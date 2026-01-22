Россия ежедневно производит около 500 ударных дронов и ракет, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что россияне производят около 500 ударных беспилотников и "десятки" баллистических ракет каждый день.

Об этом глава государства сказал во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе, сообщает Цензор.НЕТ.

Ресурсы Украины и РФ

По его словам, несмотря на то, что Украина производит около тысячи дронов-перехватчиков, имеющихся мощностей до сих пор недостаточно, чтобы противостоять воздушным атакам армии РФ.

"В Украине есть системы защиты. Мы реально создали, я думаю, замечательные идеи с дронами-перехватчиками. Мы их используем. Мы реально производим около 1000 перехватчиков в день. Но этого недостаточно. Этого до сих пор недостаточно", - сказал президент.

Что предшествовало?

Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявлял, что в 2026 году РФ планирует существенно нарастить производство БПЛА для ударов по Украине, чтобы ежедневно применять до 1000 единиц этого вида вооружения.

