Зеленський про Гренландію: Більшість лідерів чекають, що Америка перегорить цією темою

Президент України Володимир Зеленський стосовно ситуації у Гренландії заявив, що більшість лідерів не знають, що з цим робити, сподіваються, що США перегорять цією ідеєю.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Зеленський сказав під час виступу на Всесвітньому економічному форумі у Давосі.

"Кожен рік приносить щось нове для Європи і для світу. Усі звернули увагу на Гренландію. І це зрозуміло, що більшість лідерів просто не знають, що з цим робити. І, здається, що всі просто чекають, що Америка перегорить цією темою. Сподіваються, що це мине. Але що, якщо ні. Що тоді?" - сказав Зеленський.

