УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10783 відвідувача онлайн
Новини Відео Членство України в НАТО
3 669 28

Російські кораблі тонутимуть біля Гренландії, як тонуть біля Криму – Україна може з цим допомогти, - Зеленський

Україна може допомогти захистити Гренландію, оскільки має необхідну експертизу й зброю. Російські кораблі можуть потонути біля Гренландії, як тонуть біля Криму.

Про це президент Володимир Зеленський заявив на економічному форумі у Давосі, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Захист Гренландії

Він зазначає, що кожного року перед Європою постають нові виклики, які відвертають увагу від інших проблем.

Зеленський зазначив, що відправка 40 солдатів до Гренландії не є потужним сигналом для Росії чи Китаю — або навіть для Данії.

"Ви або заявляєте, що європейські бази захищатимуть регіон від Росії та Китаю, і розгортаєте ці бази, або ризикуєте тим, що вас не сприйматимуть серйозно, тому що 30−40… солдатів нічого не захистять", - зазначив він.

Допомога України

Президент наголосив, що Україна може допомогти своїм досвідом.

"Якщо російські бойові кораблі вільно ходять навколо Гренландії, Україна може допомогти. У нас є експертиза і зброя, щоб впевнитись, що жодного з цих кораблів не залишиться. Вони можуть потонути біля Гренландії так само як тонуть біля Криму. Немає проблем, у нас є інструменти і є люди. Для нас море — це не перша лінія оборони. Ми можемо діяти і знаємо, як там битися. Якби нас попросили і якби Україна була в НАТО, ми б вирішили цю проблему з російськими суднами. Але ми не в НАТО", - додав Зеленський.

Плани США на Гренландію

  • Нагадаємо, на початку січня 2025 року Трамп заявив, що Данія має відмовитися від Гренландії для захисту "вільного світу".
  • Прем'єрка Данії Метте Фредеріксен не може уявити та не вірить у те, що США застосують військову або економічну силу для контролю над Гренландією.
  • Глава МЗС Данії Расмуссен своєю чергою заявив, що Гренландія може стати незалежною, якщо її жителі захочуть цього, проте вона не буде штатом США.
  • CNN пише, що чиновники Данії побоюються, що президент США Дональд Трамп набагато серйозніше налаштований щодо придбання Гренландії, ніж у перший термін.
  • Раніше прем'єр-міністр Гренландії Муте Егеде заявив, що острів не хоче бути американським чи данським, а прагне до незалежності, зазначивши, що це не є чимось новим.
  • 5 березня 2025 року Трамп заявив, що США готові прийняти Гренландію до свого складу, якщо народ буде "за": "Ми отримаємо її "так чи інакше".
  • У листопаді парламент Гренландії ухвалив закон, який обмежує право іноземців на купівлю нерухомості на острові. Це сталося на тлі зростання інтересу США до придбання нерухомості в Гренландії.
  • 9 січня 2026 року президент США Дональд Трамп знову висловив зацікавленість у придбанні Гренландії. Він заявив, що хотів би укласти угоду легким шляхом.
  • 21 січня Дональд Трамп повідомив, що разом з генсеком НАТО Марком Рютте розробив рамкову угоду щодо Гренландії. Американський лідер зазначив, що, виходячи з цих домовленостей, він не запроваджуватиме тарифи, які мали набути чинності з 1 лютого.

Автор: 

Гренландія (227) Зеленський Володимир (27594) корабель (1643) росія (69727)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Містер Потужник, а ну розкажи нам:
Завод Rheinmetall з виробництва снарядів в Україні все ще не почали будувати, тепер названо нові причини.

