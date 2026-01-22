Росія щоденно виробляє близько 500 ударних дронів та ракети, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський заявив, що росіяни виробляють близько 500 ударних безпілотників й "десятки" балістичних ракет кожного дня.
Про це голова держави сказав під час виступу на Всесвітньому економічному форумі у Давосі, інформує Цензор.НЕТ.
Ресурси України та РФ
За його словами, попри те, що Україна виробляє близько тисячі дронів-перехоплювачів, однак наявних потужностей досі недостатньо, аби протистояти повітряним атакам армії РФ.
"В Україні є системи захисту. Ми реально створили, я думаю, чудові ідеї з дронами-перехоплювачами. Ми їх використовуємо. Ми реально виробляємо близько 1000 перехоплювачів на день. Але цього недостатньо. Цього досі недостатньо", - сказав президент.
Що передувало?
- Раніше головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявляв, що у 2026 році РФ планує суттєво наростити виробництво БПЛА для ударів по Україні, аби щоденно застосовувати до 1000 одиниць цього виду озброєння.
чому ти випустив мільйони працездатних людей з України? щоб впала економіка, і не було кому виробляти наші дрони та ракети?