Российские корабли будут тонуть у Гренландии, как тонут у берегов Крыма – Украина может в этом помочь, – Зеленский
Украина может помочь защитить Гренландию, поскольку обладает необходимой экспертизой и оружием. Российские корабли могут утонуть у берегов Гренландии, как тонут у берегов Крыма.
Об этом президент Владимир Зеленский заявил на экономическом форуме в Давосе, информируетЦензор.НЕТ.
Защита Гренландии
Он отмечает, что каждый год перед Европой возникают новые вызовы, которые отвлекают внимание от других проблем.
Зеленский отметил, что отправка 40 солдат в Гренландию не является мощным сигналом для России или Китая — или даже для Дании.
"Вы либо заявляете, что европейские базы будут защищать регион от России и Китая, и разворачиваете эти базы, либо рискуете тем, что вас не будут воспринимать всерьез, потому что 30−40... солдат ничего не защитят", — отметил он.
Помощь Украины
Президент подчеркнул, что Украина может помочь своим опытом.
"Если российские боевые корабли свободно ходят вокруг Гренландии, Украина может помочь. У нас есть экспертиза и оружие, чтобы убедиться, что ни один из этих кораблей не останется. Они могут утонуть у Гренландии так же, как тонут у Крыма. Нет проблем, у нас есть инструменты и есть люди. Для нас море — это не первая линия обороны. Мы можем действовать и знаем, как там сражаться. Если бы нас попросили и если бы Украина была в НАТО, мы бы решили эту проблему с российскими судами. Но мы не в НАТО", - добавил Зеленский.
Планы США на Гренландию
- Напомним, в начале января 2025 года Трамп заявил, что Дания должна отказаться от Гренландии для защиты "свободного мира".
- Премьер Дании Метте Фредериксен не может представить и не верит в то, что США применят военную или экономическую силу для контроля над Гренландией.
- Глава МИД Дании Расмуссен , в свою очередь, заявил, что Гренландия может стать независимой, если ее жители захотят этого, однако она не будет штатом США.
- CNN пишет, что чиновники Дании опасаются, что президент США Дональд Трамп гораздо серьезнее настроен на приобретение Гренландии, чем в первый срок.
- Ранее премьер-министр Гренландии Муте Эгеде заявил, что остров не хочет быть американским или датским, а стремится к независимости, отметив, что это не является чем-то новым.
- 5 марта 2025 года Трамп заявил, что США готовы принять Гренландию в свой состав, если народ будет "за": "Мы получим ее "так или иначе".
- В ноябре парламент Гренландии принял закон, который ограничивает право иностранцев на покупку недвижимости на острове. Это произошло на фоне роста интереса США к приобретению недвижимости в Гренландии.
- 9 января 2026 года президент США Дональд Трамп вновь выразил заинтересованность в приобретении Гренландии. Он заявил, что хотел бы заключить сделку легким путем.
- 21 января Дональд Трамп сообщил, что вместе с генсеком НАТО Марком Рютте разработал рамочное соглашение по Гренландии. Американский лидер отметил, что, исходя из этих договоренностей, он не будет вводить тарифы, которые должны были вступить в силу с 1 февраля.
Завод Rheinmetall з виробництва снарядів в Україні все ще не почали будувати, тепер названо нові причини.
Пруф: https://defence-ua.com/news/zavod_rheinmetall_z_virobnitstva_snarjadiv_vse_sche_ne_pochali_buduvati_teper_nazvano_novi_prichini-21522.html
А вся критична інфраструктура повинна бути у державній власності.
Остапазєлю понєсло, дєржітє сємєро!