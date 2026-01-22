Дания может передать США часть территории Гренландии для военных баз

Будущее соглашение между США и Данией по Гренландии может предусматривать передачу Соединенным Штатам под суверенный контроль отдельных участков острова для строительства военных баз.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом со ссылкой на источники сообщает The New York Times.

Отмечается, что накануне 21 января, когда Трамп сделал заявление о договоренности относительно контуров будущего соглашения, военные чиновники стран НАТО обсудили возможность компромисса, согласно которому Дания предоставит Соединенным Штатам суверенитет над небольшими участками в Гренландии, где США смогли бы построить военные базы.

Собеседники издания заверили, что в поддержку такого варианта соглашения, в частности, выступил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

Это предложение сформировано по примеру военных баз Великобритании на Кипре, которые считаются ее заморской территорией.

Однако пока неизвестно, стала ли эта идея частью концепции, о которой заявил Трамп в Давосе.

Читайте также: Трамп: Мы с генсеком НАТО сформировали основу будущего соглашения по Гренландии

В ответ на просьбу прокомментировать соглашение и его содержание, НАТО в своем заявлении отметило, что "переговоры между Данией, Гренландией и США будут продолжаться с целью обеспечения того, чтобы Россия и Китай никогда не получили плацдарма - экономического или военного - в Гренландии".

Напомним, Гренландия входит в состав Дании на правах автономной территории. В 1951 году Вашингтон и Копенгаген в дополнение к союзным обязательствам в рамках НАТО подписали договор об обороне острова - США взяли на себя обязательства защищать его от возможной агрессии.

Смотрите: Датский евродепутат Вистисен – Трампу на посягательства в отношении Гренландии: "Идите к черту". ВИДЕО

