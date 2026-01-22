РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13145 посетителей онлайн
Новости Контроль США над Гренландией Трамп хочет видеть Гренландию в США
4 525 37

Дания может передать США часть территории Гренландии для военных баз

Будущее соглашение между США и Данией по Гренландии может предусматривать передачу Соединенным Штатам под суверенный контроль отдельных участков острова для строительства военных баз.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом со ссылкой на источники сообщает The New York Times.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Отмечается, что накануне 21 января, когда Трамп сделал заявление о договоренности относительно контуров будущего соглашения, военные чиновники стран НАТО обсудили возможность компромисса, согласно которому Дания предоставит Соединенным Штатам суверенитет над небольшими участками в Гренландии, где США смогли бы построить военные базы.

Собеседники издания заверили, что в поддержку такого варианта соглашения, в частности, выступил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

Это предложение сформировано по примеру военных баз Великобритании на Кипре, которые считаются ее заморской территорией.

Однако пока неизвестно, стала ли эта идея частью концепции, о которой заявил Трамп в Давосе.

В ответ на просьбу прокомментировать соглашение и его содержание, НАТО в своем заявлении отметило, что "переговоры между Данией, Гренландией и США будут продолжаться с целью обеспечения того, чтобы Россия и Китай никогда не получили плацдарма - экономического или военного - в Гренландии".

Напомним, Гренландия входит в состав Дании на правах автономной территории. В 1951 году Вашингтон и Копенгаген в дополнение к союзным обязательствам в рамках НАТО подписали договор об обороне острова - США взяли на себя обязательства защищать его от возможной агрессии.

Планы США на Гренландию

  • В начале января 2025 года Трамп заявил, что Дания должна отказаться от Гренландии для защиты "свободного мира".
  • Премьер Дании Метте Фредериксен не может представить и не верит в то, что США применят военную или экономическую силу для контроля над Гренландией.
  • Глава МИД Дании Расмуссен , в свою очередь, заявил, что Гренландия может стать независимой, если ее жители захотят этого, однако она не будет штатом США.
  • CNN пишет, что чиновники Дании опасаются, что президент США Дональд Трамп гораздо серьезнее настроен на приобретение Гренландии, чем в первый срок.
  • Ранее премьер-министр Гренландии Муте Эгеде заявил, что остров не хочет быть американским или датским, а стремится к независимости, отметив, что это не является чем-то новым.
  • 5 марта Трамп заявил, что США готовы принять Гренландию в свой состав, если народ будет "за": "Мы получим ее "так или иначе".
  • В ноябре парламент Гренландии принял закон, который ограничивает право иностранцев на покупку недвижимости на острове. Это произошло на фоне роста интереса США к приобретению недвижимости в Гренландии.

Автор: 

военная база (219) Гренландия (220) Дания (703)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+13
Цього штатівського ***** (як і в аналогічній ситуації касапського ***** в Криму) одні військові бази в Гренландії не влаштують. Йому весь острів хоцца в безроздільне особисте володіння.
показать весь комментарий
22.01.2026 06:42 Ответить
+12
продовжуйте цілувати доню в жопу, він вам щє зробить козью морду
показать весь комментарий
22.01.2026 06:20 Ответить
+8
Кацапи в Криму теж невеличку базу мали
показать весь комментарий
22.01.2026 06:46 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
22.01.2026 06:20 Ответить
2022 - але тут прийшли небайдужі хлопці і сказали - *** вам,
а не Київ!
ціною своїх життів сказали.
ми все памьятаємо.
показать весь комментарий
22.01.2026 07:14 Ответить
ну і де ти інфаркт?
показать весь комментарий
22.01.2026 06:26 Ответить
над невеликими ділянками у Гренландії
показать весь комментарий
22.01.2026 06:33 Ответить
не шуміть мої вуха....
показать весь комментарий
22.01.2026 06:36 Ответить
Гарний привід поморозити американські дупи. У свій час США на Алясці війська поскорочували, а тут на Гренландію замахнулись!
показать весь комментарий
22.01.2026 06:37 Ответить
У свій час(1917) Данія продала Сполученим Штатам Віргінські острови, за 25 лямів баксів. Що їй заважає сьогодні продати Гренландію, за мільярди?
показать весь комментарий
22.01.2026 09:02 Ответить
По перше Гренландія отримала право на автономію і самостійне визначення щодо незалежності, ну і за сто років світ в цілому змінився м`яко кажучи.
показать весь комментарий
22.01.2026 10:30 Ответить
показать весь комментарий
22.01.2026 06:42 Ответить
Вiн одержав те, що хотiв.
показать весь комментарий
22.01.2026 15:12 Ответить
показать весь комментарий
22.01.2026 06:46 Ответить
2х2м
показать весь комментарий
22.01.2026 06:46 Ответить
Гуантанамо 2.0 ?
показать весь комментарий
22.01.2026 06:47 Ответить
Міжнародний устрій і право змінилися назавжди.В дію вступає право сильного. Зараз потрібно шукати варіанти і об'єднуватися середнім і малим державам, щоб вижити. Росія і США схиблені, вони знищили міжнародне право,яке діяло до 2022 року, можливо трішки раніше. Такого як було раніше вже не буде. Єдиним центром збереження цього права є Європа і вона економічно сильна навіть без Великої Британії. Місце України в цій Європі. Самі ми не виживемо, як і окремі держави Європи. Скоріше за все ми спостерігаємо за закінченням союзу НАТО між США і європою, і на теренах ЄС буде створено блок європейських сил оборони, до якого може увійти Україна. Що росія, що США на сьогодні мають однакові агресивні політики, але вони ніколи не будуть разом, бо вони різні. Рано чи пізно, але вони вдарять одна по одній, бо тільки вони мають найбільше ядерної зброї і вважають себе ''справедливими''. До кого примкне Китай невідомо. Центром справедливості в світі стає Європа. Сьогодні їй крім об'єднання потрібно питляти між ідіотськими вимогами США, щоб зберегти підтримку( військову) до створення своїх сил оборони. Це моя особиста думка.
Що стосується росії, то вона ніколи не заволодіє Європою, бо набагато слабкішу має економіку.
показать весь комментарий
22.01.2026 06:53 Ответить
Я б не відоремлював Британію від Європи, попри брекзіт.
показать весь комментарий
22.01.2026 08:44 Ответить
США, РФ, КНР, схиблені. А хто їх може зупинити? Засцяні, "потужні" лідОри Європи? Та невже? Чим, балачками і брехливими обіцянками?
показать весь комментарий
22.01.2026 09:08 Ответить
Ні, їх може зупинити тільки найчесніший, ніразу не чотирижди ухилянт і ні разу Не Боневтік, та ні разу не Позорно-Брехливий Володя Голобородько. А інші то звичайно sцикуни. Тільки якби не ті sцикуни, то України давно б вже не було.
показать весь комментарий
22.01.2026 10:35 Ответить
ми не злопамятні,
але злa і памяті у всіх з верхом!
кацапню треба нічтожити - іншого путі немає.
на разі я б почяв нічтожити кацапню з опи - о де самий
головний зелений упирь...
показать весь комментарий
22.01.2026 07:33 Ответить
⚡️1 000 000$ може запропонувати Трамп кожному жителю Гренландії за згоду приєднати країну до США, - Daily Mail

