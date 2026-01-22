Российские корабли будут тонуть у Гренландии, как тонут у берегов Крыма – Украина может в этом помочь, – Зеленский

Украина может помочь защитить Гренландию, поскольку обладает необходимой экспертизой и оружием. Российские корабли могут утонуть у берегов Гренландии, как тонут у берегов Крыма.

Об этом президент Владимир Зеленский заявил на экономическом форуме в Давосе, информируетЦензор.НЕТ.

Защита Гренландии

Он отмечает, что каждый год перед Европой возникают новые вызовы, которые отвлекают внимание от других проблем.

Зеленский отметил, что отправка 40 солдат в Гренландию не является мощным сигналом для России или Китая — или даже для Дании.

"Вы либо заявляете, что европейские базы будут защищать регион от России и Китая, и разворачиваете эти базы, либо рискуете тем, что вас не будут воспринимать всерьез, потому что 30−40... солдат ничего не защитят", — отметил он.

Помощь Украины

Президент подчеркнул, что Украина может помочь своим опытом.

"Если российские боевые корабли свободно ходят вокруг Гренландии, Украина может помочь. У нас есть экспертиза и оружие, чтобы убедиться, что ни один из этих кораблей не останется. Они могут утонуть у Гренландии так же, как тонут у Крыма. Нет проблем, у нас есть инструменты и есть люди. Для нас море — это не первая линия обороны. Мы можем действовать и знаем, как там сражаться. Если бы нас попросили и если бы Украина была в НАТО, мы бы решили эту проблему с российскими судами. Но мы не в НАТО", - добавил Зеленский.

Планы США на Гренландию

  • Напомним, в начале января 2025 года Трамп заявил, что Дания должна отказаться от Гренландии для защиты "свободного мира".
  • Премьер Дании Метте Фредериксен не может представить и не верит в то, что США применят военную или экономическую силу для контроля над Гренландией.
  • Глава МИД Дании Расмуссен , в свою очередь, заявил, что Гренландия может стать независимой, если ее жители захотят этого, однако она не будет штатом США.
  • CNN пишет, что чиновники Дании опасаются, что президент США Дональд Трамп гораздо серьезнее настроен на приобретение Гренландии, чем в первый срок.
  • Ранее премьер-министр Гренландии Муте Эгеде заявил, что остров не хочет быть американским или датским, а стремится к независимости, отметив, что это не является чем-то новым.
  • 5 марта 2025 года Трамп заявил, что США готовы принять Гренландию в свой состав, если народ будет "за": "Мы получим ее "так или иначе".
  • В ноябре парламент Гренландии принял закон, который ограничивает право иностранцев на покупку недвижимости на острове. Это произошло на фоне роста интереса США к приобретению недвижимости в Гренландии.
  • 9 января 2026 года президент США Дональд Трамп вновь выразил заинтересованность в приобретении Гренландии. Он заявил, что хотел бы заключить сделку легким путем.
  • 21 января Дональд Трамп сообщил, что вместе с генсеком НАТО Марком Рютте разработал рамочное соглашение по Гренландии. Американский лидер отметил, что, исходя из этих договоренностей, он не будет вводить тарифы, которые должны были вступить в силу с 1 февраля.

Гренландия (220) Зеленский Владимир (24072) корабль (2056) россия (97304)
Топ комментарии
+14
Містер Потужник, а ну розкажи нам:
Завод Rheinmetall з виробництва снарядів в Україні все ще не почали будувати, тепер названо нові причини.

