Зеленський про Гренландію: Більшість лідерів чекають, що Америка перегорить цією темою
Президент України Володимир Зеленський стосовно ситуації у Гренландії заявив, що більшість лідерів не знають, що з цим робити, сподіваються, що США перегорять цією ідеєю.
Як передає Цензор.НЕТ, про це Зеленський сказав під час виступу на Всесвітньому економічному форумі у Давосі.
"Кожен рік приносить щось нове для Європи і для світу. Усі звернули увагу на Гренландію. І це зрозуміло, що більшість лідерів просто не знають, що з цим робити. І, здається, що всі просто чекають, що Америка перегорить цією темою. Сподіваються, що це мине. Але що, якщо ні. Що тоді?" - сказав Зеленський.
Плани США на Гренландію
- Нагадаємо, на початку січня 2025 року Трамп заявив, що Данія має відмовитися від Гренландії для захисту "вільного світу".
- Прем'єрка Данії Метте Фредеріксен не може уявити та не вірить у те, що США застосують військову або економічну силу для контролю над Гренландією.
- Глава МЗС Данії Расмуссен своєю чергою заявив, що Гренландія може стати незалежною, якщо її жителі захочуть цього, проте вона не буде штатом США.
- CNN пише, що чиновники Данії побоюються, що президент США Дональд Трамп набагато серйозніше налаштований щодо придбання Гренландії, ніж у перший термін.
- Раніше прем'єр-міністр Гренландії Муте Егеде заявив, що острів не хоче бути американським чи данським, а прагне до незалежності, зазначивши, що це не є чимось новим.
- 5 березня 2025 року Трамп заявив, що США готові прийняти Гренландію до свого складу, якщо народ буде "за": "Ми отримаємо її "так чи інакше".
- У листопаді парламент Гренландії ухвалив закон, який обмежує право іноземців на купівлю нерухомості на острові. Це сталося на тлі зростання інтересу США до придбання нерухомості в Гренландії.
- 9 січня 2026 року президент США Дональд Трамп знову висловив зацікавленість у придбанні Гренландії. Він заявив, що хотів би укласти угоду легким шляхом.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Відділ охорони ґрунтів
показати весь коментар22.01.2026 16:47 Відповісти Мені подобається 4 Посилання
Наталья Истомина
показати весь коментар22.01.2026 17:20 Відповісти Мені подобається 4 Посилання
Bander UA
показати весь коментар22.01.2026 16:47 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Павел Старостенко
показати весь коментар22.01.2026 19:17 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
✘
Підлога Маккартні
показати весь коментар22.01.2026 16:59 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Luiza
показати весь коментар22.01.2026 17:16 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
✘
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль