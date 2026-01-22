Данія може передати США частину території Гренландії для військових баз

Майбутня угода між США та Данією щодо Гренландії може передбачати передачу Сполученим Штатам під суверенний контроль окремих ділянок острова для будівництва військових баз.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це з посиланням на джерела повідомляє The New York Times.

Зазначається, що напередодні 21 січня, коли Трамп зробив заяву про домовленість стосовно контурів майбутньої угоди, військові посадовці країн НАТО обговорили можливість компромісу, згідно з яким Данія надасть Сполученим Штатам суверенітет над невеликими ділянками у Гренландії, де США змогли б побудувати військові бази.

Співрозмовники видання запевнили, що на підтримку такого варіанту угоди, зокрема, виступив генеральний секретар НАТО Марк Рютте.

Ця пропозиція сформована за прикладом військових баз Великої Британії на Кіпрі, які вважаються її заморською територією.

Однак поки невідомо, чи стала ця ідея частиною концепції, про яку виголосив Трамп у Давосі.

У відповідь на прохання прокоментувати угоду та її зміст, НАТО у своїй заяві зазначило, що "переговори між Данією, Гренландією та США триватимуть з метою забезпечення того, щоб Росія та Китай ніколи не отримали плацдарму - економічного чи військового - у Гренландії".

Нагадаємо, Гренландія входить до складу Данії на правах автономної території. У 1951 році Вашингтон і Копенгаген на додаток до союзницьких зобов’язань у рамках НАТО підписали договір про оборону острова - США взяли на себе зобов’язання захищати його від можливої ​​агресії.

Плани США на Гренландію

  • На початку січня 2025 року Трамп заявив, що Данія має відмовитися від Гренландії для захисту "вільного світу".
  • Прем'єрка Данії Метте Фредеріксен не може уявити та не вірить у те, що США застосують військову або економічну силу для контролю над Гренландією.
  • Глава МЗС Данії Расмуссен своєю чергою заявив, що Гренландія може стати незалежною, якщо її жителі захочуть цього, проте вона не буде штатом США.
  • CNN пише, що чиновники Данії побоюються, що президент США Дональд Трамп набагато серйозніше налаштований щодо придбання Гренландії, ніж у перший термін.
  • Раніше прем'єр-міністр Гренландії Муте Егеде заявив, що острів не хоче бути американським чи данським, а прагне до незалежності, зазначивши, що це не є чимось новим.
  • 5 березня Трамп заявив, що США готові прийняти Гренландію до свого складу, якщо народ буде "за": "Ми отримаємо її "так чи інакше".
  • У листопаді парламент Гренландії ухвалив закон, який обмежує право іноземців на купівлю нерухомості на острові. Це сталося на тлі зростання інтересу США до придбання нерухомості в Гренландії.

Цього штатівського ***** (як і в аналогічній ситуації касапського ***** в Криму) одні військові бази в Гренландії не влаштують. Йому весь острів хоцца в безроздільне особисте володіння.
22.01.2026 06:42 Відповісти
продовжуйте цілувати доню в жопу, він вам щє зробить козью морду
22.01.2026 06:20 Відповісти
Кацапи в Криму теж невеличку базу мали
22.01.2026 06:46 Відповісти
2022 - але тут прийшли небайдужі хлопці і сказали - *** вам,
а не Київ!
ціною своїх життів сказали.
ми все памьятаємо.
22.01.2026 07:14 Відповісти
ну і де ти інфаркт?
22.01.2026 06:26 Відповісти
над невеликими ділянками у Гренландії
22.01.2026 06:33 Відповісти
не шуміть мої вуха....
22.01.2026 06:36 Відповісти
Гарний привід поморозити американські дупи. У свій час США на Алясці війська поскорочували, а тут на Гренландію замахнулись!
22.01.2026 06:37 Відповісти
У свій час(1917) Данія продала Сполученим Штатам Віргінські острови, за 25 лямів баксів. Що їй заважає сьогодні продати Гренландію, за мільярди?
22.01.2026 09:02 Відповісти
По перше Гренландія отримала право на автономію і самостійне визначення щодо незалежності, ну і за сто років світ в цілому змінився м`яко кажучи.
22.01.2026 10:30 Відповісти
Вiн одержав те, що хотiв.
22.01.2026 15:12 Відповісти
2х2м
22.01.2026 06:46 Відповісти
Гуантанамо 2.0 ?
22.01.2026 06:47 Відповісти
Міжнародний устрій і право змінилися назавжди.В дію вступає право сильного. Зараз потрібно шукати варіанти і об'єднуватися середнім і малим державам, щоб вижити. Росія і США схиблені, вони знищили міжнародне право,яке діяло до 2022 року, можливо трішки раніше. Такого як було раніше вже не буде. Єдиним центром збереження цього права є Європа і вона економічно сильна навіть без Великої Британії. Місце України в цій Європі. Самі ми не виживемо, як і окремі держави Європи. Скоріше за все ми спостерігаємо за закінченням союзу НАТО між США і європою, і на теренах ЄС буде створено блок європейських сил оборони, до якого може увійти Україна. Що росія, що США на сьогодні мають однакові агресивні політики, але вони ніколи не будуть разом, бо вони різні. Рано чи пізно, але вони вдарять одна по одній, бо тільки вони мають найбільше ядерної зброї і вважають себе ''справедливими''. До кого примкне Китай невідомо. Центром справедливості в світі стає Європа. Сьогодні їй крім об'єднання потрібно питляти між ідіотськими вимогами США, щоб зберегти підтримку( військову) до створення своїх сил оборони. Це моя особиста думка.
Що стосується росії, то вона ніколи не заволодіє Європою, бо набагато слабкішу має економіку.
22.01.2026 06:53 Відповісти
Я б не відоремлював Британію від Європи, попри брекзіт.
22.01.2026 08:44 Відповісти
США, РФ, КНР, схиблені. А хто їх може зупинити? Засцяні, "потужні" лідОри Європи? Та невже? Чим, балачками і брехливими обіцянками?
22.01.2026 09:08 Відповісти
Ні, їх може зупинити тільки найчесніший, ніразу не чотирижди ухилянт і ні разу Не Боневтік, та ні разу не Позорно-Брехливий Володя Голобородько. А інші то звичайно sцикуни. Тільки якби не ті sцикуни, то України давно б вже не було.
22.01.2026 10:35 Відповісти
ми не злопамятні,
але злa і памяті у всіх з верхом!
кацапню треба нічтожити - іншого путі немає.
на разі я б почяв нічтожити кацапню з опи - о де самий
головний зелений упирь...
22.01.2026 07:33 Відповісти
⚡️1 000 000$ може запропонувати Трамп кожному жителю Гренландії за згоду приєднати країну до США, - Daily Mail

