Россия ежедневно производит около 500 ударных дронов и ракет, - Зеленский

зеленський

Президент Владимир Зеленский заявил, что россияне производят около 500 ударных беспилотников и "десятки" баллистических ракет каждый день.

Об этом глава государства сказал во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе, сообщает Цензор.НЕТ.

Ресурсы Украины и РФ

По его словам, несмотря на то, что Украина производит около тысячи дронов-перехватчиков, имеющихся мощностей до сих пор недостаточно, чтобы противостоять воздушным атакам армии РФ.

"В Украине есть системы защиты. Мы реально создали, я думаю, замечательные идеи с дронами-перехватчиками. Мы их используем. Мы реально производим около 1000 перехватчиков в день. Но этого недостаточно. Этого до сих пор недостаточно", - сказал президент.

Что предшествовало?

  • Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявлял, что в 2026 году РФ планирует существенно нарастить производство БПЛА для ударов по Украине, чтобы ежедневно применять до 1000 единиц этого вида вооружения.

+24
А ти ******* скільки ротом виготовляєш? А забув сто штук фламінго та 10000000 дротів з деревами.
показать весь комментарий
22.01.2026 18:09 Ответить
+23
Ідіотизм вимірюється в кулебах. 3.14здьож в зеленських
показать весь комментарий
22.01.2026 18:11 Ответить
+15
а нам стільки заважають виробляти щотижневі двушки на москву...
показать весь комментарий
22.01.2026 18:15 Ответить
А ти ******* скільки ротом виготовляєш? А забув сто штук фламінго та 10000000 дротів з деревами.
показать весь комментарий
22.01.2026 18:09 Ответить
а ти шо зробив ?
показать весь комментарий
22.01.2026 18:09 Ответить
БЛ.....як він задрав. В Україні є хоч 1 снайпер чи оператор дрона який вирішить цю проблему?
показать весь комментарий
22.01.2026 18:10 Ответить
А Голобородько сам нічого не виробляє і іншим не уступає місце, щоб виготовляли ракети, КАБи і потужні дрони, щоб вигнати ворога з нашої землі.
показать весь комментарий
22.01.2026 18:10 Ответить
Ідіотизм вимірюється в кулебах. 3.14здьож в зеленських
показать весь комментарий
22.01.2026 18:11 Ответить
все, до мене сказано!
показать весь комментарий
22.01.2026 18:13 Ответить
а нам стільки заважають виробляти щотижневі двушки на москву...
показать весь комментарий
22.01.2026 18:15 Ответить
а ти, даун, скільки виробляєш?

чому ти випустив мільйони працездатних людей з України? щоб впала економіка, і не було кому виробляти наші дрони та ракети?
показать весь комментарий
22.01.2026 18:16 Ответить
А ти виробляєш 600 відосиків в день і це ще не кінець, навіщо засмічувати єфір оцим непотребом?! Воно не здатне ні на що вже, тільки підрахує і константує, цікаво який рейтинг гівномарафона з такими великими відключеннями світла? Мабуть у вигрібній ямі десь?
показать весь комментарий
22.01.2026 18:17 Ответить
Шашлычник-***********,новая специальность юриста-кавээнщика.
показать весь комментарий
22.01.2026 18:17 Ответить
Коксу свіжого нюхнув і понесло, здається враження що оце гівно працює на рашку: " скільки в них вироблено, скільки вони призвали..." Навіщо там ця інформація?!
показать весь комментарий
22.01.2026 18:18 Ответить
перехоплювати треба ще на стадії виробництва.
показать весь комментарий
22.01.2026 18:21 Ответить
Он и им статистику парит)
показать весь комментарий
22.01.2026 18:21 Ответить
А ми їх мінідічівськими фламінгамі... і двушками...
показать весь комментарий
22.01.2026 18:24 Ответить
Україна повинна виробляти в такому випадку 5000 дронів і 100 ракет!
показать весь комментарий
22.01.2026 18:25 Ответить
Хто зелені мерзотники чи міндіч з єрмаком
показать весь комментарий
22.01.2026 18:34 Ответить
А мы - тысячу тонн потужной незламности на квадратный метр. В день. Ни одна держава на Земле не повторит.
показать весь комментарий
22.01.2026 18:30 Ответить
Може він думає, що ніхто, крім нього, про це не знає?)
показать весь комментарий
22.01.2026 18:35 Ответить
Воно нас покине, чи ми його не позбудемось. ЯК ВИ ДУМАЄТЕ?
показать весь комментарий
22.01.2026 18:36 Ответить
"зе зразник" а Ти не чув німе запитання всього залу- "А скільки і чого виробляє Україна за "зезедента зрадника"???
показать весь комментарий
22.01.2026 19:28 Ответить
Вовчик! А Україна чому не виробляє? Не на часі? Чи гроші всі розікрали твої друзі?
показать весь комментарий
22.01.2026 22:11 Ответить
 
 