Пруф: https://defence-ua.com/news/zavod_rheinmetall_z_virobnitstva_snarjadiv_vse_sche_ne_pochali_buduvati_teper_nazvano_novi_prichini-21522.html
показати весь коментар
22.01.2026 17:09 Відповісти
Найти безопасное место для строительства завода в мирной Литве намного проще, чем на территории воюющей Украины.
показати весь коментар
22.01.2026 18:08 Відповісти
так!
альбертович!
наша база на гренландії!!!
негайно!!!
креатуй!
жижититуй!
показати весь коментар
22.01.2026 17:10 Відповісти
А якби був найвеличніший, сказав би потужніше : « Американські кораблі тонутимуть біля Гренландії, як російські біля Криму»
показати весь коментар
22.01.2026 17:10 Відповісти
Це він так домовляється про мир, правильно?
показати весь коментар
22.01.2026 17:12 Відповісти
Про мир можна з кацапами домовитись лише вбиваючи їх, хіба не ясно?)
показати весь коментар
22.01.2026 17:17 Відповісти
Заговарює зуби мудрому наріту, бо щось зрадницьке пообіцяв Трампу, щоб той в горячці не розповів, скільки грошей вкрали Голобородько і що здали росіянам. Американська розвідка знає багато.
показати весь коментар
22.01.2026 18:16 Відповісти
Як Додік геніально перевів стрілки з війни в Ураїні, особистої відповідальності за десятки тисяч вбитих аятолами в Ірані та захоплення Мадури, на взагалі видуману в його хворому мізку ідеї з придбання Гренландії. А більшість світових владних віслюків повелися.
показати весь коментар
22.01.2026 17:13 Відповісти
Почисти Міненерго від людей галущенка! Бо досі відмивають там гроші, тримаючи українців без світла і тепла! Він за Гренландію переживає, бла-бла-блазень! Україну захисти від пуйловських атак спочатку, а не вихваляйся, який ти полководець великий!
показати весь коментар
22.01.2026 17:13 Відповісти
Так ДТЕк не є державноє власністю
показати весь коментар
22.01.2026 17:29 Відповісти
Кроти можуть заводитися тільки у державній власності? Приватна власність від них якось захищена по-вашому, так?
показати весь коментар
22.01.2026 18:27 Відповісти
То питання до СБУ.

А вся критична інфраструктура повинна бути у державній власності.
показати весь коментар
22.01.2026 18:34 Відповісти
Випускайте Скороход!
показати весь коментар
22.01.2026 17:15 Відповісти
Не кажи "ГОП" поки не перескочив.Ти вже обіцяв блекаут в москві,а вийшло що у нас в Києві.Так що язиком обережно,це не на роялі дітородним органом ялозить.Взагалі,що не обіцяв нічого не вийшло,а коли каркаєш то здійснюється. ДУМАЙ!
показати весь коментар
22.01.2026 17:16 Відповісти
Гренландия хз где, расскажи как "тонут в море корабли"(с) к примеру на Балтике. Но возможности есть, шо радует.
показати весь коментар
22.01.2026 17:20 Відповісти
Остапа зєлю понєсло, дєржітє сємєро!
показати весь коментар
22.01.2026 17:21 Відповісти
во мля гнусавий барбосса
показати весь коментар
22.01.2026 17:51 Відповісти
Молодець Зе!
показати весь коментар
22.01.2026 17:53 Відповісти
Морские дроны летять...будут всех "бамбить" Китай тихо плачет в углу,рашка обоссалась от страха.Скрепный потужник обещал всех убить и весь мир защитить...хотя не может за 4 года войны наделать ракет,дронов и защитить собственную энергетику...длб
показати весь коментар
22.01.2026 17:57 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=ZglX4P-tpcA&list=RDZglX4P-tpcA&start_radio=1
показати весь коментар
22.01.2026 18:07 Відповісти
Ой лишенько. Тримайте Голобородька' ра руки, ноги і язик, а то втопить всі російські флоти. Трусяться кцапи, Голобородько, Юзік і ''Лисий'' виходять з Чорного моря в океани шукати і топити ваші кораблі.
показати весь коментар
22.01.2026 18:09 Відповісти
Оцього киздобола ніхто вже всерйоз не сприймає, а воно строїть з себе важливе цабе.
показати весь коментар
22.01.2026 18:10 Відповісти
Ти нам розкажи про блекаут на мацкві, балабол хрипатий.
показати весь коментар
22.01.2026 18:38 Відповісти
Правильна тактика : треба лизати Трампоничу ,бо з ЄС довго возитися)Тут президент зрозумів,що Трампоничу треба казати те,що той хоче почути)Я зовсім не іронізую.
показати весь коментар
22.01.2026 19:40 Відповісти
Ішак втулив не одну дозу, щоб так розкукурікатись. Обкурене чмо просрало все що тільки можна і не можна та не здатне у себе вдома навести елементарний лад.
показати весь коментар
22.01.2026 19:42 Відповісти
 
 