕТ.

Цели Москвы

По его словам, Путин не хочет завершать войну против Украины в той ситуации, которая сложилась сейчас — с большими потерями и без достижения целей, объявленных в начале вторжения.

  • В то же время президент отметил, что российская экономика и армия устали: потери россиян достигают 35 тыс. ежемесячно и будут только расти.

Роль Трампа

Зеленский добавил, что пока только президент США Дональд Трамп имеет возможность донести до Путина мысль о необходимости завершения войны. Также он отметил, что готов пойти на компромиссы ради мира, но они должны быть с обеих сторон.

"Я думаю, что Америка намного сильнее России, и вы можете видеть результат этой войны. Я считаю, что американская армия сильнее российской благодаря нашему опыту войны, защиты себя. И поэтому я считаю, что он может это сделать. Они хотят найти компромиссы. Вы знаете, что мы открыты для различных шагов, и я сказал, что это компромиссы двух сторон. Россия эту войну не выиграла, не выиграет сейчас и не сделает этого в будущем", - добавил президент.

Зеленский Владимир переговоры путин владимир
+14
так і ти не хочеш завершувати війну! поки твоя зелена шобла ненажреться на корупції!
22.01.2026 18:33 Ответить
+12
У нього є надія - зеля, який йому допомагає по Оманським домовленостям
22.01.2026 18:33 Ответить
+4
Так не хоче, бо до виборів у парламент США ще дев'ять місяців. От як раз під ці вибори і закінчать війну, щоб у республіканців був потрібний результат! Підозрюю, що Трампон з пуйлом у змові.
22.01.2026 18:36 Ответить
Конспірологія наше все!
22.01.2026 18:39 Ответить
Озвуч ті компроміси на які ти можеш підти.Кожен твій крок треба контролювати "Кожен з нас президент",ці слова належать тобі,чи може вже забув,чи не на часі?
22.01.2026 18:46 Ответить
Доки бабло вливають - нащо війну зупиняти?
22.01.2026 19:06 Ответить
А за яким хрєном тоді їхати в Емірати на якісь переговори?
22.01.2026 19:07 Ответить
Шоппінг тур за рахунок держави.
22.01.2026 19:08 Ответить
Що ти брешиш,то Порошенко не хотів завершувати війну бо наживався на неї,а путіну треба було " просто посмотреть в глаза" та " перестать стрелять" ось і все блд.
22.01.2026 19:11 Ответить
ГЕНІАЛЬНИЙ висновок !!!
22.01.2026 19:18 Ответить
Можна подумати, що ішак рветься закінчувати війну. Це чмо більше зацікавлене ніж, навіть, *****. Бо тільки у такий спосіб ішак має можливість ще хоч трохи протріпатись у владі та уникнути покарання.
22.01.2026 19:24 Ответить
Надменная тварь зеля не хочет заканчивать войну,придется отвечать за преступления перед украинским народом
22.01.2026 19:24 Ответить
сратєх!
22.01.2026 19:47 Ответить
Та й тобі теж не вигідно, "тута можна гарно прибарахлітса"
22.01.2026 22:38 Ответить
 
 