З цього виходить, що ціна Трампа за Гренландію - $57 млрд, адже на острові проживає 57 000 людей.
22.01.2026 07:35 Відповісти
поки рудий буде чухатись там буде 57 мільйон
22.01.2026 07:36 Відповісти
Руся часом не ломанулась масово отримувати данське громадянство? Бо коли пішла чутка, що частину островів повертатимуть Японії, ціни на бараки там злетіли космічно.
22.01.2026 08:54 Відповісти
Так они и так там есть
22.01.2026 07:41 Відповісти
а тепер будуть преватизировані
22.01.2026 07:57 Відповісти
ось я постійно пропоную віддати Крим британцям на прикладі Кіпру і зробити там офшорну зону. Тим паче, що Україна і Британія мають 100 річний військовий договір
ось я постійно пропоную віддати Крим британцям на прикладі Кіпру і зробити там офшорну зону. Тим паче, що Україна і Британія мають 100 річний військовий договір
22.01.2026 07:55 Відповісти
Дивуюсь чому величайший Донні не хоче повернути острів Врангеля, який належать США але зайнят військовими рашки?

може йому це не доручив ***** ?
22.01.2026 07:58 Відповісти
Треба доручити міністру закордонних справ України НАГАДАТИ європейським лідерам ( да і всьому світу) про острів Врангеля- вони мабуть цей пікантний нюанс не знають
22.01.2026 08:01 Відповісти
США колись мали у Гренландії 16 баз. Самі скоротили їх чисельність до 1 і той кастрованой.
22.01.2026 08:02 Відповісти
Саме цікаве, що в Гренландії є військові бази США і чисельність військ законодавчо не обмежена, більшість тих баз наразі занедбана, діє, мені здається одна, але трамп про те мабуть не знає )
22.01.2026 08:10 Відповісти
Ми вже дали Севастополь під іноземну військову базу.
22.01.2026 08:41 Відповісти
Так за угодою 2023 року США і так не обмежені щодо військової присутності.

Трамп же ж хоче саме пляму на мапі під американським прапором, а не формальний дозвіл, який і так є.
22.01.2026 08:43 Відповісти
Я не вводитиму тарифи для ЄС з 1 лютого, оскільки досягнуто рамкових домовленостей щодо Гренландії та Арктики, - Дональд Трамп.
22.01.2026 09:01 Відповісти
Тут не написано, що в цій угоді Трамп хоче отримати дозвіл на розробку на території баз рідкісноземельних елементів (на яких він схоже схиблений). Насправді саме це йому потрібно, а не "захист від росіїі і Китаю", біда в тому, що їх видобуток може загадити акваторію північних вод, нанести удар по екології. Хоча на це йому глибоко наплювати, він вже вийшов здається з 60 міжнародних угод, в тому числі екологічних.
22.01.2026 09:16 Відповісти
У нас тут один членограй пів року не звертав уваги на заклики партнерів що буде вторгнення, цей жид передав південь України просто так.
22.01.2026 10:16 Відповісти
це дуже правильне рішення . Браво Данія !!! 👍...
22.01.2026 10:20 Відповісти
трамп не вічний ,а форпости будуть ,для китаю та русні це вже всьо !!!...
22.01.2026 10:21 Відповісти
як заявляв Трамп він хоче купити купити кусок льоду - ,прошу, в супермаркеті ДАНІЇ ціна на лід в Гренландії 2.65 х10 в 14 ступені = 2.6 квинтиллиона доларів те що під шаром льоду не продається
22.01.2026 11:48 Відповісти
 
 