Російські кораблі тонутимуть біля Гренландії, як тонуть біля Криму – Україна може з цим допомогти, - Зеленський

Україна може допомогти захистити Гренландію, оскільки має необхідну експертизу й зброю. Російські кораблі можуть потонути біля Гренландії, як тонуть біля Криму.

Про це президент Володимир Зеленський заявив на економічному форумі у Давосі, інформує Цензор.НЕТ.

Захист Гренландії

Він зазначає, що кожного року перед Європою постають нові виклики, які відвертають увагу від інших проблем.

Зеленський зазначив, що відправка 40 солдатів до Гренландії не є потужним сигналом для Росії чи Китаю — або навіть для Данії.

"Ви або заявляєте, що європейські бази захищатимуть регіон від Росії та Китаю, і розгортаєте ці бази, або ризикуєте тим, що вас не сприйматимуть серйозно, тому що 30−40… солдатів нічого не захистять", - зазначив він.

Допомога України

Президент наголосив, що Україна може допомогти своїм досвідом.

"Якщо російські бойові кораблі вільно ходять навколо Гренландії, Україна може допомогти. У нас є експертиза і зброя, щоб впевнитись, що жодного з цих кораблів не залишиться. Вони можуть потонути біля Гренландії так само як тонуть біля Криму. Немає проблем, у нас є інструменти і є люди. Для нас море — це не перша лінія оборони. Ми можемо діяти і знаємо, як там битися. Якби нас попросили і якби Україна була в НАТО, ми б вирішили цю проблему з російськими суднами. Але ми не в НАТО", - додав Зеленський.

Плани США на Гренландію

Нагадаємо, на початку січня 2025 року Трамп заявив, що Данія має відмовитися від Гренландії для захисту "вільного світу".

Прем'єрка Данії Метте Фредеріксен не може уявити та не вірить у те, що США застосують військову або економічну силу для контролю над Гренландією.

Глава МЗС Данії Расмуссен своєю чергою заявив, що Гренландія може стати незалежною, якщо її жителі захочуть цього, проте вона не буде штатом США.

CNN пише, що чиновники Данії побоюються, що президент США Дональд Трамп набагато серйозніше налаштований щодо придбання Гренландії, ніж у перший термін.

Раніше прем'єр-міністр Гренландії Муте Егеде заявив, що острів не хоче бути американським чи данським, а прагне до незалежності, зазначивши, що це не є чимось новим.

5 березня 2025 року Трамп заявив, що США готові прийняти Гренландію до свого складу, якщо народ буде "за": "Ми отримаємо її "так чи інакше".

У листопаді парламент Гренландії ухвалив закон, який обмежує право іноземців на купівлю нерухомості на острові. Це сталося на тлі зростання інтересу США до придбання нерухомості в Гренландії.

9 січня 2026 року президент США Дональд Трамп знову висловив зацікавленість у придбанні Гренландії. Він заявив, що хотів би укласти угоду легким шляхом.

21 січня Дональд Трамп повідомив, що разом з генсеком НАТО Марком Рютте розробив рамкову угоду щодо Гренландії. Американський лідер зазначив, що, виходячи з цих домовленостей, він не запроваджуватиме тарифи, які мали набути чинності з 1 лютого.

