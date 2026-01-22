Данія може передати США частину території Гренландії для військових баз
Майбутня угода між США та Данією щодо Гренландії може передбачати передачу Сполученим Штатам під суверенний контроль окремих ділянок острова для будівництва військових баз.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це з посиланням на джерела повідомляє The New York Times.
Зазначається, що напередодні 21 січня, коли Трамп зробив заяву про домовленість стосовно контурів майбутньої угоди, військові посадовці країн НАТО обговорили можливість компромісу, згідно з яким Данія надасть Сполученим Штатам суверенітет над невеликими ділянками у Гренландії, де США змогли б побудувати військові бази.
Співрозмовники видання запевнили, що на підтримку такого варіанту угоди, зокрема, виступив генеральний секретар НАТО Марк Рютте.
Ця пропозиція сформована за прикладом військових баз Великої Британії на Кіпрі, які вважаються її заморською територією.
Однак поки невідомо, чи стала ця ідея частиною концепції, про яку виголосив Трамп у Давосі.
У відповідь на прохання прокоментувати угоду та її зміст, НАТО у своїй заяві зазначило, що "переговори між Данією, Гренландією та США триватимуть з метою забезпечення того, щоб Росія та Китай ніколи не отримали плацдарму - економічного чи військового - у Гренландії".
Нагадаємо, Гренландія входить до складу Данії на правах автономної території. У 1951 році Вашингтон і Копенгаген на додаток до союзницьких зобов’язань у рамках НАТО підписали договір про оборону острова - США взяли на себе зобов’язання захищати його від можливої агресії.
Плани США на Гренландію
- На початку січня 2025 року Трамп заявив, що Данія має відмовитися від Гренландії для захисту "вільного світу".
- Прем'єрка Данії Метте Фредеріксен не може уявити та не вірить у те, що США застосують військову або економічну силу для контролю над Гренландією.
- Глава МЗС Данії Расмуссен своєю чергою заявив, що Гренландія може стати незалежною, якщо її жителі захочуть цього, проте вона не буде штатом США.
- CNN пише, що чиновники Данії побоюються, що президент США Дональд Трамп набагато серйозніше налаштований щодо придбання Гренландії, ніж у перший термін.
- Раніше прем'єр-міністр Гренландії Муте Егеде заявив, що острів не хоче бути американським чи данським, а прагне до незалежності, зазначивши, що це не є чимось новим.
- 5 березня Трамп заявив, що США готові прийняти Гренландію до свого складу, якщо народ буде "за": "Ми отримаємо її "так чи інакше".
- У листопаді парламент Гренландії ухвалив закон, який обмежує право іноземців на купівлю нерухомості на острові. Це сталося на тлі зростання інтересу США до придбання нерухомості в Гренландії.
З цього виходить, що ціна Трампа за Гренландію - $57 млрд, адже на острові проживає 57 000 людей.
ось я постійно пропоную віддати Крим британцям на прикладі Кіпру і зробити там офшорну зону. Тим паче, що Україна і Британія мають 100 річний військовий договір
може йому це не доручив ***** ?
Трамп же ж хоче саме пляму на мапі під американським прапором, а не формальний дозвіл, який і так є.