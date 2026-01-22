Російські кораблі тонутимуть біля Гренландії, як тонуть біля Криму – Україна може з цим допомогти, - Зеленський
Україна може допомогти захистити Гренландію, оскільки має необхідну експертизу й зброю. Російські кораблі можуть потонути біля Гренландії, як тонуть біля Криму.
Про це президент Володимир Зеленський заявив на економічному форумі у Давосі, інформує Цензор.НЕТ.
Захист Гренландії
Він зазначає, що кожного року перед Європою постають нові виклики, які відвертають увагу від інших проблем.
Зеленський зазначив, що відправка 40 солдатів до Гренландії не є потужним сигналом для Росії чи Китаю — або навіть для Данії.
"Ви або заявляєте, що європейські бази захищатимуть регіон від Росії та Китаю, і розгортаєте ці бази, або ризикуєте тим, що вас не сприйматимуть серйозно, тому що 30−40… солдатів нічого не захистять", - зазначив він.
Допомога України
Президент наголосив, що Україна може допомогти своїм досвідом.
"Якщо російські бойові кораблі вільно ходять навколо Гренландії, Україна може допомогти. У нас є експертиза і зброя, щоб впевнитись, що жодного з цих кораблів не залишиться. Вони можуть потонути біля Гренландії так само як тонуть біля Криму. Немає проблем, у нас є інструменти і є люди. Для нас море — це не перша лінія оборони. Ми можемо діяти і знаємо, як там битися. Якби нас попросили і якби Україна була в НАТО, ми б вирішили цю проблему з російськими суднами. Але ми не в НАТО", - додав Зеленський.
Плани США на Гренландію
- Нагадаємо, на початку січня 2025 року Трамп заявив, що Данія має відмовитися від Гренландії для захисту "вільного світу".
- Прем'єрка Данії Метте Фредеріксен не може уявити та не вірить у те, що США застосують військову або економічну силу для контролю над Гренландією.
- Глава МЗС Данії Расмуссен своєю чергою заявив, що Гренландія може стати незалежною, якщо її жителі захочуть цього, проте вона не буде штатом США.
- CNN пише, що чиновники Данії побоюються, що президент США Дональд Трамп набагато серйозніше налаштований щодо придбання Гренландії, ніж у перший термін.
- Раніше прем'єр-міністр Гренландії Муте Егеде заявив, що острів не хоче бути американським чи данським, а прагне до незалежності, зазначивши, що це не є чимось новим.
- 5 березня 2025 року Трамп заявив, що США готові прийняти Гренландію до свого складу, якщо народ буде "за": "Ми отримаємо її "так чи інакше".
- У листопаді парламент Гренландії ухвалив закон, який обмежує право іноземців на купівлю нерухомості на острові. Це сталося на тлі зростання інтересу США до придбання нерухомості в Гренландії.
- 9 січня 2026 року президент США Дональд Трамп знову висловив зацікавленість у придбанні Гренландії. Він заявив, що хотів би укласти угоду легким шляхом.
- 21 січня Дональд Трамп повідомив, що разом з генсеком НАТО Марком Рютте розробив рамкову угоду щодо Гренландії. Американський лідер зазначив, що, виходячи з цих домовленостей, він не запроваджуватиме тарифи, які мали набути чинності з 1 лютого.
Завод Rheinmetall з виробництва снарядів в Україні все ще не почали будувати, тепер названо нові причини.
Пруф: https://defence-ua.com/news/zavod_rheinmetall_z_virobnitstva_snarjadiv_vse_sche_ne_pochali_buduvati_teper_nazvano_novi_prichini-21522.html
А вся критична інфраструктура повинна бути у державній власності.
Остапазєлю понєсло, дєржітє сємєро!