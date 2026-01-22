Данія може передати США частину території Гренландії для військових баз

Майбутня угода між США та Данією щодо Гренландії може передбачати передачу Сполученим Штатам під суверенний контроль окремих ділянок острова для будівництва військових баз.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це з посиланням на джерела повідомляє The New York Times.

Зазначається, що напередодні 21 січня, коли Трамп зробив заяву про домовленість стосовно контурів майбутньої угоди, військові посадовці країн НАТО обговорили можливість компромісу, згідно з яким Данія надасть Сполученим Штатам суверенітет над невеликими ділянками у Гренландії, де США змогли б побудувати військові бази.

Співрозмовники видання запевнили, що на підтримку такого варіанту угоди, зокрема, виступив генеральний секретар НАТО Марк Рютте.

Ця пропозиція сформована за прикладом військових баз Великої Британії на Кіпрі, які вважаються її заморською територією.

Однак поки невідомо, чи стала ця ідея частиною концепції, про яку виголосив Трамп у Давосі.

У відповідь на прохання прокоментувати угоду та її зміст, НАТО у своїй заяві зазначило, що "переговори між Данією, Гренландією та США триватимуть з метою забезпечення того, щоб Росія та Китай ніколи не отримали плацдарму - економічного чи військового - у Гренландії".

Нагадаємо, Гренландія входить до складу Данії на правах автономної території. У 1951 році Вашингтон і Копенгаген на додаток до союзницьких зобов’язань у рамках НАТО підписали договір про оборону острова - США взяли на себе зобов’язання захищати його від можливої ​​агресії.