Пруф: https://defence-ua.com/news/zavod_rheinmetall_z_virobnitstva_snarjadiv_vse_sche_ne_pochali_buduvati_teper_nazvano_novi_prichini-21522.html
22.01.2026 17:09 Ответить
+12
Про мир можна з кацапами домовитись лише вбиваючи їх, хіба не ясно?)
22.01.2026 17:17 Ответить
+10
Не кажи "ГОП" поки не перескочив.Ти вже обіцяв блекаут в москві,а вийшло що у нас в Києві.Так що язиком обережно,це не на роялі дітородним органом ялозить.Взагалі,що не обіцяв нічого не вийшло,а коли каркаєш то здійснюється. ДУМАЙ!
22.01.2026 17:16 Ответить
Найти безопасное место для строительства завода в мирной Литве намного проще, чем на территории воюющей Украины.
22.01.2026 18:08 Ответить
так!
альбертович!
наша база на гренландії!!!
негайно!!!
креатуй!
жижититуй!
22.01.2026 17:10 Ответить
А якби був найвеличніший, сказав би потужніше : « Американські кораблі тонутимуть біля Гренландії, як російські біля Криму»
22.01.2026 17:10 Ответить
Це він так домовляється про мир, правильно?
22.01.2026 17:12 Ответить
Про мир можна з кацапами домовитись лише вбиваючи їх, хіба не ясно?)
22.01.2026 17:17 Ответить
Заговарює зуби мудрому наріту, бо щось зрадницьке пообіцяв Трампу, щоб той в горячці не розповів, скільки грошей вкрали Голобородько і що здали росіянам. Американська розвідка знає багато.
22.01.2026 18:16 Ответить
Як Додік геніально перевів стрілки з війни в Ураїні, особистої відповідальності за десятки тисяч вбитих аятолами в Ірані та захоплення Мадури, на взагалі видуману в його хворому мізку ідеї з придбання Гренландії. А більшість світових владних віслюків повелися.
22.01.2026 17:13 Ответить
Почисти Міненерго від людей галущенка! Бо досі відмивають там гроші, тримаючи українців без світла і тепла! Він за Гренландію переживає, бла-бла-блазень! Україну захисти від пуйловських атак спочатку, а не вихваляйся, який ти полководець великий!
22.01.2026 17:13 Ответить
Так ДТЕк не є державноє власністю
22.01.2026 17:29 Ответить
Кроти можуть заводитися тільки у державній власності? Приватна власність від них якось захищена по-вашому, так?
22.01.2026 18:27 Ответить
То питання до СБУ.

А вся критична інфраструктура повинна бути у державній власності.
22.01.2026 18:34 Ответить
Випускайте Скороход!
22.01.2026 17:15 Ответить
Не кажи "ГОП" поки не перескочив.Ти вже обіцяв блекаут в москві,а вийшло що у нас в Києві.Так що язиком обережно,це не на роялі дітородним органом ялозить.Взагалі,що не обіцяв нічого не вийшло,а коли каркаєш то здійснюється. ДУМАЙ!
22.01.2026 17:16 Ответить
Гренландия хз где, расскажи как "тонут в море корабли"(с) к примеру на Балтике. Но возможности есть, шо радует.
22.01.2026 17:20 Ответить
Остапа зєлю понєсло, дєржітє сємєро!
22.01.2026 17:21 Ответить
..
22.01.2026 17:23 Ответить
во мля гнусавий барбосса
22.01.2026 17:51 Ответить
Молодець Зе!
22.01.2026 17:53 Ответить
Морские дроны летять...будут всех "бамбить" Китай тихо плачет в углу,рашка обоссалась от страха.Скрепный потужник обещал всех убить и весь мир защитить...хотя не может за 4 года войны наделать ракет,дронов и защитить собственную энергетику...длб
22.01.2026 17:57 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=ZglX4P-tpcA&list=RDZglX4P-tpcA&start_radio=1
22.01.2026 18:07 Ответить
Ой лишенько. Тримайте Голобородька' ра руки, ноги і язик, а то втопить всі російські флоти. Трусяться кцапи, Голобородько, Юзік і ''Лисий'' виходять з Чорного моря в океани шукати і топити ваші кораблі.
22.01.2026 18:09 Ответить
Оцього киздобола ніхто вже всерйоз не сприймає, а воно строїть з себе важливе цабе.
22.01.2026 18:10 Ответить
Ти нам розкажи про блекаут на мацкві, балабол хрипатий.
22.01.2026 18:38 Ответить
Правильна тактика : треба лизати Трампоничу ,бо з ЄС довго возитися)Тут президент зрозумів,що Трампоничу треба казати те,що той хоче почути)Я зовсім не іронізую.
22.01.2026 19:40 Ответить
Ішак втулив не одну дозу, щоб так розкукурікатись. Обкурене чмо просрало все що тільки можна і не можна та не здатне у себе вдома навести елементарний лад.
22.01.2026 19:42 Ответить
 
 