З цього виходить, що ціна Трампа за Гренландію - $57 млрд, адже на острові проживає 57 000 людей.
показать весь комментарий
22.01.2026 07:35 Ответить
поки рудий буде чухатись там буде 57 мільйон
показать весь комментарий
22.01.2026 07:36 Ответить
Руся часом не ломанулась масово отримувати данське громадянство? Бо коли пішла чутка, що частину островів повертатимуть Японії, ціни на бараки там злетіли космічно.
показать весь комментарий
22.01.2026 08:54 Ответить
Так они и так там есть
показать весь комментарий
22.01.2026 07:41 Ответить
а тепер будуть преватизировані
показать весь комментарий
22.01.2026 07:57 Ответить
Ця пропозиція сформована за прикладом військових баз Великої Британії на Кіпрі, які вважаються її заморською територією. Джерело: https://censor.net/ua/n3596650
ось я постійно пропоную віддати Крим британцям на прикладі Кіпру і зробити там офшорну зону. Тим паче, що Україна і Британія мають 100 річний військовий договір
показать весь комментарий
22.01.2026 07:55 Ответить
Дивуюсь чому величайший Донні не хоче повернути острів Врангеля, який належать США але зайнят військовими рашки?

може йому це не доручив ***** ?
показать весь комментарий
22.01.2026 07:58 Ответить
Треба доручити міністру закордонних справ України НАГАДАТИ європейським лідерам ( да і всьому світу) про острів Врангеля- вони мабуть цей пікантний нюанс не знають
показать весь комментарий
22.01.2026 08:01 Ответить
США колись мали у Гренландії 16 баз. Самі скоротили їх чисельність до 1 і той кастрованой.
показать весь комментарий
22.01.2026 08:02 Ответить
Саме цікаве, що в Гренландії є військові бази США і чисельність військ законодавчо не обмежена, більшість тих баз наразі занедбана, діє, мені здається одна, але трамп про те мабуть не знає )
показать весь комментарий
22.01.2026 08:10 Ответить
Ми вже дали Севастополь під іноземну військову базу.
показать весь комментарий
22.01.2026 08:41 Ответить
Так за угодою 2023 року США і так не обмежені щодо військової присутності.

Трамп же ж хоче саме пляму на мапі під американським прапором, а не формальний дозвіл, який і так є.
показать весь комментарий
22.01.2026 08:43 Ответить
Я не вводитиму тарифи для ЄС з 1 лютого, оскільки досягнуто рамкових домовленостей щодо Гренландії та Арктики, - Дональд Трамп.
показать весь комментарий
22.01.2026 09:01 Ответить
Тут не написано, що в цій угоді Трамп хоче отримати дозвіл на розробку на території баз рідкісноземельних елементів (на яких він схоже схиблений). Насправді саме це йому потрібно, а не "захист від росіїі і Китаю", біда в тому, що їх видобуток може загадити акваторію північних вод, нанести удар по екології. Хоча на це йому глибоко наплювати, він вже вийшов здається з 60 міжнародних угод, в тому числі екологічних.
показать весь комментарий
22.01.2026 09:16 Ответить
У нас тут один членограй пів року не звертав уваги на заклики партнерів що буде вторгнення, цей жид передав південь України просто так.
показать весь комментарий
22.01.2026 10:16 Ответить
це дуже правильне рішення . Браво Данія !!! 👍...
показать весь комментарий
22.01.2026 10:20 Ответить
трамп не вічний ,а форпости будуть ,для китаю та русні це вже всьо !!!...
показать весь комментарий
22.01.2026 10:21 Ответить
як заявляв Трамп він хоче купити купити кусок льоду - ,прошу, в супермаркеті ДАНІЇ ціна на лід в Гренландії 2.65 х10 в 14 ступені = 2.6 квинтиллиона доларів те що під шаром льоду не продається
показать весь комментарий
22.01.2026 Ответить
 
 