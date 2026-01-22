Дания может передать США часть территории Гренландии для военных баз
Будущее соглашение между США и Данией по Гренландии может предусматривать передачу Соединенным Штатам под суверенный контроль отдельных участков острова для строительства военных баз.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом со ссылкой на источники сообщает The New York Times.
Отмечается, что накануне 21 января, когда Трамп сделал заявление о договоренности относительно контуров будущего соглашения, военные чиновники стран НАТО обсудили возможность компромисса, согласно которому Дания предоставит Соединенным Штатам суверенитет над небольшими участками в Гренландии, где США смогли бы построить военные базы.
Собеседники издания заверили, что в поддержку такого варианта соглашения, в частности, выступил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.
Это предложение сформировано по примеру военных баз Великобритании на Кипре, которые считаются ее заморской территорией.
Однако пока неизвестно, стала ли эта идея частью концепции, о которой заявил Трамп в Давосе.
В ответ на просьбу прокомментировать соглашение и его содержание, НАТО в своем заявлении отметило, что "переговоры между Данией, Гренландией и США будут продолжаться с целью обеспечения того, чтобы Россия и Китай никогда не получили плацдарма - экономического или военного - в Гренландии".
Напомним, Гренландия входит в состав Дании на правах автономной территории. В 1951 году Вашингтон и Копенгаген в дополнение к союзным обязательствам в рамках НАТО подписали договор об обороне острова - США взяли на себя обязательства защищать его от возможной агрессии.
Планы США на Гренландию
- В начале января 2025 года Трамп заявил, что Дания должна отказаться от Гренландии для защиты "свободного мира".
- Премьер Дании Метте Фредериксен не может представить и не верит в то, что США применят военную или экономическую силу для контроля над Гренландией.
- Глава МИД Дании Расмуссен , в свою очередь, заявил, что Гренландия может стать независимой, если ее жители захотят этого, однако она не будет штатом США.
- CNN пишет, что чиновники Дании опасаются, что президент США Дональд Трамп гораздо серьезнее настроен на приобретение Гренландии, чем в первый срок.
- Ранее премьер-министр Гренландии Муте Эгеде заявил, что остров не хочет быть американским или датским, а стремится к независимости, отметив, что это не является чем-то новым.
- 5 марта Трамп заявил, что США готовы принять Гренландию в свой состав, если народ будет "за": "Мы получим ее "так или иначе".
- В ноябре парламент Гренландии принял закон, который ограничивает право иностранцев на покупку недвижимости на острове. Это произошло на фоне роста интереса США к приобретению недвижимости в Гренландии.
З цього виходить, що ціна Трампа за Гренландію - $57 млрд, адже на острові проживає 57 000 людей.
ось я постійно пропоную віддати Крим британцям на прикладі Кіпру і зробити там офшорну зону. Тим паче, що Україна і Британія мають 100 річний військовий договір
Трамп же ж хоче саме пляму на мапі під американським прапором, а не формальний дозвіл, який і так є.