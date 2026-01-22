Российские корабли будут тонуть у Гренландии, как тонут у берегов Крыма – Украина может в этом помочь, – Зеленский

Украина может помочь защитить Гренландию, поскольку обладает необходимой экспертизой и оружием. Российские корабли могут утонуть у берегов Гренландии, как тонут у берегов Крыма.

Об этом президент Владимир Зеленский заявил на экономическом форуме в Давосе, информируетЦензор.НЕТ.

Защита Гренландии

Он отмечает, что каждый год перед Европой возникают новые вызовы, которые отвлекают внимание от других проблем.

Зеленский отметил, что отправка 40 солдат в Гренландию не является мощным сигналом для России или Китая — или даже для Дании.

"Вы либо заявляете, что европейские базы будут защищать регион от России и Китая, и разворачиваете эти базы, либо рискуете тем, что вас не будут воспринимать всерьез, потому что 30−40... солдат ничего не защитят", — отметил он.

Помощь Украины

Президент подчеркнул, что Украина может помочь своим опытом.

"Если российские боевые корабли свободно ходят вокруг Гренландии, Украина может помочь. У нас есть экспертиза и оружие, чтобы убедиться, что ни один из этих кораблей не останется. Они могут утонуть у Гренландии так же, как тонут у Крыма. Нет проблем, у нас есть инструменты и есть люди. Для нас море — это не первая линия обороны. Мы можем действовать и знаем, как там сражаться. Если бы нас попросили и если бы Украина была в НАТО, мы бы решили эту проблему с российскими судами. Но мы не в НАТО", - добавил Зеленский.

Планы США на Гренландию

Напомним, в начале января 2025 года Трамп заявил, что Дания должна отказаться от Гренландии для защиты "свободного мира".

Премьер Дании Метте Фредериксен не может представить и не верит в то, что США применят военную или экономическую силу для контроля над Гренландией.

Глава МИД Дании Расмуссен , в свою очередь, заявил, что Гренландия может стать независимой, если ее жители захотят этого, однако она не будет штатом США.

CNN пишет, что чиновники Дании опасаются, что президент США Дональд Трамп гораздо серьезнее настроен на приобретение Гренландии, чем в первый срок.

Ранее премьер-министр Гренландии Муте Эгеде заявил, что остров не хочет быть американским или датским, а стремится к независимости, отметив, что это не является чем-то новым.

5 марта 2025 года Трамп заявил, что США готовы принять Гренландию в свой состав, если народ будет "за": "Мы получим ее "так или иначе".

В ноябре парламент Гренландии принял закон, который ограничивает право иностранцев на покупку недвижимости на острове. Это произошло на фоне роста интереса США к приобретению недвижимости в Гренландии.

9 января 2026 года президент США Дональд Трамп вновь выразил заинтересованность в приобретении Гренландии. Он заявил, что хотел бы заключить сделку легким путем.

21 января Дональд Трамп сообщил, что вместе с генсеком НАТО Марком Рютте разработал рамочное соглашение по Гренландии. Американский лидер отметил, что, исходя из этих договоренностей, он не будет вводить тарифы, которые должны были вступить в силу с 1 февраля.

