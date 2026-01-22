Росія щоденно виробляє близько 500 ударних дронів та ракети, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що росіяни виробляють близько 500 ударних безпілотників й "десятки" балістичних ракет кожного дня.

Про це голова держави сказав під час виступу на Всесвітньому економічному форумі у Давосі, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Ресурси України та РФ

За його словами, попри те, що Україна виробляє близько тисячі дронів-перехоплювачів, однак наявних потужностей досі недостатньо, аби протистояти повітряним атакам армії РФ.

"В Україні є системи захисту. Ми реально створили, я думаю, чудові ідеї з дронами-перехоплювачами. Ми їх використовуємо. Ми реально виробляємо близько 1000 перехоплювачів на день. Але цього недостатньо. Цього досі недостатньо", - сказав президент.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Європі зараз немає розмов про далекобійну зброю для України, - Зеленський

Що передувало?

Раніше головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявляв, що у 2026 році РФ планує суттєво наростити виробництво БПЛА для ударів по Україні, аби щоденно застосовувати до 1000 одиниць цього виду озброєння.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Російські кораблі тонутимуть біля Гренландії, як тонуть біля Криму – Україна може з цим допомогти, - Зеленський. ВIДЕО