УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10741 відвідувач онлайн
Новини Відео Контроль США над Гренландією
1 687 8

Зеленський про Гренландію: Більшість лідерів чекають, що Америка перегорить цією темою

Президент України Володимир Зеленський стосовно ситуації у Гренландії заявив, що більшість лідерів не знають, що з цим робити, сподіваються, що США перегорять цією ідеєю.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Зеленський сказав під час виступу на Всесвітньому економічному форумі у Давосі.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

"Кожен рік приносить щось нове для Європи і для світу. Усі звернули увагу на Гренландію. І це зрозуміло, що більшість лідерів просто не знають, що з цим робити. І, здається, що всі просто чекають, що Америка перегорить цією темою. Сподіваються, що це мине. Але що, якщо ні. Що тоді?" - сказав Зеленський.

Плани США на Гренландію

  • Нагадаємо, на початку січня 2025 року Трамп заявив, що Данія має відмовитися від Гренландії для захисту "вільного світу".
  • Прем'єрка Данії Метте Фредеріксен не може уявити та не вірить у те, що США застосують військову або економічну силу для контролю над Гренландією.
  • Глава МЗС Данії Расмуссен своєю чергою заявив, що Гренландія може стати незалежною, якщо її жителі захочуть цього, проте вона не буде штатом США.
  • CNN пише, що чиновники Данії побоюються, що президент США Дональд Трамп набагато серйозніше налаштований щодо придбання Гренландії, ніж у перший термін.
  • Раніше прем'єр-міністр Гренландії Муте Егеде заявив, що острів не хоче бути американським чи данським, а прагне до незалежності, зазначивши, що це не є чимось новим.
  • 5 березня 2025 року Трамп заявив, що США готові прийняти Гренландію до свого складу, якщо народ буде "за": "Ми отримаємо її "так чи інакше".
  • У листопаді парламент Гренландії ухвалив закон, який обмежує право іноземців на купівлю нерухомості на острові. Це сталося на тлі зростання інтересу США до придбання нерухомості в Гренландії.
  • 9 січня 2026 року президент США Дональд Трамп знову висловив зацікавленість у придбанні Гренландії. Він заявив, що хотів би укласти угоду легким шляхом.

Автор: 

Гренландія (227) Зеленський Володимир (27594) США (26389)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Може не треба це взагалі коментувати в нашій ситуації зараз??
показати весь коментар
22.01.2026 16:47 Відповісти
Це ж не він коментує. Що клоуну спічрайтери написали, то суфльорист і зачитав. Якщо його і вільній формі запитати про що йшла мова він і не відповість...
показати весь коментар
22.01.2026 17:20 Відповісти
скжите ріжему, что если он заберет гренландию, пуйло заберет аляску....
показати весь коментар
22.01.2026 16:47 Відповісти
Ну так і скажи, розумник.
показати весь коментар
22.01.2026 19:17 Відповісти
щас всі козирі протіряє, якщо буде язиком ляпать, лишаться одні безкорики
показати весь коментар
22.01.2026 16:59 Відповісти
та да , перегорить ,і китай з русньою теж цього чекають ...зеленський звільняй свої теріторії які ти здав русні ,а там на Заході самі розберуться ,без торчків 🤡 усяких...
показати весь коментар
22.01.2026 17:16 Відповісти
 
 